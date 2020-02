Sao truyền hình Anh quốc nóng bỏng 'rực lửa' trên biển

Trong khi Đăng Khôi tặng vợ bó hoa "siêu to khổng lồ" thì Phan Hiển khiến nhiều người ngưỡng mộ vì đưa vợ đi sắm đồ hiệu nhân ngày Lễ Tình nhân.

"Titanic", "“Me Before You", "One day",.. không chỉ mang đến cho người xem những giây phút thư giãn mà còn cho họ nhận ra nhiều bài học quý giá về tình yêu.