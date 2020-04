Selena Gomez 'thả rông' ra phố bất chấp dịch COVID-19

Selena Gomez mặc trang phục năng động, tay cầm chiếc áo liên tục giơ lên mặt

Ngôi sao trẻ đình đám của làng nhạc thế giới dường như muốn che bớt gương mặt để tránh mọi sự chú ý

Giữa lúc dịch bệnh bùng phát mạnh tại Mỹ, việc nữ ca sĩ sinh năm 1992 không ở nhà mà ra phố không có đồ bảo hộ khiến nhiều người lo lắng

Mới đây, trên trang Instagram có lượng fan khủng là 172 triệu người theo dõi, Selena Gomez đăng tải danh sách những điều nên làm trong khi ở nhà cách ly tránh dịch Covid-19. Theo đó, giọng ca "Love You Like a Love Song" cho biết, nghe nhạc là một trong những thói quen giúp cô thư giãn, nhanh chóng lấy lại tinh thần như các ca khúc của Julia Michael, Lauren Daigle, Kari Jobe. Và đặc biệt, cô còn nghe ca khúc Snowchild của người yêu cũ – The Weeknd.