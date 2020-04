Sao Việt cách ly ngày 13: Tóc Tiên, Diệu Nhi gia nhập hội ‘Ghét bếp’

Á hậu Huyền My đeo khẩu trang đi làm từ thiện. “Sáng nay 13/4/2020, My rất vui và tự hào khi được đồng hành cùng Thành đoàn Hà Nội tổ chức hoạt động “Hà Nội nghĩa tình” triển khai 8.000 suất ăn mỗi ngày, nhằm tiếp sức cho sinh viên, công nhân và những người gặp khó khăn. Đây là một trong bốn nội dung nằm trong phong trào Tôi yêu Hà Nội (Hà Nội xanh, Hà Nội trẻ, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình) do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đang triển khai. Trong ngày đầu tổ chức, Đoàn công tác đã trao tặng các suất ăn cho đại diện 150 gia đình tại xóm chạy thận (phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng); 200 sinh viên tại khu Ký túc xá Mễ Trì – Đại học Quốc gia Hà Nội; thăm và tặng quà tập thể đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Thận Hà Nội... Hy vọng sẽ giúp phần nào với đi khó khăn của bà con và rất mong rằng chương trình sẽ nhận được nhiều sự tham gia hơn của các bạn trẻ thanh niên Việt Nam”, người đẹp 9x chia sẻ.