Quỳnh búp bê tập 21: Cuộc sống Quỳnh bắt đầu đảo lộn vì quá khứ

Sau tập 20 Quỳnh lại một lần nữa vuột mất cơ hội tìm manh mối về con trai, Thịnh càng thêm đồng cảm với Quỳnh. Thịnh thuyết phục bằng được Quỳnh chịu làm người mẫu chụp ảnh, trở thành gương mặt đại diện hình ảnh cho công ty thời trang. Bước qua ngại ngùng ban đầu,

Quỳnh nhanh chóng bắt nhịp và có bộ ảnh chụp với sản phẩm thời trang khiến Thịnh ưng ý.

Để cảm ơn Quỳnh, Thịnh mời cô đi ăn. Tại đây cô gặp Đào. Đào đi với Kiên- “là điều tuyệt vời nhất trong những ngày tồi tệ nhất” như Đào tự nói. Quỳnh cố hỏi thăm tin tức về Lan, nhưng Đào vẫn giữ thái độ khinh miệt, cô nói rằng bỏ đi biệt tích miền Nam rồi. Thấy thái độ cắm cảu của Đào, Thịnh nhận ra chính Đào từng đến cửa hàng xin việc và khuyên Quỳnh nên nhường nhịn Đào một chút cho tốt đẹp.

Quỳnh vô tình chạm mặt Đào, hỏi thăm tin tức về Lan

Đưa Quỳnh về xóm trọ, Thịnh lấy cớ muốn thăm không gian sinh sống của Quỳnh để vào phòng trọ của cô. Thịnh hỏi thăm Quỳnh về Nghĩa và có màn bày tỏ tình cảm khá ngọt ngào. “Anh đang quan tâm đến em, rất quan tâm nên tất cả những gì xung quanh anh đều để ý. Em đừng nghĩ đến khoảng cách giàu nghèo, rào cản. Đã là con người nên sống thật với tình cảm của mình, Thịnh nói. Anh cho rằng Quỳnh ít nhiều cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô. Trước đó trong bữa ăn Thịnh không ngại ngần nói rằng mong Quỳnh thi thoảng qua nấu ăn cho, muốn có người ăn cùng cho đỡ buồn.



My sói dỗ ngon dỗ ngọt Đào vào làm quán bar

Chưa kịp vui mừng vì tình cảm của Thịnh dành cho cô, Quỳnh phải đối mặt với rắc rối. Sau khi ảnh của Quỳnh được đăng tải trên mạng, Quỳnh nhận được nhiều tin nhắn, bình luận khiếm nhã gợi nhắc quá khứ ở động Thiên Thai. Không những thế, My sói thuê người liên tục gọi điện khủng bố Quỳnh ở cửa hàng khiến những người xung quanh cô bắt đầu dị nghị, khiến Quỳnh lo sợ. My sói cũng thuê người in ảnh Quỳnh chụp tại Thiên Thai dán bên ngoài phòng trọ của cô, thuê người ném chuột chết ngay khi Quỳnh đặt chân về nhà và gửi lại tờ giấy viết những dòng chữ hăm dọa.

Nhớ lời Lan dặn nếu có ai thương thật lòng cố mà giữ, nhưng tuyệt đối không được để lộ quá khứ, Quỳnh xin với Thịnh được gỡ ảnh bởi cô không nghĩ bộ ảnh ấy được đăng tải trên mạng. Ngạc nhiên trước đề nghi của Quỳnh, Thịnh nói rằng mọi chuyện quá muộn và không phải vì anh có tình cảm thì được quyền yêu cầu những điều khó. Trong khi đó, Vũ dù biết rõ quá khứ của Quỳnh, biết rõ Thịnh định để Quỳnh làm gương mặt đại diện nhưng phớt lờ, để Thịnh toàn quyền quyết định. Vũ không đơn giản cho qua quá khứ của Quỳnh, chỉ là đang âm mưu việc khác.

"Em là người có quá khứ nên có những người không muốn gặp lại, không muốn nhiều người biết đến sự tồn tại của em", Quỳnh nói. Thịnh cho rằng nếu quá khứ của Quỳnh chỉ là chuyện đứa con, người bố không ra gì cũng là điều bình thường, anh hoài nghi biết đâu Quỳnh còn quá khứ nào khác. Quỳnh nói rằng vào thời điểm hiện tại chưa thể nói thêm điều gì.

Về phía My sói, sau khi thuê hai gã liên tục quấy rối Quỳnh, thậm chí huy động đám du côn chặn đường Quỳnh, My còn đưa thêm yêu cầu hai gã làm nhục Quỳnh rồi quay clip, thậm chí phải để lại vết sẹo trên gương mặt của Quỳnh. Làm ra vẻ tiếc vẻ đẹp của Quỳnh, hai tên này khuyên My nên tập trung kiếm tiền, bẫy Quỳnh để cô tiếp khách, nhưng My sói thẳng thừng: "Con nào động đến em em không để cho nó yên. Lòng dạ đàn bà hẹp hòi, ích kỷ lắm, em thề không bao giờ tha thứ cho nó". My còn yêu cầu tiếp tục khủng bố Quỳnh bằng nhiều hình thức, trong đó có việc dàn cảnh vụ đánh ghen.

Về phía Đào, sau khi bị cô bạn cùng lớp lôi kéo dụ dỗ, Đào chạm mặt My sói. Cô bạn giới thiệu Đào vào làm tại quán bar. Sau khi gặp My dỗ ngọt: “Chị đang quản lý một quán bar rượu. Việc của em chỉ cần làm cho khách uống nhiều rượu và còn nhớ đến quán”. My còn trấn an Đào rằng quán này toàn người lịch sự “nên khi say cũng lịch sự”. Lợi dụng sự ngây thơ của Đào, My sói sẽ dẫn dắt cô vào con đường mà Đào từng kịch liệt lên án Lan.

Bảo Hân