Quỳnh búp bê tập 25: Đào bị lột đồ, My sói ép phải đi tiếp khách

Không ngoài dự đoán của Quỳnh, My sói sai người dụ Đào tới quán bar rồi cho người bắt cóc đưa đi. Chúng đưa Đào về căn phòng trong khách sạn, chuốc thuốc mê cho cô và sẵn sàng để quay clip sex. Đào chưa bị ép lên giường với khách, nhưng My sói ghi hình ảnh nhạy cảm của cô trong lúc cô bất tỉnh. My sói dùng đoạn clip này để uy hiếp Đào và ép cô phải tiếp khách, trở thành cave. Hoảng sợ, Đào khóc lóc chạy tới tìm Quỳnh và xin cô tìm cách giúp đỡ.

Quỳnh dạy cho Đào một bài học vì thái độ của Đào với chị gái

Không phải đơn thuần Đào lại chịu thái độ nhanh chóng như vậy. Ngay đầu tập 25, Quỳnh chủ động tới tìm Đào, gặp ngay Kiên đang định đưa Đào đi chơi. “Đào, chị cần em đi với chị bây giờ”, nói với Đào rồi Quỳnh quay sang Kiên: “Nếu có sức lực về đối phó với con My đi, vì kẻ bắt cá hai tay như mày mà Đào mới bị đánh ghen”. Ban đầu Đào còn chửi Quỳnh là đồ thối tha, không có tư cách. Quỳnh lập tức nổi điên tát cho Đào một cái đau điếng, đổi cách xưng hô.

“Mày có biết vì sao tao đánh mày không? Vì tao có tư cách của người từng được chị Lan cưu mang cứu giúp. Mày có biết bây giờ chị ấy như thế nào không? Chị điên rồi, đang phải nằm ở viện tâm thần kia kìa. Mà mày biết vì sao chị ấy bị điên, vì ai mà chị ấy bị điên không? Bây giờ tao vào viện thăm chị ấy, mày có đi cùng tao không?”, Quỳnh quát.

Lan hóa điên tưởng Quỳnh là My sói nên lao vào đòi đánh Quỳnh đưa Đào về quê thăm Lan, trên xe Đào nghi ngờ hỏi Quỳnh vì sao Lan lại bị như thế, có phải Quỳnh đang lừa cô bé. Quỳnh lừ mắt nói: “Mày thử nghĩ xem một người như chị Lan tại sao bỗng dưng lại phát điên, tao nghĩ mày cũng tự hiểu được đấy”. Vào bệnh viện chứng kiến cảnh Lan điên dại không nhận ra Quỳnh và Đào, còn nhìn Quỳnh thành My và đòi xông vào đánh. Quỳnh còn dạy dỗ Đào một hồi về việc cô quay lưng với chị gái mình. Nguôi cơn giận Quỳnh đổi giọng chị em, dặn dò Đào phải cẩn thận vì My sói sẽ giở trò làm hại cô vì cô dám đụng vào người đàn ông của ả.

Gã bố dượng của Quỳnh hẹn gặp My. My sói dắt mối cho lão qua đêm với cô bạn học cùng lớp với Đào, thậm chí còn biến thái tới mức phải nhìn ảnh Quỳnh khi hành sự. My sói vẫn thù Đào, bảo phải dạy cho cô bài học nên sẵn ý định bán Đào cho gã bố dượng biến thái.

My sói dắt mối cho gã bố dượng biến thái

Về phía Thịnh, dù bên ngoài tỏ vẻ cứng rắn nhưng thực tâm vẫn quan tâm tới Quỳnh. Thịnh tới cửa hàng gặp nhân viên mới, Quyên bảo giống Quỳnh, Thịnh không đồng ý và nói rằng do Quyên hay nghĩ tới Quỳnh. Quyên ra sức thanh minh cho Quỳnh, rằng nếu phụ nữ chấp nhận cặp với đàn ông có vợ họ phải có mục đích, được che chở hoặc được chu cấp tiền. Quỳnh xinh đẹp như thế nhưng lại chấp nhận đi bán hàng lương ba cọc ba đồng. Vụ đánh ghen “toàn bọn được ở đâu đánh, tin tức vu vơ. Em khẳng định trng chuyện này cái Quỳnh bị oan, còn anh quá phũ phàng”.

Trong một lần tình cờ Thịnh tới ăn ở nhà hàng nơi Quỳnh làm nhân viên phục vụ. Sau những phút bối rối, Thịnh gặp riêng Quỳnh. Anh bảo cô tại sao chấp nhận làm người thứ ba rồi còn chịu khổ cực thế này, tại sao không yêu cầu họ chu cấp nhu cầu tối thiểu. “Tôi mà là kẻ thứ ba thật sự thì đã không đứng đây nghe anh chì chiết”, Quỳnh nói.

Vũ đe dọa Thịnh không được tiết lộ chuyện đứa con trai Quỳnh

Thấy thái độ còn day dứt của Thịnh, Vũ ra sức nói rằng việc đuổi Quỳnh là hợp lý. Trong cuộc gặp này Thịnh tình cờ biết được bé Minh chính là con ruột của Quỳnh. Thịnh đánh bài ngửa nói chuyện với Vũ, Vũ thừa nhận đó là con trai Quỳnh, anh ta làm thế vì không muốn Minh có người mẹ không ra gì. Thịnh vẫn ra sức bênh Quỳnh. My sói lại tình cờ là người nghe được câu chuyện, hẳn sẽ biến bí mật này thành đòn hiểm đánh vào Quỳnh.

My sói phát hiện bí mật con trai Quỳnh đang nằm trong tay Vũ

Thịnh lao tới nhà trọ tìm Quỳnh nhưng không gặp, điện thoại cho cô. Đúng lúc ấy Vũ cũng gọi điện cho Thịnh đe dọa, nếu nói cho Quỳnh biết chuyện sẽ đưa thằng bé đi xa, có thể không bao giờ quay về nữa.

Thịnh chưa kịp nói chuyện về con trai với Quỳnh thì cô cúp máy, đúng lúc Đào chạy tới khóc lóc về chuyện bị ép đưa vào khách sạn. Quỳnh dứt khoát yêu cầu Đào đưa điện thoại nói chuyện với My sói. Tay Kiên sau khi quyết tâm dứt bỏ My sói lại quay đầu về nói rằng đã dứt khoát với Đào, xin thuốc vì lên cơn vật. My sói hẹn Quỳnh và Đào tới nhà với mục đích để Đào chứng kiến cảnh Kiên phê thuốc nằm vật vạ như con vật dưới chân mình. My sói cũng không nhanh chóng bỏ qua cho Đào, ả còn chưa trả thù xong với Quỳnh và Đào. Những diễn biến gay cấn tiếp theo sẽ diễn ra trong tập 26 khi gã bố dượng của Quỳnh sẵn sàng chi tiền để mua đời gái của Đào.

Bảo Hân