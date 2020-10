Sao truyền hình Anh mặc nội y khoe vòng một 'phồn thực'

Vóc dáng săn chắc, vòng 2 phẳng lỳ của bà mẹ 3 con khiến công chúng "mắt tròn mắt dẹt"

Đường cong thể hình siêu "bốc lửa", đặc biệt là vòng 1 ngoại cỡ của mỹ nhân sinh năm 1988 "đốt mắt" người nhìn

Christine McGuinness là sao show truyền hình thực tế The Real Housewives of Cheshire ở Anh. Cô kết hôn với Paddy McGuinness - người dẫn chương trình nổi tiếng Take Me Out 47 tuổi vào năm 2011.

Cặp đôi có 3 con chung, trong đó có cặp song sinh 7 tuổi và bé gái Felicity 3 tuổi. Hồi tháng 5 khi dịch COVID-19 đang bùng mạnh, Christine McGuinness chia sẻ vì có cuộc sống cách ly xã hội nên cô đã "cứu vớt" được hôn nhân của mình bởi cặp đôi đã không ít lần tranh luận về việc ai là người chăm sóc các con.