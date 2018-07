Quỳnh búp bê tập 6: My sói lại hại Quỳnh, đổ vấy cho cô tội 'chim lợn'

Trong tập 5, Quỳnh ủ mưu bỏ trốn nhưng bị bắt trở lại ngay lập tức, cô tuy không bị đánh đập nhưng Lan bị vạ lây và nhừ đòn. Trong tập 6 này, Quỳnh (Phương Oanh) chưa hết ngây thơ hỏi Lan (Thanh Hương) rằng sao thấy các cô gái làng chơi được tự do mà không bỏ trốn.

Lan sợ hãi nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng nhắc Quỳnh nhìn vậy mà không phải vậy, bởi bọn bảo kê nắm rõ “tông ti họ hàng”, chỉ cần các cô gái làng chơi bỏ trốn sẽ mang clip đi khách về chiếu cho cả làng, cả họ. Lan còn dọa Quỳnh rằng nếu ngoan cố sẽ bị cắt gân tay gân chân. Cô lấy ví dụ có cô gái năm trước bỏ trốn còn bị tháo khớp hang.

Quỳnh vẫn ngây thơ tin rằng có thể trốn

Quỳnh đang mang thai chờ sinh con, trong lúc này phải phục dịch các cô gái làng chơi trong xóm trọ. Trong số này My “sói” luôn là người gây sự nhiều nhất vì My đố kị, lo ngại Quỳnh soán ngôi vị trí đầu bảng ở nhà hàng Thiên Thai. My hết bắt Quỳnh giặt đồ cho, lại tìm cách bôi bẩn quần áo của Quỳnh.

Quỳnh nói xấu Quỳnh là kẻ chim lợn khiến cô gái làng chơi đi khách ngoài bị đánh

Quỳnh một mặt nói với Quỳnh rằng Lan nhận tiền của lão chủ để đưa cô vào đời, mặt khác lại nói với Lan chính vì Quỳnh bỏ trốn khiến cô liên lụy. Trong tập 6 này, một cô gái làng chơi khác đi khách ngoài bị đánh cho nhừ tử. Thấy vậy, My lợi dụng cơ hội hãm hại Quỳnh. My nói với cô gái ấy rằng chính Quỳnh “chim lợn” mách với đội bảo vệ nên mới bị đánh.

Ở diễn biến khác, Phong-con trai của ông chủ Cấn tiếp tục quậy, hắn mong muốn đưa ma túy vào nhà hàng, trong khi ông bố một mực từ chối. Ông Cấn cho Cảnh được quyền “xử” đẹp thằng quý tử mà không cần báo cáo.

​Bảo Hân