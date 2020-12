Showbiz 12/12: Rớt nước mắt trước câu nói của NSƯT Hoài Linh trong tang lễ nghệ sĩ Chí Tài

Quảng cáo

Rớt nước mắt trước câu nói của NSƯT Hoài Linh trong tang lễ nghệ sĩ Chí Tài



NSƯT Hoài Linh và nghệ sĩ Việt Hương đứng ra thay mặt gia đình để lo hậu sự cho cố nghệ sĩ Chí Tài. Trong khi cử hành tang lễ, NSƯT Hoài Linh còn có những lời tâm sự nhỏ với diễn viên Bảo Suzu. Trên trang cá nhân của mình, diễn viên Bảo Suzu đã viết lên tiếng lòng của NSƯT Hoài Linh: “Bây giờ chả có ai cô độc hơn anh đâu, 2/3 quãng đời anh đi chung với ổng, giờ còn lại mỗi 1 mình". Câu nói của NSƯT Hoài Linh tuy ngắn nhưng đã khiến cho rất nhiều khán giả xúc động. Hơn nữa đời người NSƯT Hoài Linh và cố nghệ sĩ Chí Tài đã gắn bó với nhau trong nhiều đêm diễn cả trong và ngoài nước. Đã có lúc NSƯT Hoài Linh tâm sự cố nghệ sĩ Chí Tài không chỉ là một người bạn diễn hay một người bạn thân mà hơn thế cố nghệ sĩ Chí Tài còn là một người tri kỉ. (Theo Saostar)

Linh cữu nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa về Mỹ đêm nay và thông tin tang lễ bên Mỹ

Sáng 12/12, lễ viếng cố nghệ sĩ Chí Tài diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TPHCM) trước khi linh cữu được đưa về Mỹ. Rất đông nghệ sĩ là anh em, đồng nghiệp và người hâm mộ đã tới tiễn biệt người nghệ sĩ tài hoa lần cuối. Khoảng 100 bảo vệ an ninh cùng đội ngũ fan đã được huy động để đảm bảo trật tự cho buổi lễ. Được sự uỷ quyền của gia đình nghệ sĩ Chí Tài, NSƯT Hoài Linh và nghệ sĩ Việt Hương đứng ra lo liệu hậu sự và chuẩn bị tiến hành việc chuyển linh cữu cố nghệ sĩ về Mỹ. Chia sẻ những thông tin về tang lễ, nghệ sỹ Việt Hương cho hay, ban đầu có dự tính trường hợp không đi được qua Mỹ thì sẽ hỏa táng rồi đem hũ cốt nghệ sỹ Chí Tài về. Tuy nhiên, giờ đây mọi thủ tục đã hoàn tất, chờ 11 giờ đêm nay sẽ khởi hành chuyến bay đưa linh cữu Chí Tài qua Mỹ. Và ở bên đó đã có người nhà cố nghệ sỹ túc trực để tiếp nhận ngay khi đến. (XEM CHI TIẾT)

MC Kỳ Duyên xót xa nói lời tiễn biệt nghệ sĩ Chí Tài từ khu cách ly

Vái vọng từ xa, MC Kỳ Duyên ngậm ngùi khi đang ở Việt Nam mà không thể tới để nói lời chào đàn anh lần cuối. Cô viết: “Anh Chí Tài ơi, anh ra đi quá đột ngột! Em vẫn đang sốc và có lẽ vì vậy, mà lần đầu tiên trong đời của một MC chuyên nghiệp, em bị tê cứng cả dòng suy nghĩ không biết phải nói gì về anh. Bao kỷ niệm, bao gắn bó làm sao gói gém được bấy nhiêu ân tình trong vài dòng chữ? Thôi thì, em xin mượn lời anh Nam Lộc đã nhắn gởi cho em: “Có lẽ Chí Tài là người duy nhất ra đi mà cả gần trăm triệu người Việt Nam ở khắp nơi đều theo dõi, biết tin và thương tiếc. Một người không có kẻ thù. Một nghệ sĩ chỉ biết đem niềm vui và nụ cười đến cho khán thính giả”. Và không chỉ mang nụ cười đến cho khán giả mà còn cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp. Tạm biệt anh, người nghệ sĩ duy nhất không có anti-fan”. (XEM CHI TIẾT)

Vai diễn cuối cùng của Chí Tài có những điểm trùng hợp kì lạ

Theo đó, phim có sự tham gia của dàn nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Việt Anh, NSND Ngọc Giàu, Lê Giang, Thu Trang, Tiến Luật,...Trong tập 3 phát sóng ngày 5/11, Chí Tài lấy tên thật vào phim, là một nghệ sĩ rất nổi tiếng đồng thời là bạn của ông Tám “bầu sô” (NSND Việt Anh). Khi ông Tám tổ chức đêm diễn từ thiện để lấy tiền ủng hộ bà Bảy (do NSND Ngọc Giàu đóng) và những người bị bệnh tim, mặc dù rất muốn nhưng ông không dám mời Chí Tài vì đó là nghệ sĩ lớn. Ban đầu đêm diễn chỉ có vài khán giả vì các nghệ sĩ ông Tám mời đều bận việc hoặc từ chối khéo khiến ông và ê kíp vô cùng chán nản. Tuy nhiên, biết được hành động của bạn, Chí Tài đã chủ động tìm đến đêm diễn và đề nghị được tham gia hát từ thiện. Chí Tài nói với ông Tám: “Tại sao Tám làm từ thiện mà không nói cho Tài biết. Lúc tôi khó khăn anh giúp đỡ tôi, bây giờ có chuyện thì phải nói cho tôi. Mình có chuyện mà giúp đỡ nhau mới gọi là nghệ sĩ chứ. Mặc dù đêm này chương trình không có tên tôi, nhưng đêm nay tôi vẫn hát cho anh...” (XEM CHI TIẾT)

Hàng loạt Youtuber giả trực tiếp đám tang nghệ sĩ Chí Tài để câu view trục lợi

Lợi dụng thông tin về đám tang của cố nghệ sĩ, trên Youtube xuất hiện rất nhiều tài khoản đăng tải clip với tựa đề “Trực tiếp tang lễ nghệ sĩ Chí Tài” nhưng nội dung lại là cắt ghép lồng tiếng thông tin về tiểu sử nhân vật. Tất cả đều chỉ là chiêu trò câu view khiến người xem hiểu nhầm. Một số video giả mạo đám tang nghệ sĩ Chí Tài còn leo lên top 2 trending trên Youtube khiến nhiều người lầm tưởng. Đoạn video nhận được lượt tương tác khủng kéo theo hàng loạt những video giả ăn theo. (XEM CHI TIẾT)

Người dân Hàn Quốc phẫn nộ trong ngày nguyên mẫu tội phạm ấu dâm trong phim 'Hope' ra tù

Theo báo chí Hàn Quốc đưa tin sáng nay, Cho Doo Soon sẽ được trả tự do sau 12 năm thi hành án hiếp dâm trẻ em. Điều này khiến cho người dân Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ bởi vì trong thời gian bị giam giữ, Cho vẫn luôn có những biểu hiện của việc tái phạm sau khi ra tù. Theo một bạn tù tiết lộ, dù đã 68 tuổi nhưng tên này vẫn còn khỏe mạnh, thường xuyên tập chống đẩy, gần đây nhất hắn còn được bắt gặp đang thủ dâm. Được biết sau khi ra tù, Cho sẽ sống cùng vợ tại thành phố Ansan, Hàn Quốc. Bên cạnh đó hắn sẽ phải đeo vòng chân điện tử trong vòng 7 năm, công khai thông tin cá nhân trên mạng, cấm uống rượu, cấm đi chơi vào ban đêm, cấm tiếp cận các cơ sở giáo dục trẻ em và được 1 nhân viên cảnh sát trực tiếp phụ trách theo dõi. Thành phố nơi Cho sống cũng đã lắp thêm 211 camera an ninh, trong đó có 1 camera trong nhà Cho, 15 camera gần chỗ Cho sinh sống, đồng thời tăng cường ánh sáng cho 30 khu vực gần nơi này. Sở Cảnh sát Danwon cũng thành lập một đội phản ứng nhanh 5 thành viên. (XEM CHI TIẾT)

Đạo diễn Kim Ki Duk qua đời vì mắc Covid-19

Ngày 11/12, truyền thông Hàn Quốc trích dẫn tin tức từ các báo nước ngoài như Delphi và BFM, đưa tin đạo diễn Kim Ki Duk đã qua đời vì mắc Covid-19. Sport Seoul viết: "Theo lời Vitali Mansky - Giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim Russian Art Dog Fest, đạo diễn Kim Ki Duk có mặt ở Latvia từ ngày 20/11. Ban tổ chức không liên lạc được, ông Kim cũng không xuất hiện theo lịch trình làm việc". Đại diện liên hoan phim đã tìm kiếm thông tin của Kim Ki Duk và phát hiện đạo diễn người Hàn đã qua đời sáng 11/12 ở bệnh viện địa phương vì mắc Covid-19, theo thông tin báo Latvia đưa. (Theo Zing)

