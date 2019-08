Sau ồn ào kết hôn, cuộc sống của Hoa hậu Hàn Quốc và chồng kém 18 tuổi ra sao?

Quảng cáo

Sau khi trở thành chủ đề bàn tán với đám cưới hồi năm ngoái, cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu Hàn Quốc Ham So Won và chồng người Trung Quốc kém 18 tuổi Trần Hoa nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nguyện vọng này sau đó đã được đáp ứng khi cặp đôi “vợ 42, chồng 24” tham gia show truyền hình thực tế Flavor of Wife (Hàn Quốc).

Qua những tập phát sóng, khán giả nhận ra rằng, ngôn tình và thực tế khác xa nhau. Khoảng cách tuổi tác 18 năm, tiền bạc hay cách nuôi dạy con… đều trở thành vấn đề khiến cặp đôi mẫu thuẫn, tranh cãi không ngừng.

Trong tập mới đây, cặp vợ chồng lại vướng vào tranh chấp mới, đến mức Trần Hoa bỏ nhà đi ba ngày vì quá tức giận. Nguyên nhân liên quan đến chuyện tiền bạc.

Cụ thể, một người bạn hỏi mượn Trần Hoa số tiền khoảng vài nghìn nhân dân tệ (khoảng vài chục triệu đồng). Tuy nhiên, ông bố 9x không có công việc, ở nhà chăm con nên không có thu nhập. Anh ngỏ ý vay tiền vợ, tuy nhiên Hoa hậu họ Ham không đồng ý.

Tức giận, Trần Hoa bỏ nhà đi, phải đến 3 ngày sau mới trở về. Lúc này, Ham So Won thể hiện sự quan tâm, liên tục hỏi han chồng, nhưng Trần Hoa vẫn còn bực bội.

“Anh rất mệt. Anh đã nhẫn nhịn rất nhiều nhưng sức chịu đựng của con người có hạn. Tuy vậy, anh không có cách nào khác đành phải trở về”, anh nói.

Mặc cho vợ phân tích, cho bạn vay tiền sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè, Trần Hoa không hề nguôi ngoai, cho rằng vợ khiến anh bị mất mặt, còn gắt gỏng: “Cô thì biết cái gì”.

Cặp đôi cãi nhau vì Hoa hậu họ Ham không cho bạn chồng vay tiền.

Cuối cùng, Ham So Won nghe lời khuyên của mẹ chồng, tăng tiền tiêu vặt cho chồng trẻ từ 3.200 nhân dân tệ (khoảng 10,5 triệu đồng) lên 6.400 nhân dân tệ (khoảng 21 triệu đồng), mới khiến Trần Hoa ngừng tranh cãi.

Đây không phải lần đầu cặp đôi to tiếng với nhau vì chuyện tiền bạc. Trong một tập phát sóng hồi giữa tháng 7, Ham So Won đã nặng lời với chồng vì cho rằng Trần Hoa hoang phí khi hai người cùng nhau đi siêu thị mua đồ. Lúc đó, Trần Hoa cũng rời khỏi nhà trong tâm trạng tức giận và bất lực, còn người vợ hơn 18 tuổi chỉ biết thở dài.

Ham So Won căng thẳng với chồng vì cách tiêu tiền hoang phí.

Trần Hoa nhiều lần than thở về cuộc sống bế tắc sau hôn nhân trong Flavor of Wife. Anh cho biết, cảm thấy bản thân “vô dụng”, không thể lo được cho vợ con, không tương tác được với môi trường sống xung quanh, dẫn đến luôn mệt mỏi, chán chường. Thậm chí, anh từng phải đi gặp bác sĩ tâm lý do có dấu hiệu bị trầm cảm.

Chưa dừng lại ở đó, Ham So Won cũng mâu thuẫn với mẹ chồng trong cách nuôi dạy con. Theo đó, cô từng tỏ ra bất bình, sẵng giọng khi thấy mẹ chồng nhai rồi đút cơm cho em bé. Đáng nói hơn, Trần Hoa không hề có động thái nào hoà giải vợ và mẹ, chỉ biết đứng nhìn hai người phụ nữ tranh cãi gay gắt.

Ham So Won gắt gỏng mẹ chồng vì bất đồng cách nuôi con.

Cuộc sống hôn nhân của Hoa hậu họ Ham và chồng trẻ không chỉ khiến người trong cuộc mệt mỏi, mà khán giả xem chương trình cũng “ngao ngán”.

Một bộ phận chê trách Ham So Won không tôn trọng chồng và “hỗn” với mẹ chồng. Thay vì mềm mỏng, dịu dàng động viên chồng trong quãng thời gian khó khăn để thích nghi cuộc sống mới, cô liên tục mắng nhiếc, la hét. Một số lại chê trách Trần Hoa bất tài, ăn bám vợ, không chịu ra ngoài để hoà nhập hơn và tìm việc làm, mà chỉ ru ru trong nhà chăm con.

Bên cạnh đó, không ít người lo lắng cặp đôi sẽ không bền nếu tiếp tục tái diễn tình trạng trên.

Trần Hoa có dấu hiệu trầm cảm do cuộc sống hôn nhân quá mệt mỏi.

Ham So Won sinh năm 1976 tại Hàn Quốc. Năm 1997, cô đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương. Nhờ bước đệm này, Ham So Won bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên. Cô được biết đến nhiều nhất qua tác phẩm Tình dục là chuyện nhỏ.

Ham So Won quen Trần Hoa qua một người bạn chung. Họ nhanh chóng phải lòng nhau và trở thành người yêu. Tháng 2/2108, cặp đôi chính thức nên vợ thành chồng. Cuối năm đó, hai người chào đón con gái đầu lòng.

Gia đình của Trần Hoa ở Trung Quốc thuộc hàng khá giả. Tuy nhiên, anh bỏ lại tất cả để theo vợ đến Hàn Quốc. Trước khi kết hôn, anh từng có thời gian làm thực tập sinh của một công ty giải trí xứ kim chi, còn sở hữu một website kinh doanh thời trang. Sang Hàn, Trần Hoa thất nghiệp, ở nhà chăm con cho vợ đi làm.

