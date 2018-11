Quỳnh búp bê tập 24: My sói tuyên bố Đào tận kiếp rồi

Khi Đào tới tìm Quỳnh để nói chuyện, My sói tình cờ phát hiện Đào và Quỳnh có mối quan quen biết, dù Đào tỏ thái độ hỗn xược với Quỳnh. Trong tập 24, My sói không mấy khó khăn phát hiện Kiên đưa Đào đi chơi và bắt tại trận. Đào bị My sói uy hiếp khai ra danh tính, mối quan hệ với Quỳnh.

Kiên kịp thời tới giải cứu Đào để cô kịp thoát thân, Kiên quật ngã My sói và bảo: “Mày điên vừa vừa thô. Mày mà còn động tới cô ấy, đừng trách tao là ác”. My sói tức tối vì vừa bị bồ trẻ đánh, bị đe doạ lại không chịu nổi cảm giác bị người khác cướp bồ.

Kiên doạ và đánh lại My sói Ngay sau cuộc ẩu đả với Kiên, My sói gọi điện thoại cho Quỳnh gằn giọng: “Mày với con Lan có dùng cách giời cũng không hai tao được đâu. Mày tưởng mày dùng con Đào mồi chài thằng người yêu tao mà thế là thắng à. Tao nói con Đào dám cướp bồ của tao coi như tận kiếp rồi. Tất cả những đứa chơi tao đều phải sống không bằng chết”, My sói cảnh báo Quỳnh.

Một cảnh khác hé lộ đoạn hội thoại giữa Đào và cô bạn trong đường dây của My, nói Đào khá thân thiết với Quỳnh búp bê “hay là mày cũng trong đường dây ấy”. Đào bị động chạm ghê gớm, nhưng cô gái ngây thơ này chưa tưởng tượng được những bi kịch chờ đón mình phía trước mà tác giả không ai khác là My sói.

Lan hoá điên, không nhận ra Quỳnh Sau khi Nghĩa thông báo từng về qua nhà Lan và sinh nghi. Quỳnh một lần nữa khăn gói về nhà cô, chứng kiến cảnh đau lòng. Lan đứng giữa sân phơi nắng, nâng niu con gà. Quỳnh khuyên Lan vào nhà kẻo ốm, Lan bỗng quát lên: “Nhưng mà nó đẹp, nhưng không khốn nạn như lũ chúng mày”. Sau cú sốc bị cưỡng hiếp tập thể, Lan bị tai nạn và giờ trở nên ngơ ngẩn, mất trí khiến những người xung quanh không khỏi thương cảm.

Bảo Hân