Sao truyền hình Anh 'thả rông' quay clip nhảy gợi cảm

Một số hình ảnh "bốc lửa" với áo tắm của ngôi sao show truyền hình thực tế The Real Housewives of Cheshire ở Anh

Christine McGuinness đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với chồng là Paddy McGuinness - người dẫn chương trình nổi tiếng Take Me Out 47 tuổi, cùng 3 con, trong đó có cặp song sinh 7 tuổi và bé gái Felicity 3 tuổi