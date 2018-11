Quỳnh búp bê tập cuối: Kết đẹp cho Quỳnh, Cảnh xuất hiện ở giây cuối

Quỳnh sau khi bị đuổi khỏi nhà Vũ ở phần trước quyết tâm giành lại quyền nuôi con. Cô tìm tới nhà Thịnh, đề nghị được vào nhà nói chuyện với Thịnh. Ký ức tuổi thơ vừa tươi đẹp vừa cay đắng tửi cực lại ùa về.

Khán giả hiểu rõ hơn về hoàn cảnh đáng thương của Quỳnh. Quỳnh kể lại tuổi thơ trong nước mắt. Quỳnh từng có gia đình hạnh phúc, gia đình tuy nghèo nhưng ông bố hết mực yêu thương con. Trong một lần bố Quỳnh mới mua xe máy, đi tới trường đón cô. Bố đi trước, con đạp xe theo sau và không may gặp nạn.

Sự ra đi đột ngột của ông bố khiến bà mẹ không chịu đựng nổi, quay sang trách móc đứa con gái, thậm chí rủa cô tại sao không chết. Sau này khi mẹ cô lấy chồng khác vẫn không ngừng soi mói, xét nét con gái. Đó cũng là nguyên nhân khiến bà không chịu tin Quỳnh bị bố dượng cưỡng hiếp. Tuy nhiên sau này bà lại đi tìm cô, chết khi Quỳnh còn chưa kịp hỏi cặn kẽ tại sao lại đối xử với cô như thế.

Thịnh hiểu rõ hơn về cuộc đời sóng gió của Quỳnh

“Đời em rách nát thế này không ai cần em nữa. Em cũng ghê tởm chính em. Ngay cả mẹ em, dù em hận bà ấy thì bà ấy cũng đi rồi”, Quỳnh nức nở. Quỳnh nói với Thịnh rằng cô từng ước giá như người ra đi là mẹ cô chứ không phải bố, có lẽ vì thế mà cô phải nhận sự trừng phạt.

Quỳnh thiếp đi trên tay Thịnh. Sáng sớm hôm sau Quỳnh rời khỏi nhà Thịnh. Cô để lại một bức thư ngắn ngủi nhờ Thịnh chăm sóc bé Minh, và tốt nhất đừng nên kể gì về mẹ nó, bố đẻ nó là ai.

Quỳnh chủ động liên hệ với gã bố dượng. Thấy Quỳnh chủ động tìm đến gã rất vui mừng, thậm chí còn nói với Quỳnh những câu rất bỉ ổi rằng tất cả cơ ngơi này dành cho mẹ con cô, gã có tiền sẽ làm cô sung sướng, rồi họ sẽ hạnh phúc, sẽ sinh thêm những đứa con.

Ký ức cay đắng, tủi nhục khiến Quỳnh không nguôi ý định trả thù

Nhân lúc gã bố dượng quay đi, Quỳnh lôi con dao từ túi xách ra. Cô lao tới định đâm hắn, hắn vừa né vừa bảo Quỳnh rằng gã là bố của con trai cô, liệu có nỡ đứng nhìn con trai cô mồ côi. Liễu yếu đào tơ, Quỳnh sau một hồi vật lộn với gã bố dượng bị chính con dao ấy đâm trọng thương.

Thịnh cầu cứu Vũ để lấy địa chỉ nhà My sói. Ả và bạn trai đang phê thuốc, khi Thịnh hỏi Quỳnh đâu, My sói còn nài Thịnh “chiều em đi rồi em nói cho”. My sói âm mưu đưa con trai Quỳnh tới gặp bố đẻ nó để Quỳnh tới đó và đoàn tụ. Sự thâm hiểm của My sói nằm ở chỗ ấy.

Thịnh tìm được địa chỉ và lần tới nhà gã bố dượng của Quỳnh. Nhìn thấy Quỳnh nằm bất động trên sàn, máu thấm đẫm bộ váy trắng. Gã bố dượng hoảng sợ bỏ chạy, lão cuống quá chạy vào công an phường rồi lại chạy ra, đúng lúc ấy một chiếc ô tô lao tới.

Quỳnh định cố sống chết tự tay giết chết gã bố dượng

Vũ thay đổi thái độ với Quỳnh, khi hay tin cô bị đưa vào viện cấp cứu Vũ nói với Thịnh gặp người đứng đầu bệnh viện để nhờ bác sỹ dốc sức cứu chữa.

Một thời gian sau, Quỳnh và con trai đoàn tụ ở một vùng ven biển vắng vẻ. Vũ chấp nhận để bé Minh sống với Quỳnh, chịu khó gửi đồ chơi, sách vở cho cậu bé. Trong lúc trò chuyện bé Minh liên tục hỏi bao giờ bố Vũ vào thăm hai mẹ con, Quỳnh bật hỏi con trai có muộn Thịnh vào thăm không.

Quỳnh sống giản dị ở vùng biển

Ngay khi ấy Quỳnh nhận điện thoại của Đào, Lan chính là người bắt máy. Lan thông báo đã tỉnh. Quỳnh xúc động nói không nên lời, cô tự trách mình không ở bên Lan. "Ở đâu cũng được miễn vui. Chị nghe tin hai mẹ con vẫn ổn là chị mừng", Lan an ủi. Quỳnh rủ Lan vào đoàn tụ với mẹ con cô nhưng Lan từ chối: "Chị phiêu bạt mãi rồi, bây giờ mỏi chân rồi. em yên tâm mọi chuyện đã qua. Khi nào có dịp chị sẽ vào thăm hai mẹ con", Lan nói. Mẹ cô dù không nói ra nhưng tha thứ cho Lan, bà chăm sóc cho Lan từng miếng ăn giấc ngủ.

Lan được gia đình đón nhận, yêu thương

Đào giờ trở thành cô gái hiểu chuyện, thương yêu chị. Đào nhắn với Quỳnh rằng nhớ cô, sẽ đưa Lan vào thăm. Đào cũng báo tin My sói mới bị bắt vì tàng trữ ma túy. Ngẫm lại toàn bộ sóng gió vừa qua, Quỳnh nghĩa rằng đó là cơn ác mộng, đó là những thử thách để mỗi người biết quý trọng khoảnh khắc tốt đẹp, thương người khác, biết cách tha thứ.

Kết thúc êm đềm cho Quỳnh ở phần 1

Hai mẹ con Quỳnh yên bình thả diều bên bãi biển. Hình ảnh ấn tượng nhất đúng như hứa hẹn của NSUT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải hứa hẹn là sự xuất hiện của Cảnh. Cảnh lái chiếc mô tô phân khối lớn trên con đường nhỏ, anh dừng lại, xuống xe. Gương mặt phong trần, soái ca của Cảnh giờ đây có sắc thái mới. Đây cũng có thể được xem là động thái để mở ra phần tiếp theo Quỳnh búp bê.

Hai mẹ con Quỳnh yên bình thả diều bên bãi biển. Hình ảnh ấn tượng nhất đúng như hứa hẹn của NSUT, đạo diễn Đỗ Thanh Hải hứa hẹn là sự xuất hiện của Cảnh. Cảnh lái chiếc mô tô phân khối lớn trên con đường nhỏ, anh dừng lại, xuống xe. Gương mặt phong trần, soái ca của Cảnh giờ đây có sắc thái mới. Đây cũng có thể được xem là động thái để mở ra phần tiếp theo Quỳnh búp bê. Kết thúc tập 28, nhà sản xuất chạy dòng chữ "Hết phần 1". Tập Quỳnh búp bê ngoại truyện lên sóng tối 21/11 trên VTV Giải trí.

