Showbiz 1/12: Tuấn Hưng bất ngờ đăng ảnh 'lấy vợ lần 2' ở Mỹ

Tuấn Hưng khoe ảnh đám cưới lần 2 ở Mỹ, fan rần rần chúc mừng

Nữ diễn viên Nhật Bản tha hương suốt 20 năm vì đóng thật cảnh sex

Mới đây, Tuấn Hưng đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đẹp như ngôn tình được chụp trên đất Mỹ. Cặp vợ chồng thoải mái ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào như những đôi uyên ương trước thềm đám cưới. Giữa khung cảnh lãng mạn với lá vàng rơi, giọng ca "Nắm lấy tay anh" dịu dàng trao cho bà xã những cái hôn nồng nàn hay chạm nhẹ môi lên đôi tay mềm mại. Dưới bài chia sẻ này, hàng ngàn cư dân mạng đã để lại bình luận chúc mừng và ủng hộ cặp đôi cưới thêm lần nữa.Vào vai Sada Abe, Eiko Matsuda chấp nhận thực hiện nhiều cảnh quan hệ tình dục thật trên phim. Nữ diễn viên sinh năm 1952 từng chia sẻ, phải thường xuyên uống rượu và cả thuốc tăng xông mới có thể nhập vai tốt nhất. Sau khi bộ phim công chiếu tại LHP Cannes, Eiko đã bị nước Nhật tẩy chay, cấm trở về quê hương, khiến cô phải sống lưu vong ở xứ người suốt 20 năm. “Trả giá” đắt như vậy, Eiko vẫn đánh giá “In The Realm Of The Senses” là tác phẩm ưng ý nhất “trong từng cảnh nóng” suốt trong 6 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của cô (XEM CHI TIẾT ).