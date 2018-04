Showbiz 10/4: Ca sĩ Quang Dũng lên tiếng về vụ lừa đảo Ifan

Ca sĩ Quang Dũng lên tiếng về vụ lừa đảo Ifan

Mới đây, trên trang cá nhân chính thức của quản lí ca sĩ Quang Dũng có chia sẻ về việc dính líu đến Ifan. Người quản lí nhấn mạnh: "Từ hôm qua đến giờ các anh chị phóng viên báo đài liên hệ hỏi thông tin về công ty iFan gì đó... Xin trả lời 1 lần duy nhất là ca sĩ Quang Dũng không hề có liên hệ hay liên quan đến công ty này. Họ tự ý lấy hình ảnh quảng cáo mà không xin phép".

Anh cho biết, khi mới thành lập công ty này đã từng liên hệ để hợp tác quảng cáo với Quang Dũng nhưng bị từ chối.

Không chỉ riêng ca sĩ Quang Dũng, rất nhiều người nổi tiếng cũng bị sử dụng hình ảnh cá nhân để quảng bá cho tổ chức này như Trấn Thành, Lệ Quyên, MC Kỳ Duyên, Hoài Linh, Quang Lê,... Lý do MV 5 tỷ lượt xem 'Despacito' bị xóa khỏi YouTube

MV “Despacito” hơn 5 tỷ lượt view của ca sĩ Luis Fonsi vừa bị nhóm Hacker By Prosox xoá khỏi Youtube. Nhóm hacker này được cho đã xâm nhập và đổi tên hàng loạt ca khúc nổi tiếng khác có hàng trăm triệu lượt xem.

Hình ảnh trong MV "Despacito".

Theo đó, MV Despacito ban đầu bị đổi tên thành "Hacked by prosox & kuroi'sh & shade & akashi it & kiraroot & xepher & senpaiweb & misao..." và ảnh bìa bị thay bằng một nhóm người áo đỏ, đeo mặt nạ và cầm súng.

Tuy nhiên ngay sau khi bị hack, video này đã bị xoá luôn khỏi tài khoản YouTube VEVO của Luis Fonsi.

Ngoài Despacito, hàng loạt MV của các nghệ sĩ khác như Hello (Adele), Sugar, Animals (Maroon 5), Shake It Off (Taylor Swift), Hotline Bling (Drake)... cũng biến mất theo một cách tương tự.

VEVO và YouTube hiện chưa có phản hồi về vụ việc.

Nữ diễn viên ngực trần biểu tình chống tài tử quấy rối tình dục

Sáng 9/4, trước giờ diễn ra phiên tòa xét xử Bill Cosby vì tội lạm dụng tình dục, nữ diễn viên Nicolle Rochelle bất ngờ cởi áo, nhảy qua hàng rào và hô vang khẩu hiệu chống lại danh hài 80 tuổi. Tuy nhiên, cô đã bị đội bảo vệ ngăn cản và bắt giữ vì tội cố ý lăng mạ người khác.

Nicolle Rochelle bị đội bảo vệ ngăn cản và bắt giữ vì tội cố ý lăng mạ người khác.

Nicolle Rochelle thuộc tổ chức Femen - nhóm nữ quyền quốc tế được thành lập ở Ukraine bảo vệ phụ nữ và đấu tranh chống nạn quấy rối tình dục. Cô từng là diễn viên xuất hiện trong 4 tập của chương trình The Cosby Show mà tài tử Bill Cosby làm chủ xị từ năm 1990 đến 1992. Khi đến biểu tình, Nicolle viết lên ngực hàng loạt biểu ngữ phản đối Bill Cosby như Women’s Lives Matter (Vấn nạn cuộc sống của người phụ nữ) hay Cosby Rapist (Cosby - kẻ hiếp dâm)... cùng tên của hơn 50 nạn nhân từng cáo buộc danh hài này. (XEM CHI TIẾT)

Nghi án lừa 1.500 tỉ đồng: Ngọc Hà, Kim Lý cũng bị lợi dụng?

Mấy ngày qua, dư luận sục sôi về hệ thống tiền số đa cấp Modern Tech, iFan và Pincoin có trụ sở tại đường Nguyễn Huệ (Q1, TPHCM) bị nhiều người tố lừa đảo 15.000 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư trên cả nước.

Hình ảnh các nghệ sĩ bị lợi dụng trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, một số nghệ sĩ nổi tiếng bị cho là có liên quan là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Lam Trường, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý...

Trên mạng xã hội, một số tài khoản đăng tải hình ảnh các nghệ sĩ nêu trên và hô hào mua iFan coin hay các loại "tiền ảo" trong "dự án tiền điện tử đầu tiên của showbiz" khiến nhiều người hâm mộ tưởng thật và "sập bẫy".

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, người đại diện của Kim Lý cho biết, hình ảnh phát tán trên mạng này là khi Kim Lý cùng Hồ Ngọc Hà đi dự sinh nhật ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào tối 2/10/2017. Kim Lý hoàn toàn không dự sự kiện hay hợp tác, liên quan gì đến vụ việc bị dính nghi án lừa đảo trên. (XEM CHI TIẾT)

Vợ Bae Yong Joon sinh con thứ 2

Vợ chồng tài tử phim “Bản tình ca mùa đông” vừa đón thêm “tiểu công chúa” mới chào đời. Người đẹp Park Soo Jin vừa sinh con thứ 2 tại một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc.

Công ty KeyEast do Bae Yong Joon sáng lập đã xác nhận: “Park Soo Jin sinh con gái hôm nay. Cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh”. Nam diễn viên Bae Yong Joon đã ở bên vợ trong suốt thời gian chuyển dạ sinh con.

Trước đó, Bae Yong Joon và Park Soo Jin tổ chức đám cưới vào tháng 7/2015. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào tháng 10/2016. Tài tử “Bản tình ca mùa đông” Bae Yong Joon hiện tại tạm xa màn ảnh để tập trung kinh doanh. Vợ chồng nam diễn viên hiện là một trong những cặp đôi giàu có và quyền lực nhất showbiz xứ kim chi.

Thực hư thông tin NSƯT Công Lý sẽ tham gia Người phán xử phần 2

Gần đây thông tin về phần 2 hay còn gọi là phần ngoại truyện của bộ phim “Người phán xử” gây được nhiều chú ý từ phía dư luận. Theo đó, có thông tin "cô Đẩu" Công Lý sẽ tham gia phần ngoại truyện.

Chia sẻ với PV, nghệ sĩ Công Lý cho biết: "Đúng là tôi đã nhận được lời mời tham gia 4 tập trong phim “Người phán xử” ngoại truyện từ ê - kíp phim. Tuy nhiên, từ ngày 13 - 27/4 này, tôi sẽ tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018 ở TP.HCM với hai vở kịch là “Vùng lạnh” và “Mảnh đất lắm người nhiều ma” nên tôi nói với đạo diễn Đỗ Thanh Hải thời gian đó, tôi khó tham gia được. Còn việc thời gian quay phim được sắp xếp thế nào là do ê-kíp đoàn phim quyết định".

Tới thời điểm hiện tại, một số nhân vật đã được xác định là chắc chắn sẽ góp mặt trong 4 tập của phim Người phán xử ngoại truyện: NSND Hoàng Dũng (Phan Quân), NSƯT Trung Anh (Lương Bổng), diễn viên Việt Anh (Phan Hải), diễn viên Doãn Quốc Đam (Tú Vịt)…

Đỗ Quyên

Tổng hợp