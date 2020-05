Sao truyền hình Anh khoe vòng 1 'phồn thực' với bikini quây bé xíu

Christine McGuinness chia sẻ clip tập thể dục trong nhà thời COVID-19

Tập thể dục luôn được Christine McGuinness khuyến khích các fan thực hiện trong mùa dịch

Christine McGuinness tung loạt ảnh gợi cảm này để quảng cáo một loại mỹ phẩm...

... và cho biết khi mua dùng code: CHRISTINE20 sẽ được giảm 20%

Trong thời gian ở nhà cách ly xã hội vì đại dịch, ngôi sao truyền hình nổi tiếng Anh quốc rất chăm chỉ tương tác với fan bằng những hình ảnh khoe body nóng bỏng

Bên cạnh đó, cô chia sẻ rất nhiều hoat động, clip tập thể dục, hài hước và nhận được hàng chục/hàng trăm ngàn lượt thả tim từ fan.

Body săn chắc và vòng 2 phẳng lì của bà mẹ 3 con, là kết quả của việc tập luyện chăm chỉ và ăn uống khoa học của Christine McGuinness

Christine McGuinness là sao show truyền hình thực tế The Real Housewives of Cheshire ở Anh.

Cô kết hôn với Paddy McGuinness - người dẫn chương trình nổi tiếng Take Me Out 47 tuổi vào năm 2011. Cặp đôi có 3 con chung, trong đó có cặp song sinh 7 tuổi và bé gái Felicity 3 tuổi. Mới đây, người đẹp chia sẻ vì có cuộc sống cách ly xã hội nên cô đã "cứu vớt" được hôn nhân của mình bởi cặp đôi đã không ít lần tranh luận về việc ai là người chăm sóc các con.