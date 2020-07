Sao châu Á 21/7: Sao 'Hậu duệ mặt trời' bắt nghi phạm quay lén phụ nữ

Sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, nam thần một thời Kim Bum sẽ tái xuất với người hâm mộ trong bộ phim truyền hình Truyền Thuyết Hồ Ly (The Tale of Gumiho) đóng cùng Lee Dong Wook và nữ diễn viên trẻ Jo Bo Ah.

Gần đây, nam diễn viên đã đăng tải hình ảnh mới nhất của anh trên phim trường The Tale of Gumiho. Người hâm mộ không ngừng dành lời khen cho Kim Bum bởi sau bao nhiêu năm ngoại hình của anh vẫn tươi trẻ, không có dấu hiệu của tuổi già. Trong phim Kim Bum sẽ vào vai hồ ly Yi Rang, anh em cùng cha khác mẹ Yi Yeon (Lee Dong Wook). Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào nửa cuối năm 2020.

Nữ thần tượng Trung Quốc chia sẻ video tố cáo sếp cũ hạ nhục trong cuộc họp

Yamy, cựu thành viên nhóm Hỏa tiễn thiếu nữ 101 chia sẻ bài viết lên mạng xã hội Weibo cùng đoạn video tố cáo ông chủ cũ Từ Minh Triều nhiều lần có những lời lẽ sỉ nhục cô trước toàn bộ nhân viên công ty. Trong buổi họp, sếp cũ liên tiếp có những lời lẽ xúc phạm đến ngoại hình, chê Yamy xấu đến mức không ai nhìn nổi, giá trị bản thân cũng không đáng một đồng.

Đám tang của “báu vật làng phim Nhật” Haruma Miura được tổ chức riêng tư

Công ty chủ quản Amuse của nam tài tử quá cố Haruma Miura thông báo với truyền thông đám tang sẽ được tổ chức kín theo nguyện vọng của gia đình. Các hoạt động tưởng niệm dành cho người hâm mộ sẽ thông tin sau.

Đại diện công ty lên tiếng: “Chúng tôi rất buồn khi phải thông báo thông tin này tới người hâm mộ Haruma Miura. Haruma đã qua đời tại một bệnh viện ở Tokyo vào chiều 18/7. Haruma đã cùng chúng tôi có một giấc mơ trong suốt 16 năm kể từ khi cậu ấy còn là học sinh trung học, chúng tôi rất xúc động khi lắng nghe những chia sẻ thương tiếc của bạn bè và người hâm mộ dành anh ấy. Nhân viên và các nghệ sĩ của công ty đều vô cùng đau lòng trước sự ra đi của Haruma.

Về đám tang, chúng tôi đã lắng nghe ý kiến từ người thân và quyết định có một tang lễ riêng tư. Mong được các bạn thông cảm. Với sự quan tâm của người hâm mộ, chúng tôi sẽ có một buổi tưởng niệm để người hâm mộ có thể nói lời tạm biệt với anh ấy. Việc này sẽ cần xem xét tới việc phòng chống dịch COVID-19 đang diễn ra. Chúng tôi sẽ thông báo thông tin về buổi tưởng niệm ngay khi có thể”.

Trước đó, Haruma Miura được tìm thấy đã chết tại nhà riêng trong tư thế treo cổ tự tử. Showbiz châu Á đã rất bàng hoàng và bày tỏ sự thương tiếc đối với nam diễn viên trong những ngày qua.

BTS lập kỷ lục với số album lọt bảng xếp hạng Billboard

BTS

Album “Map Of The Soul: 7 - The Journey” của nhóm nhạc đình đám BTS đã xuất sắc hạ cánh ở vị trí thứ 115 trên bảng xếp hạng Billboard 200 chỉ với 2 ngày tích điểm. Thành tích này giúp BTS tiếp tục là nghệ sĩ Kpop có nhiều album lọt bảng xếp hạng danh giá của Mĩ là 12 lần. Album tiếng Nhật cũng giúp 7 chàng trai vượt qua DBSK, lập kỷ lục trở thành nghệ sĩ nước ngoài bán nhiều album nhất ngày đầu tại xứ sở Phù Tang với 447.869 bản chỉ trong ngày 15/7.