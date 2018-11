Quỳnh búp bê tập 23: Lại thêm một người vì Quỳnh mà chết thảm?

Đào một lần nữa không tiếc lời khinh miệt dành cho Quỳnh. “Người ta thấy tôi đi cùng chị lại tưởng tôi cùng hội cùng thuyền với chị. Các người dơ bẩn thì dơ bẩn một mình thôi, đừng kéo người khác vào”.

Đào lại hỗn láo với Quỳnh

Đào được cô bạn cùng lớp đưa ra mắt My sói. Trước mặt My sói ngon ngọt nói với Đào chỉ cần tiếp thị rượu tại quán bar, ở đó toàn người sáng trọng và lịch sự nhưng Đào không biết những cạm bẫy đang đón chờ cô phía trước. Mối quan hệ với Kiên sớm muộn cũng bị My sói phát hiện. Một số cảnh hậu trường rò rỉ cho thấy Đào bị My sói phát hiện đi với Kiên bị chửi bới, đe doạ, Kiên kịp thời chạy đến can thiệp và cứu Đào chạy thoát.