Quỳnh búp bê tập 21: My sói thuê người trả thù Quỳnh

Trong hai tập trước My sói nhìn thấy Quỳnh đi ăn tối cùng Thịnh, ả hạ quyết tâm trả thù Quỳnh vì vết sẹo trên trán My phải chung sống cả đời. Trong tập 21, My sói gọi hai gã ma cô đến hỏi thấy Quỳnh thế nào và “nếu ngon thì xơi nó đi”. My ra giá nếu sau khi làm hại Quỳnh quay clip lại sẽ trả tiền thưởng gấp hai, nếu sau đó còn rạch mặt Quỳnh được nữa sẽ trả gấp ba. Không những thế My sói còn nhét tờ giấy hăm doạ Quỳnh qua cửa phòng trọ, hứa hẹn còn nhiều ân oán phải tính với Quỳnh.

Âm mưu thuê người làm hại Quỳnh và quay clip Quỳnh sau khi bị ép trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch truyền thông sản phẩm mới của công ty thời trang đã khiến quãng thời gian êm ấm của cô chấm dứt. Ngay khi Quỳnh lộ diện trong vai trò gương mặt đại diện, Quỳnh nhận được những bình luận trắng trợn như “dạo này chuyển nghề rồi à em ơi”, “cô này nhìn cứ như búp bê ấy nhỉ”, “có nhớ anh không Quỳnh ơi”… Quỳnh run rẩy khi đọc loạt lời nhắn, bình luận trên mạng và lo sợ nghĩ tới sự ảnh hưởng tới cửa hàng thời trang nơi cô làm việc. Quỳnh cũng phải đối đầu nguy hiểm khác khi Vũ có trong tay điện thoại của Quỳnh, sai người lục soát phòng trọ và để mắt đến cô.

Chuỗi ngày bình yên của Quỳnh chấm dứt Ở tập 20, My sói yêu cầu đàn em “dắt” thêm những cô gái cần tiền, thích ăn chơi hoặc gia cảnh khó khăn, ở tập này cô gái nọ đưa Đào đến. Vừa nhìn thấy Đào My sói liền bảo nhìn Đào quen quen, không biết đã gặp nhau ở đâu rồi.

Đào chính thức chạm mặt My sói

Đào có nhiều lí do khiến My sói trở nên độc ác, muỗn hãm hại Đào hơn cả: Đào là em gái Lan. Đào lại vô tình “cướp” bạn trai của My sói. Chỉ cần một trong hai lí do đó đã khiến My sói muốn hại Đào, không có con đường nào khác đau đớn hơn đó là dẫn dắt cô vào vết xe đổ của chị gái.

