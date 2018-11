Quỳnh búp bê tập 26: Mặc Đào van xin, bố dượng Quỳnh vẫn làm nhục cô

Trong trích đoạn tập 26 mới được nhà sản xuất tung lên mạng, Đào chính thức bị ép bán dâm. Ở trích đoạn tập 25, Đào bị hai tên côn đồ do My sói thuê bắt ép uống thuốc, chuẩn bị sẵn sàng quay clip sex của cô. Trong trích đoạn mới nhất, gã bố dượng Quỳnh mặc cho mọi lời van xin của Đào lao vào cô như con hổ đói.

Đúng lúc ấy, Thịnh kịp thời tìm tới khách sạn. Quỳnh bị lễ tân chặn lại không cho lên tìm. Thịnh nói với Quỳnh rằng anh biết mọi chuyện rồi, quay sang dọa lễ tân rằng nếu không cho, anh sẽ báo công an. Lễ tân ban đầu còn rắn, nhưng sau đó khi thấy Thịnh gọi thật bèn dẫn lên tận nơi.

Gã bố dượng Quỳnh nghe tiếng chuông cửa còn càu nhàu, định không mở nhưng khi nghe dọa có công an kiểm tra đành mở cửa, định cất giọng dọa nạt. Thừa cơ xông vào, Thịnh ép gã vào góc tường và vung tay lên: “Mày định làm hại em gái tao à”. Lễ tân phải xông vào can, sợ xảy ra ẩu đả, xin Thịnh đưa người về.

Đào bị bố dượng Quỳnh lột trần

Sau khi Đào thoát khỏi nanh vuốt của gã yêu râu xanh trong gang tấc, Quỳnh dẫn Đào tới nhà My sói. Bước vào căn nhà, Kiên đang nằm phê thuốc dưới sàn. “Mày nói đi, rút cục mày muốn cái gì để cho qua chuyện này. Mày nói đi, tao sẽ làm”, Quỳnh mở lời. My sói bảo Quỳnh: “Mày vẫn như xưa, vẫn ảo tưởng về sức mạnh của mình

.Những việc mày muốn giải quyết mà được ngay à, đơn giản thế thôi à”.

“Là tao sai, mày buông tha cho nó đi. Còn tao, mày muốn hành hạ thế nào cũng được”, Quỳnh nói. My sói cầm dao dọa đâm Quỳnh, Quỳnh giữ được bình tĩnh. My sói cho rằng muốn hại Quỳnh khi nào cũng được, nhưng hôm nay người ả ta muốn xử là Đào. My sói quát Đào lại gần, Quỳnh động viên Đào hãy cứng rắn lên”.

My sói nắn gân Quỳnh

“Mày thử hỏi con chị mày, từ xưa tới nay có ai dám động vào những gì thuộc về tao mà yên ổn không”, My gằn giọng. Ả gắt lên với Đào, hỏi cô vì sao quyến rũ Kiên. Đào định thanh minh nhưng My sói không để cô có cơ hội, thấy tình hình căng thẳng Quỳnh can thiệp. My sói hả hê nhìn xuống Kiên nằm lăn lóc dưới sàn bảo vừa đây thôi gã còn năn nỉ xin My quay lại.

Đào chứng kiến bộ mặt thật của Kiên

My vẫn chưa chịu dừng lại, hỏi Đào: “Mày cho nó được cái gì, tuổi trẻ à, nhan sắc à hay tình yêu. Tình yêu là cái chó gì”. My sói định lao vào Đào thì Quỳnh chặn lại, cô nói trong lúc My sói vô cùng kích động: “Trọng chuyện này cái Đào nó là người bị lừa. Nó không biết thằng này là người yêu của mày. Hơn nữa mày có mất gì đâu, nó mới là người đau khổ”. “Im mồm”, My sói trợn mắt.

Cuộc nói chuyện này chưa thể chấm dứt mọi ân oán lâu nay giữa My sói và Quỳnh, Lan, giờ lại thêm cả Đào bị lôi vào cuộc.

