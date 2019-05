Ra mắt show truyền hình thực tế dành cho chiến sĩ công an

“Mỹ nhân hành động” là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên trên Truyền hình Công an nhân dân - ANTV về kỹ năng sống và phát triển bản thân, với sự tham gia của sáu người đẹp làng giải trí. “Mỹ nhân hành động” dự kiến lên sóng ANTV vào giữa năm 2019.Họ sẽ trải qua kỳ tập huấn và cuộc đua gồm những thử thách khó khăn và cam go do các chuyên gia huấn luyện của ngành Công an tại các đơn vị cảnh sát, với sự hỗ trợ của những người bạn đồng hành nam đến từ các đơn vị thuộc lực lượng CAND. Chương trình dự kiến ghi hình trong tháng 6 tại TPHCM.Một kỳ huấn luyện với những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống hiện đại được các chuyên gia trong ngành công an hướng dẫn sẽ giúp những nghệ sỹ trẻ hiểu rõ hơn những cách bảo vệ an toàn cho bản thân, đồng thời có kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng ứng phó với tai nạn, thiên tai và cả những rủi ro, bất trắc trong cuộc sống.Một người giấu mặt sẽ đưa ra những thử thách cho người chơi, mỗi tập có một thử thách khác nhau gay cấn và hấp dẫn. Bên cạnh sáu nữ nghệ sỹ sẽ là sáu chiến sĩ công an. Họ sẽ được bắt cặp thành 6 đội chơi và sẽ bị loại trừ dần.Đội thắng chung cuộc sẽ được giải thưởng 300 triệu đồng. Được biết, các nghệ sỹ trẻ tại TPHCM và Hà Nội rất háo hức muốn tham gia chương trình truyền hình thực tế đặc biệt này.Đại diện ban tổ chức cũng cho biết, chương trình đang tổ chức tìm kiếm 6 chiến sĩ công an trẻ từ 23-30 tuổi trên toàn quốc để tham gia chương trình. Yêu cầu là còn độc thân, có đam mê chinh phục và thử thách bản thân, có khả năng giao tiếp tốt, tự tin trước ống kính máy quay, ưu tiên những ứng viên có năng khiếu đặc biệt hoặc có kinh nghiệm tham gia các chương trình truyền hình.Các nam chiến sĩ công an trên toàn quốc có thể đăng ký casting bằng cách gửi kèm 1 ảnh bán thân, 1 ảnh toàn thân và đoạn video clip không quá 1 phút giới thiệu bản thân và năng khiếu về BTC, từ 13/5 đến 25/5/2019.

Bảo Hân