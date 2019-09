Rita Ora mặc nội y ren và chân váy xuyên thấu ‘có như không’ lên thảm đỏ

Tối thứ Ba (3/9, giờ địa phương), Rita Ora cùng loạt sao đình đám thế giới tham dự sự kiện GQ Men Of The Year 2019, do thương hiệu nước hoa Hugo Boss và hệ thống lưu giữ nghệ thuật Tate Modern đồng tổ chức, tại London, Anh.