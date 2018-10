Quỳnh búp bê tập 22: Cuộc trò chuyện 'ớn lạnh' giữa Quỳnh và My sói

Tình cảm của Thịnh dành cho Quỳnh ngày càng sâu đậm. Trong cuộc trò chuyện với Quyên-quản lý cửa hàng thời trang- Thịnh không ngại khen Quỳnh. Thịnh còn nói rằng nếu có cơ hội Quỳnh còn tiến xa hơn, có thể tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và như thế cũng có lợi cho cửa hàng. Quyên khuyên can rằng khi ấy Thịnh không giữ nổi Quỳnh, Thịnh ngược lại nói rằng có niềm tin Quỳnh không phải người như thế.

Vào ngày sinh nhật, Thịnh mời bố con Vũ và Quỳnh đi ăn nhà hàng. Thịnh đích thân nói với Vũ, nói rằng muốn Vũ gặp Quỳnh một lần và cho ý kiến. Cho người theo dõi Quỳnh một thời gian qua, ở tập này Vũ mới chính thức ra mặt. Chủ động tìm tới cửa hàng thời trang, Vũ không úp mở mà hỏi thẳng Quỳnh: “Nó có biết quá khứ của cô không. Cô không được có ý đồ gì với nó, tuyệt đối không. Còn nếu ngược lại, thì cô biết tôi sẽ làm gì rồi đấy”. Sau cuộc nói chuyện, Quỳnh thay đổi thái độ trở nên lạnh nhạt với Thịnh, cô cũng từ chối tới bữa tiệc sinh nhật.

Vũ đe dọa Quỳnh khiến cô dần lạnh nhạt với Thịnh Chưa hết bất ngờ về cuộc gặp của Vũ, Quỳnh lại tiếp tục đối mặt My sói. My sói cùng bồ trẻ tới cửa hàng thời trang. Sau khi lớn giọng bảo nhân viên mang đồ tới, My sói thẳng tay ném xuống bàn và cho rằng Quỳnh có thái độ không tốt, hẹn Quỳnh ra ngoài nói chuyện.

Trong cuộc trò chuyện, Quỳnh thốt lên: “Tôi và chị đều là cùng một loại, tại sao phải”. Chưa kịp để Quỳnh nói hết câu, My đáp: “Giống nhưng khác đấy. Vì tao chưa bao giờ chối bỏ thân phận cave, còn mày thì luôn muốn giấu đi”. Quỳnh nài nỉ: “Chị My, chuyện của chúng ta đã qua lâu rồi, đừng khơi lại làm gì nữa. Còn nếu chị cần ở tôi một lời xin lỗi. Cuộc đời của chúng ta đủ khốn khổ rồi, dừng lại đi”.

Dù Quỳnh chấp nhận để My sói rạch mặt nhưng bị từ chối, hứa làm Quỳnh đau khổ theo cách khác

My nói rằng chưa bao giờ ả thấy cuộc đời buồn chán cả, vì có tiền bạc, có trai trẻ vây quanh nhưng chỉ có một thứ duy nhất khiến ả không vui là vết sẹo trên trán. Quỳnh nói với My nếu vì chuyện đó, Quỳnh tình nguyện để My rạch mặt. “Nếu thế thì đơn giản quá”, My nói.

“Tao đang biết rất rõ về cuộc sống của mày. Biết chỗ mày làm việc, nơi mày ở, hiểu suy nghĩ của mày. Mày muốn có một cuộc sống yên bình, muốn tìm lại con mơ đến một gia đình hạnh phúc. Được, tao sẽ giúp mày đạt được điều đó bằng cách của tao. Chờ đấy”, My hăm dọa. My nói thêm rằng lúc nào cũng muốn nhìn thấy Quỳnh phải sống trong đau khổ. Y hẹn, ngay hôm sau My sói cho người tới cửa hàng thời trang làm ầm ĩ, quay cảnh Quỳnh bị đánh ghen và tung lên mạng.

Về phía Thịnh, dù biết Quỳnh bị đánh ghen tại cửa hàng nhưng không một lời trách móc, căn vặn. Thịnh nhờ Quyên tới chăm sóc cho Quỳnh còn mình tìm tới Vũ. Khi Vũ nói rằng lấy làm may mắn vì chưa gặp Quỳnh nên khó xử, Thịnh bênh Quỳnh khiến Vũ cho rằng Thịnh có niềm tin mù quáng. Lần đầu tiên Thịnh căng thẳng với Vũ. Thịnh nhắc lại rằng khi chị gái mình chấp nhận lời cầu hôn và cưới Vũ, khi ấy cô biết rõ quá khứ và những gì Vũ từng làm nhưng chấp nhận rủi ro vì hy vọng tình yêu làm Vũ thay đổi.

Điều Quỳnh lo sợ đã tới, cô bị dàn cảnh đánh ghen tại cửa hàng, clip bị tung lên mạng

Tỉnh dậy ở nhà Vũ sau trận nhậu trước đó, Thịnh kêu đau đầu. Được bà giúp việc khuyên lấy thuốc uống, Thịnh tình cờ tìm thấy điện thoại của Quỳnh trong tủ thuốc. Nhận ra chiếc điện thoại của Quỳnh, Thịnh không phản ứng với Vũ mà âm thầm theo dõi động tĩnh của Vũ. Trong lúc ấy Thịnh vẫn tin là Quỳnh sẽ tiếp tục trở lại cửa hàng làm việc.

Sau một thời gian bặt tin tức, Lan xuất hiện ngắn ngủi trong một cảnh phim. Lan khi này hóa điên. Khi Lan bị thương mẹ Lan nghe lời thầy bói cần tách Lan khỏi gia đình vì sợ tổ tiên trách phạt, đưa cô nhốt ở nơi xa. Anh trai Lan nói rằng vì mẹ Lan nhốt cô như thế nên Lan mới hóa điên. Lan lao vào đánh đuổi anh trai khi anh cô tới thăm.

Lan hóa dại

Về phía My sói, sau khi nghe lời bọn đàn em tư vấn My nói với Kiên muốn làm đám cưới, nhưng Kiên từ chối và lấy lí do bây giờ chưa thích hợp. My nổi khùng cho rằng nhờ ả nên Kiên mới có xe, có tiền tiêu, Kiên cũng không vừa khi đáp rằng: “Em cho anh điều anh muốn, anh trả lại cho em điều em cần”. Kiên vẫn đang che giấu mối quan hệ với Đào, lén lút gọi điện và đưa Đào đi chơi nhưng sớm muộn bí mật này cũng lộ ra vì bạn gái của Đào nhìn thấy Kiên chở Đào đi làm.

