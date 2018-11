Showbiz 11/11-Động thái bất ngờ của Cát Phượng sau scandal của chồng

Sau ồn ào tình cảm, Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng khoe ảnh đi du lịch đôi tại Đà Lạt

Quỳnh búp bê tập 26: Mặc Đào van xin, bố dượng Quỳnh vẫn làm nhục cô

Sau một thời gian gây ồn ào vì scandal tình cảm, Cát Phượng vừa hạnh phúc khoe ảnh đi du lịch đôi cùng Kiều Minh Tuấn, gián tiếp khẳng định tình cảm của cả hai. Cụ thể, Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng đến Đà Lạt và ghé qua địa điểm "sống ảo" gây sốt giới trẻ thời gian gần đây, Nấc thang lên thiên đường. Tuy nhiên, vì địa điểm này có khá đông người tụ tập để chờ chụp ảnh nên Cát Phượng chỉ đứng chụp từ xa. Sau đó, nữ nghệ sĩ hài hước khoe ảnh cô đang leo thang xếp: "Cũng có thang trời với người ta"

Trong trích đoạn tập 26 mới được nhà sản xuất tung lên mạng, Đào chính thức bị ép bán dâm. Ở trích đoạn tập 25, Đào bị hai tên côn đồ do My sói thuê bắt ép uống thuốc, chuẩn bị sẵn sàng quay clip sex của cô. Trong trích đoạn mới nhất, gã bố dượng Quỳnh mặc cho mọi lời van xin của Đào lao vào cô như con hổ đói (XEM CHI TIẾT). Tân Hoa hậu Trái Đất 2018 Phương Khánh ôm chầm Nam vương Ngọc Tình ngày về Việt Nam Chiều 11/11, Tân Hoa hậu Trái Đất 2018 Nguyễn Phương Khánh đã trở về Việt Nam trong vòng tay chào đón của gia đình, bạn bè cũng đông đảo người hâm mộ. Dù “không kèn không trống” đi “chinh chiến” tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Earth nhưng cô gái Bến Tre đã xuất sắc hoàn thành tốt vai trò đại diện của mình, mang về chiến thắng đầu tiên trong lịch sử cho Việt Nam. Đến đón Tân Hoa Hậu Trái Đất còn có sự xuất hiện của Nam vương Ngọc Tình, anh vui mừng ôm chầm lấy Phương Khánh và cho biết rất tự hào về những cố gắng của cô trước bạn bè quốc tế. Diệu Hương tiết lộ bất ngờ về quyết định kết hôn chỉ sau 3 ngày yêu Mới đây, Diễm Hương đã có những tiết lộ khá bất ngờ về cuộc hôn nhân của mình trên Vietnamnet khiến nhiều người khá ngạc nhiên. Theo lời kể, nữ diễn viên và chồng quyết định cưới chỉ sau 3 ngày yêu. Đồng thời, sau 4 tháng chuẩn bị, họ chính thức thành vợ chồng vào năm 2011 XEM CHI TIẾT). Lam Trường: 'Tôi tận dụng tối đa thời gian bên nhau để bù đắp phần thiệt thòi cho vợ'

Mới đây, khi trả lời câu hỏi với truyền thông về việc có cảm thấy vợ mình thiệt thòi hơn so với người khác? Ca sĩ Lam Trường bộc bạch "Chắc chắn rồi! Nhưng trong cuộc sống gia đình, nhiều khi xa cách lại là... ưu điểm. Vì có nhiều người tuy sống gần nhau mà quay lưng với nhau, thì cũng không hạnh phúc. Tôi với vợ thì ngược lại, rất tâm đầu ý hợp. Tôi tận dụng tối đa thời gian bên nhau để bù đắp phần thiệt thòi đó. Những lúc như vậy, tôi hay đi chơi với vợ con, dành làm việc nhà, sửa xe… như một người đàn ông của gia đình chứ không phải là một ca sĩ nữa. Bố mẹ vợ cũng hiểu và rất yêu thương, thông cảm cho tôi".

Ca sĩ tài sắc Ngọc Lan: Cuộc sống bệnh tật và cái chết trẻ trên đất Mỹ Đám tang của Ngọc Lan đã được miêu tả là đám tang lớn của cộng đồng người Việt tại Cali khi có hàng ngàn người tham dự. Nhiều khán giả ở xa cũng bay tới để tiễn biệt nữ ca sỹ tài năng nhưng bạc mệnh toàn này. Đã có nhiều nhạc sỹ sáng tác ca khúc về Ngọc Lan, trong đó 2 ca khúc được khán giả yêu thích nhất là nhạc sỹ Anh Bằng với "Vĩnh biệt một loài hoa" và nhạc sỹ Nhật Ngân với "Tiếng hát mong manh"…(XEM CHI TIẾT). Đảo của dân ngụ cư được vinh danh tại Italia

Theo tin của từ đạo diễn Hồng Ánh, bộ phim Đảo của dân ngụ cư đã giành được Giải thưởng lớn của tổ chức Điện ảnh Quốc tế Efebo d’Oro. Đây là giải thưởng điện ảnh được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Điện ảnh và Văn chương Italia. Ngoài phim của Hồng Ánh, 6 bộ phim khác gồm: A Bluebird in My Heart (Pháp - Bỉ), The Library Suicides (Anh), El Autor (Tây Ban Nha - Mexico), Il Contagio (Italia), Diva! (Itatlia), Le Semeur (Pháp) cũng giành giải thưởng này. Giải thưởng đã được BTC trao vào lúc 18 giờ 30 tối 10.11 theo giờ địa phương (khoảng 12 giờ 30 tối 11.11.2018, theo giờ Việt Nam).

