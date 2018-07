Quỳnh búp bê tập 5: Quỳnh mang thai bỏ trốn, Lan bị đánh dã man

Sau khi biết Quỳnh (Phương Oanh) không thể phá thai, ông chủ Cấn cho cô về lại khu nhà trọ chờ sinh con xong rồi tính tiếp. Trong thời gian này ông Cẩn giao Quỳnh cho Lan (Thanh Hương) quản lý. Trong một đêm Lan đi làm về muộn, Quỳnh lén lấy chìa khóa cổng và mở cổng bỏ trốn, nhưng không may cho cô vừa ra khỏi cổng bị My và tên bảo vệ bắt gặp.

Quỳnh không chịu một ngọn roi nào nhưng thay vào đó Lan bị gọi dậy, bị đám tay chân của ông Cấn giật tóc và đánh dã man. Tay Cảnh tuyên bố: “Ở đây cửa đóng then cài, nó bỏ trốn là nhờ chìa khóa của mày là thế nào”. Nghi ngờ của hắn không vô căn cứ, bởi Lan là người hết lần này tới lần khác xin tha cho Quỳnh.

Quỳnh chịu cảnh làm kẻ hầu hạ cho cả xóm trọ gái làng chơi Đám gái làng chơi khác xúm vào đỡ Lan vào phòng, còn Quỳnh bị đuổi ra khỏi phòng sau khi Lan nức nở gọi Quỳnh là đồ ăn cháo đá bát: “Mày có biết nếu ngày hôm nay chúng nó không bắt được mày thì tao sẽ như thế nào không? Chúng nó sẽ giết tao”.

My “sói” (Thu Quỳnh) tiếp tục vào vai kẻ đố kị ra mặt, khi hết lần này tới lần khác chia rẽ tình cảm của Quỳnh-Lan. Thấy Lan bị đánh, My mò sang phòng thả giọng ngon ngọt: “Tao có lọ dầu tốt cho mày này. Tao đã nói cái mặt con này không tin được đâu, bây giờ no đòn sặc nợ”, My nói. Đám tay chân tuyên bố từ nay nợ của Quỳnh cũng là của Lan. Quỳnh thấy Lan bị đánh tỏ ra ăn năn hối hận, năm lần bảy lượt xin lỗi Lan, hứa ngoan ngoãn không bỏ trốn.

Dù Quỳnh đang bị quản thúc và chưa có khả năng cạnh tranh với mình nhưng My liên tiếp tìm cách bắt nạt Quỳnh. Đi về thấy sân xóm trọ bẩn, My la lối bắt Quỳnh ra quét sân, rồi nhét đồ vào tay Quỳnh bắt cô đi giặt. Không những thế My còn bắt Quỳnh moi gầm giường vì nhiệm vụ của cô là hầu hạ cả xóm trọ. Lan trong thâm tâm vẫn thương Quỳnh, nên mắng Quỳnh ngốc, giúp mọi người không lấy tiền mua quần áo và đong gạo.

Phong-con trai ông chủ Cấn nhờ My sói giúp đưa ma túy vào Thiên Thai

Quỳnh biết thân biết phận vì làm liên lụy nhiều người khác, nhất là Lan. “Từ giờ em sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, em sẽ không bỏ trốn, không làm liên lụy tới chị nữa”, Quỳnh khóc. Lan sau mấy ngày im lặng cũng nguôi ngoai, nhận ra Quỳnh chỉ là cái cớ dẫn tới việc mình bị đánh đập, bị giữ lại Thiên Thai. Lan vốn có ý định để dành một khoản tiền để lo cho tương lai.

Hoàn cảnh của Lan không phải hiếm hoi, cô phải nói dối với em gái lí do chưa thể về quê vì được giữ lại vì tay nghề cao. Trong khi đó một cô gái làng chơi khác cũng nhận được điện thoại của người nhà và bị My tinh ranh bắt thóp: “90% cuộc điện thoại của người nhà gọi lên xin tiền, cái nghiệp này nó thế”.

Lan nhận ra Quỳnh chỉ là cái cớ để trói cô vào Thiên Thai, không cho thoát kiếp gái làng chơi

Ở diễn biến khác, con trai của ông Cấn lại gây chuyện. Không chỉ cướp gái làng chơi ở chỗ khác về, Phong này còn muốn dần dần khẳng định quyền lực và muốn đưa ma túy vào Thiên Thai. Phong ngỏ lời muốn nhờ My giúp và khẳng định trước sau khi cũng trở thành ông chủ. Hắn tức tối khi bị tay chân của Cảnh giả làm công an truy đuổi hắn.

Bảo Hân