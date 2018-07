Showbiz 10/7: Tim xác nhận đã ly hôn Trương Quỳnh Anh ?

Sau nhiều đồn đoán gia đình tan vỡ, Tim lần đầu xác nhận đã ly hôn Trương Quỳnh Anh

Mới đây, khi đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, Tim bất ngờ xác nhận đã ly hôn với Trương Quỳnh Anh. Theo đó, khi nam ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái: “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” cùng bình luận: “Nói hộ là đang không yêu ai”, một cư dân mạng đã vào trả lời: “Yêu một mình chị Quỳnh Anh thôi anh nhé”. Lập tức, giọng ca sinh năm 1985 trả lời lại: “Ly hôn rồi yêu đương gì nữa em”.

Tuy đây chỉ là bình luận qua lại của Tim và fan nhưng nhiều người cho rằng đây là lời xác nhận chính thức sau nhiều đồn đoán gia đình tan vỡ suốt thời gian qua.

Tim - Trương Quỳnh Anh có thể nói là cặp đôi dính nhiều lùm xùm bậc nhất showbiz trong suốt những năm bên nhau. Từ việc yêu đương, chia tay, bỏ nhà ra đi hay nghi án ngoại tình, cả hai khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực.

Hồi cuối năm 2017, Tim - Trương Quỳnh Anh vướng nghi vấn đã ly hôn khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh đơn ly hôn của cả hai. Dù cặp đôi không có bất kỳ phát ngôn nào, cư dân mạng vẫn nhận ra sự thay đổi của Tim suốt thời gian qua.

Khi ở bên cạnh Trương Quỳnh Anh, nam ca sĩ không hề hào hứng như trước. Thậm chí, tuy đưa con đi xem phim cùng vợ nhưng cả hai không chụp ảnh chung.

VTV chính thức gỡ phim 18+ 'Quỳnh búp bê' khỏi sóng giờ vàng

Như thông tin đã đưa, sáng 10/7, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký-Biên tập xác nhận về thông tin tạm dừng chiếu phim về đề tài gái mại dâm "Quỳnh búp bê". Chiều cùng ngày, VTV đăng tải thông tin chính thức về việc tạm dừng phát sóng phim này, thay bằng phim truyền hình “Hạnh phúc không ở cuối con đường” (XEM CHI TIẾT).

Hàng nghìn người khỏa thân tại Úc dưới thời tiết 9 độ C để... chụp ảnh

Theo nhiều hãng tin quốc tế, sáng 9/7, hàng trăm người khỏa thân tụ tập tại bãi đậu xe của siêu thị Woolworth (Melbourne, Australia) để thực hiện bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật của dự án "Return of the Nude" do nhiếp ảnh gia người Mỹ, Spencer Tunick tổ chức, bất chấp thời tiết 9 độ C (XEM CHI TIẾT).

'Lan cave' sốc trước tin ‘Quỳnh búp bê’ 18+ bị gỡ khỏi sóng vàng VTV

Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định, bản thân cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Bộ phim đang tạo ra hiệu ứng tốt. Chưa bao giờ tôi thấy một bộ phim truyền hình được khán giả mong chờ từng tập như vậy. Đột ngột, có thông báo dừng phát sóng. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa”, Lan Cave bộc bạch (XEM CHI TIẾT).

Cướp biển' Johnny Depp bị kiện vì hành hung người khác

Mới đây, một thành viên của đội ngũ sản xuất phim City of lies đã nộp đơn tố cáo Johnny Depp vì hành vi bạo hành.

Theo Us Weekly hôm 10.7, Gregg “Rocky” Brooks, quản lý bối cảnh đoàn phim, đã tố cáo diễn viên Cướp biển Caribê dùng bạo lực để phản ứng lại những thông báo của người này trong quá trình quay phim. Gregg Brooks đã nộp đơn lên tòa án vào ngày 6.7.

Theo cáo buộc của Gregg Brooks, tháng 4.2017 tại thành phố Los Angeles (Mỹ), Johnny Depp đã tỏ ra rất khó chịu khi ông nói với nam diễn viên rằng cả đoàn sẽ phải tạm dừng việc quay phim trong một đêm vì giấy phép quay chưa được gia hạn kịp thời. Tài tử này sau khi nghe thông báo đã lên tiếng quát tháo: “Anh là thằng quái nào vậy? Anh không có quyền nói cho tôi biết tôi phải làm gì”.

Theo nội dung cáo trạng, Johnny Depp sau đó đã đấm hai lần liên tiếp vào ngực của Gregg Brooks. Thậm chí sau khi đánh xong, Johnny Depp còn thách thức: “Tôi sẽ cho anh 100.000 USD để anh đánh lại vào mặt tôi ngay bây giờ”. Trong lúc xảy ra vụ xô xát, cả đoàn làm phim không ai dám phản ứng gì. Ông bố hai con liên tiếp chửi rủa vào mặt nạn nhân trước khi được vệ sĩ của mình can ngăn và đưa ra khỏi phim trường.

Sau ba ngày nghỉ việc vì bị hành hung, Gregg Brooks trở lại trường quay. Người này viết trong đơn tố cáo rằng nhà sản xuất Miriam Segal lúc đó đã ép ông ta ký một bản cam kết rằng sẽ không kiện bất cứ ai trong đội sản xuất cũng như không tiết lộ chuyện bị nghệ sĩ sinh năm 1963 hành hung. Gregg Brooks bị sa thải vì không đồng ý với thỏa thuận trên.

Hiện tại, Gregg Brooks đang kiện Johnny Depp, nhà sản xuất Miriam Segal, đạo diễn Brad Furman, Good Film Productions và Infinitum Nihil (công ty sản xuất do tài tử 55 tuổi thành lập) vì các hành vi: xúc phạm danh dự, cố ý gây thương tích và cẩu thả trong công tác làm phim.

Nhà sản xuất Hollywood đã có mặt ở Thái Lan để làm phim về cuộc giải cứu đội bóng nhí

Cuộc giải cứu đội bóng đá nhí gồm 12 thành viên từ 11 tới 16 tuổi và một HLV 25 tuổi bị mắc kẹt trong hang Tham Luang nhiều tuần qua không chỉ thu hút đông đảo sự quan tâm của quần chúng mà còn trở thành đề tài “bom tấn” của các nhà làm phim tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Theo đó, công ty làm phim của Mỹ là Pure Flix đã cử đối tác Michael Scott và đồng sản xuất Adam Smith đến chân núi Tham Luang, Thái Lan.

Hiện tại, Scott và Smith đã có mặt tại chân núi Tham Luang và đang lên kế hoạch cho một bộ phim về các chàng trai trẻ và huấn luyện viên của họ bị mắc kẹt trong hang. Hai nhà sản xuất phim đang thực hiện một cuộc phỏng vấn sơ bộ xung quanh khu vực giải cứu và họ có kế hoạch tiếp tục phỏng vấn những thành viên trong đội cứu hộ nước ngoài, lực lượng Hải quân Thái Lan SEALS, các nạn nhân và gia đình của họ, để tìm ra những nét riêng trong vụ việc này.

“Đây sẽ là một bộ phim tuyệt vời trong tương lai. Tôi thấy đây sẽ là một bộ phim lớn của Hollywood với các ngôi sao hạng A“, ông Scott nói. Hai nhà làm phim cũng dự đoán bộ phim sẽ lấy đi khá nhiều nước mắt của khán giả và lượng vé bán ra sẽ rất cao.

Ông Scott cũng tiết lộ thêm rằng bộ phim giải cứu hang động sẽ tập trung xung quanh hai người thợ lặn Anh - những người đầu tiên tìm thấy 13 thành viên của đội bóng. “Hành động đáng kinh ngạc này là chính là chủ nghĩa anh hùng và lòng dũng cảm. Chúng tôi tin rằng câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới“, ông Scott nói.

Suzy gián tiếp khiến chủ studio dính bê bối tình dục phải tự tử ?

Ngày 20/5 vừa qua, Suzy bỗng bị netizen Hàn liệt vào bản "Kiến nghị tử hình" trên trang web của Nhà Xanh và hầu hết những người tham gia đều là đàn ông vì ủng hộ thông tin chưa kiểm định, tuy nhiên giới chức trách nước này không công nhận hành động vô lý trên. Tuy nhiên, khi thông tin chủ studio dính bê bối tình dục tự tử vì áp lực, nhiều người hâm mộ xứ kim chi cho rằng Suzy có không ít tác động gián tiếp đến cái chết của người này (XEM CHI TIẾT).





