Sau đối chất Ngô Lực, mẫu nude nộp đơn đề nghị thực nghiệm điều tra

Như đã thông tin trước đó, ngày 21/6, tại công an quận 10, TPHCM, người mẫu Kim Phượng và họa sĩ body painting Ngô Lực đã có cuộc đối chất đầu tiên sau 2 tháng kể từ ngày người mẫu nộp đơn tố cáo việc cô bị họa sĩ Ngô Lực hiếp dâm.

Chia sẻ trên Dân trí về cuộc đối chất, Kim Phương cho biết họa sĩ Ngô Lực đã chuẩn bị nhiều thông tin để gửi đến công an trong buổi làm việc này. Bằng cách photo những bài báo mà người mẫu này đã trả lời báo chí, những tin nhắn giữa Kim Phượng và bạn bè Ngô Lực, nhưng phía công an đã từ chối tất cả bởi vì họ chỉ dựa trên những bằng chứng và lời khai chứ không sử dụng các thông tin bên lề.

Người mẫu Kim Phượng.

Cũng theo mẫu nữ này, trong buổi đối chất, họa sĩ Ngô lực hoàn toàn đổ tất cả tội lên đầu cô, từ việc chọn studio để chụp, nói Kim Phượng dựa vào phong trào #metoo để hãm hại Ngô Lực, bởi họa sĩ này chỉ vẽ, không làm gì mẫu khỏa thân như đã tố cáo.

Đặc biệt, người mẫu vô cùng phẫn nộ nhất với việc Ngô Lực đem khuyết điểm cơ thể cô ra để chê bôi. Kim Phượng cho biết do đã sinh con nên có những vết rạn trên người nên cũng đã nói trước. lúc đó họa sĩ này nói với cô không có vấn đề gì, nhưng lại đi nói với công an cơ thể cô “thật kinh khủng”. Kim Phượng phẫn nộ cho biết, người làm nghề điều tối kỵ là chê bai cơ thể người mẫu nhưng họa sĩ này lại nói như thế về cô.

Chia sẻ về thời gian kết thúc vụ án và khi nào sẽ khởi tố, Kim Phượng cho hay, phía công an thông tin với cô rằng chưa biết khi nào bởi vì vẫn còn nhiều lỗ hổng, phần trả lời của cả hai còn mâu thuẫn nên họ vẫn phải điều tra thêm và sẽ có văn bản trả lời với các bên liên quan.

Đồng thời, Kim Phượng mong rằng, qua cuộc đối chất sự phía công an sẽ tìm ra lỗ hổng để biết được ai đúng, ai sai và có được kết quả sau cùng. Nói về động thái tiếp theo của mình, Kim Phượng cho biết do vẫn còn mẫu thuẫn giữa lời khai của hai người nên chưa thể tiến hành khởi tố.

Chiều ngày 22/6 người mẫu này đã đến công an Q10 để nộp đơn đề nghị thực nghiệm điều tra, công an đã nhận đơn và xem xét trả lời. Trong đơn Kim Phượng yêu cầu ông Ngô Lực vẽ lại phác thảo trên người cô một lần nữa dưới sự chứng kiến của công an, viện kiểm sát để xác minh Ngô Lực vẽ cô như thế nào.

Họa sĩ Ngô Lực.

Trước thông tin về việc Kim Phượng để nghị thực nghiệm điều tra, Tiền Phong đã liên hệ với Ngô Lực, họa sĩ này cho biết, yêu cầu một họa sĩ vẽ lại bức tranh mình đã vẽ cách đây 2 tháng là điều không thể và việc này có thể hỏi ý kiến từ các họa sĩ khác để hiểu rõ thêm về vấn đề này.

Còn hiện tại, họa sĩ Ngô Lực cho biết cần phải có sự tôn trọng cơ quan chức năng bằng việc chờ đời kết quả điều tra từ phía công an Q10 về vụ việc.

Lộc Liên

Tổng hợp