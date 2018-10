Quỳnh búp bê tập 19: Quỳnh được sếp theo đuổi, Lan hóa điên?

Quỳnh dù mới làm việc ở cửa hàng thời trang do Thịnh (Hải Anh) quản lý chưa được bao lâu nhưng đã thu hút sự chú ý. Thịnh theo lời Vũ là người không lo nghĩ tới chuyện riêng, nhưng chỉ vừa tiếp xúc với Quỳnh ít lâu Thịnh đã rung rinh. Thịnh thuyết phục bằng được Quỳnh làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo cho chiến dịch truyền thông cho cửa hàng.

Trong nhiều tình huống khác, Thịnh luôn dành cho Quỳnh cái nhìn thiện cảm, những lời lẽ dịu dàng khác hẳn với vị thế của ông sếp quản lý dành cho nhân viên mới. Anh thuyết phục Quỳnh cùng công ty đi từ thiện ở xa, trong buổi đốt lửa trại khi Quỳnh hát “Nhật ký của mẹ” ánh mắt Thịnh nhìn Quỳnh chan chứa.

Quỳnh nói Thịnh không thể hiểu được cuộc sống nghèo khổ ở miền núi vì anh chỉ đến chơi, không phải người bản địa. Thịnh phản bác ngay, anh bảo Quỳnh nhìn cuộc đời quá bi quan, dù không hiểu cuộc sống miền núi nhưng Thịnh sinh ra ở miền biển, biết cảnh hàng năm leo lên nóc nhà tránh lũ. “Nếu không nhìn vào mặt tích cực của vấn đề thì cuộc đười này đáng chán lắm. Cuộc sống này không bạc đãi ai cả nếu người ta đủ cố gắng”, Thịnh nói.

Về phía Vũ, sau khi Quỳnh vô tình nhìn thấy Vũ ở cửa hàng thời trang dành cho trẻ, Vũ trở về nhà với đứa bé-theo phỏng đoán là con trai Quỳnh. Tại cuộc gặp mặt với Thịnh, Vũ nhận ra Quỳnh.

Trong lúc đó, Quỳnh nài nỉ Thịnh giúp hỏi thông tin về chủ nhà. Vũ sau cái chết của vợ con ở phần 1, nay xuất hiện trong vai trò mới khi trở thành sếp của cửa hàng thời trang dưới thành phố. Điều đáng bàn hơn Vũ vẫn có những mối quan hệ, làm ăn không đơn giản. Dù nhận ra Quỳnh nhưng Vũ không tố cáo Quỳnh mà làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại ngấm ngầm để mắt tới Quỳnh.

My sói chửi thầm Quỳnh rằng để cô ta chờ quá lâu

Thời gian sắp tới Quỳnh sẽ không được yên ổn bởi My sói xuất hiện, bắt gặp cảnh Quỳnh ngồi ăn tối với Thịnh. My sói không để yên cho Quỳnh có cuộc sống bình thường vì sự ghen ghét sẵn có, cộng với mối thù Quỳnh gây ra vết sẹo cho My. Trong khi đó, My sói bắt gặp Kiên-gã bồ- gọi điện thoại cho Đào. My chỉ mặt nói với gã rằng nuôi ăn, cho thuốc dùng không phải để hắn đi với người khác. Đào không tỉnh táo sa đà vào mối quan hệ của Kiên sẽ dẫn cô đến con đường chông gai, đau khổ phía trước.Về phần Lan, bi kịch của Lan khiến nhiều người xót xa. Chưa kịp nghĩ tới nỗi đau bị đám đàn ông làng cưỡng ép tập thể, bị đánh ghen và bêu xấu khắp làng, Lan tiếp tục bị gia đình hắt hủi. Theo bố lên bệnh viện cấp cứu, nhưng cô không được vào trong phòng bệnh, phải lang thang ở ngoài.