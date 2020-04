Sau phát ngôn vẫn nhận Đường 'nhuệ' là anh, Du Thiên lại 'triết lý' về tình bạn

Liên quan đến việc Đường “nhuệ” và vợ (Nguyễn Thị Dương) cùng 4 bị can khác bị bắt trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/3 tại nhà Đường "nhuệ". Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an TP Thái Bình đã khởi tố “giang hồ” này để điều tra hành vi đánh người tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) vào năm 2014.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đường “nhuệ” và 1 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự sau khi vụ việc “giang hồ” này bảo kê, thu 500 nghìn đồng/ca hỏa táng (tiền ca) của người dân Thái Bình được điều tra.