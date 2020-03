Quỳnh Nga trải lòng chuyện nâng ngực sau ly hôn trên truyền hình

Quảng cáo

Quỳnh Nga trong chương trình Cho Ngày Hoàn Hảo.

Theo đó, trong tập này, chương trình có chủ đề là "Nghệ sĩ sau phẫu thuật thẩm mỹ". Ở phần mở đầu, chia sẻ về việc này, Quỳnh Nga cho rằng không phải nghệ sĩ nào cũng muốn công khai chuyện đời tư của mình với khán giả và những người yêu mến mình. Nhưng cá nhân cô thì nghĩ rằng có những chuyện nếu công khai mà không ảnh hưởng gì đến cuộc sống cá nhân và giúp ích cho nhiều người thì có thể làm vậy.

“Ví dụ như về mặt tình cảm, nếu tôi chia sẻ ra ngoài thì nó cũng không có lợi ích gì cho mọi người và điều đó tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ nói ra. Nhưng về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ thì không phải bây giờ mà trước đây, rất nhiều những chị em cũng thắc mắc hỏi tôi về bí quyết để trẻ đẹp hơn…

Trong thời gian vừa rồi, với lượng công việc quá nhiều, tôi nhận thấy cơ thể mình cần có một sự đổi mới gì đấy. Tôi cũng nghĩ rằng, một người phụ nữ cần có một sự tự tin nhất định khi mặc những bộ đầm. Trước đây, nếu cần phải mặc những bộ đầm hở lưng, tôi rất mệt mỏi vì không biết làm thế nào để mặc nó đẹp hơn. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình thử nghiên cứu, thử xem phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực có an toàn và thực sự cần thiết cho cơ thể mình không.

Tôi tìm hiểu, mày mò rất nhiều trang web và nơi mà các chị em đã rồi, tôi tìm hiểu xem phẫu thuật nâng ngực có để lại biến chứng sau này không vì khá lo lắng do việc này can thiệp trực tiếp trên cơ thể và cũng là một cuộc đại phẫu. Sau đấy tôi quyết định phẫu thuật thẩm mĩ và nghĩ rằng đó là một việc làm chính đáng nên không có lí do gì mình không được phép công khai với những người yêu mến mình…

Rất nhiều người cũng thắc mắc hỏi tôi sao lại công khai việc thẩm mĩ, nhưng mỗi người có một quan điểm khác nhau. Bản thân tôi đã ngoài 30 cũng không còn trẻ nữa. Cơ thể cũng có sự thay đổi rõ ràng, tôi không còn là cô gái 17-18 tuổi, căng tràn thanh xuân nữa thì việc thay đổi một chút trên cơ thể để làm cho mình tự tin hơn là một điều hết sức bình thường”, Quỳnh Nga cho biết.

Cũng trong chương trình, nữ diễn viên bày tỏ, khi quyết định nói ra một vấn đề gì cô phải suy nghĩ thật kỹ và chắc chắn đúng vì không phải chỉ những người yêu thương, hâm mộ mới hay để ý đến đến cô mà còn những người không thích cô cho lắm. “Làm sao mà bắt cả thế giới đều yêu thương mình vì trên một cánh đồng còn có cả lá vàng và lá xanh mà, nên trong cuộc sống, mình cứ cho đi còn nhận lại bao nhiêu thì để mọi chuyện tự nhiên nhất.

Khi tôi quay lại với sự nghiệp, tôi không suy nghĩ quá nhiều mà để việc gì đến tự khắc nó đến. Một ngày đẹp trời bên sản xuất gọi điện mời tôi tham gia đóng phim. Lúc đó, "Về nhà đi con" bắt đầu phát sóng những tập đầu tiên, bên sản xuất bảo tôi sẽ xuất hiện ở nửa cuối bộ phim. Lúc đó tôi cũng đang không biết đi đâu, làm gì nên nhận lời quay phim.

Khi ấy, bộ phim chưa có sức nóng. Nhưng từ tập 20 trở đi, phim bắt đầu được mọi người bàn tán xôn xao thì bản thân tôi lại lo vì khi quay trở lại với một bộ phim được mọi người để ý như thế này thì sự quan tâm, để ý của khán giả đến mình cũng nhiều hơn trong khi tôi chưa có sự chuẩn bị kỹ càng.

Nhưng nhiều người bảo tôi không sao cả, vì sau thời gian dài mới quay lại màn ảnh thì sẽ có những lúc tôi chưa thể hiện được tốt. Bởi lúc quay sẽ không sẽ không liền mạch như mọi người xem trên phim là từ tập 1 đến tập cuối mà có khi là mới bắt đầu phim nhưng tôi đã quay luôn ở tập ba mấy, bốn mấy rồi lộn lại những tập đầu vì phải phụ thuộc vào bối cảnh, diễn viên, thời tiết,…

Khi quay trở lại tôi đã vào ngay vai chả cần làm gì cũng bị khán giả ghét rồi, nên khi phim phát đến đoạn của tôi thì chắc chắn mọi người cũng có những phản ứng tiêu cực. Cảm xúc của tôi lúc đó là vui buồn lẫn lộn vì trước đây tôi chỉ đóng nhân vật được mọi người yêu quý thôi, không bị ghét bao giờ. Nên khi bị khán giả ghét, tôi hơi sốc, choáng một chút. Người thân, bạn bè của tôi cũng động viên rằng khán giả chỉ coi đó là phim thôi.

Nhưng thực sự là có một quãng thời gian tôi chỉ muốn ở trong nhà, không dám đi đâu cả vì sợ áp lực vì nhiều vị khán giả quá nhập tâm, coi phim như là đời, họ không phân biệt được tôi là Nga hay Nhã ngoài đời nữa. Trong khi lúc ấy đoàn phim lại vui vì đó là thành công của tác phẩm vì đã tạo được hiệu ứng và tăng thêm sự tò mò của khán giả. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy vui vì đã góp một phần nho nhỏ trong sự thành công của “Về nhà đi con”.

Đặc biệt, khi trả lời câu hỏi của MC về việc quay trở lại màn ảnh bằng vai “tiểu tam” rồi công khai phẫu thuật nâng ngực Quỳnh Nga có sợ phải đối mặt với những lời đàm tiếu, dị nghị cho rằng cô cố tình “đánh bóng” tên tuổi thì nữ diễn viên tiết lộ: “Có một thời điểm tôi không dám đọc những tin nhắn lạ của khán giả và đến bây giờ nó vẫn còn rất nhiều. Bởi vì người ở gần tôi có thể hiểu tôi nên không cần phải thanh minh hay giải thích nhưng người lạ thì rất dễ làm tôi tổn thương. Đó là một cách để tôi tự bảo vệ mình.

Cho đến bây giờ, khi thời gian đã xa, tôi mới nhận thấy lúc đó tôi tạo cho mình một "bức tường" là đúng nếu không sẽ có rất nhiều nghệ sĩ sợ và không dám làm nghề nữa”.

Nói về động lực để có thể chịu đựng được đau đớn khi làm phẫu thuật thẩm mĩ, Quỳnh Nga trải lòng: “Sau khi ly hôn, tôi cảm thấy mình cần phải quay lại với công việc nghệ thuật của mình, tôi phải có động lực để làm việc. Tôi thì hơi gầy một chút nên khi muốn làm gì trên cơ thể tôi không biết bắt đầu từ đâu, ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ nâng ngực vì trước đó tôi rất thích có một khuôn mặt tròn vì mặt mình hơi gầy khi lên hình sẽ không được dễ thương.

Tôi phân vân và đã hỏi mẹ xem có nên hay không. Mẹ tôi chỉ khuyên đúng một câu là: "Con cứ suy nghĩ thật kỹ vì cơ thể là cơ thể của con, sau này con sẽ sống với nó rất lâu. Nếu nó làm con hạnh phúc và tự tin hơn, mẹ nghĩ con nên làm".

Thú thực, trước khi phẫu thuật, tôi rất lo lắng vì đây là một cuộc đại phẫu. Tôi khuyên mọi người trước khi phẫu thuật nên tìm hiểu về bác sĩ sẽ làm cho mình là ai, tay nghề như thế nào, phẫu thuật ở đâu. Khi làm, bản thân phải được xem những túi gel đặt vào người mình của nhãn hiệu nào, có giấy chứng nhận hay không, được bảo hành bao lâu và được kiểm tra lại bao nhiêu tháng một lần”.

Sau cùng, Quỳnh Nga cho rằng: “Khi mình làm bất cứ một điều gì, không cần phải vì chồng, bạn trai hay vì ai cả mà vì chính bản thân mình. Nếu mình không yêu bản thân, cơ thể mình thì sẽ không yêu được những người xung quanh nhưng mọi người cũng không nên lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, phải biết cân bằng và đủ cho cơ thể mình”.

Lộc Liên