Showbiz 1/3: Xúc động hình ảnh ban nhạc Bức Tường viếng mộ cố nhạc sĩ Trần Lập

Quảng cáo

Xúc động hình ảnh ban nhạc Bức Tường viếng mộ cố nhạc sĩ Trần Lập

Mới đây, trên fanpage của ban nhạc Bức Tường đã chia sẻ loạt ảnh các thành viên đến viếng mộ cố nhạc sĩ Trần Lập. Trong ảnh, chị Ngô Mai Hoa cùng hai con ngồi bên phần mộ của người chồng quá cố còn các thành viên trong nhóm Bức Tường thắp hương, tưởng nhớ tới người thủ lĩnh một thời.

"Cây hoa ban trắng đã được 4 tuổi, bằng ấy thời gian anh Trần Lập đi xa. Chúng ta vẫn luôn rất nhớ anh và sẽ tiếp tục thực hiện những việc còn dang dở. Dù ở nơi nào đó chắc hẳn anh sẽ hài lòng và luôn phù hộ cho gia đình nhỏ và Bức Tường thân yêu", một thành viên trong nhóm Bức Tường chia sẻ.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự xúc động trước tình cảm ấm áp mà các thành viên Bức Tường dành cho cố nghệ sĩ Trần Lập. "Đã 4 năm rồi, dòng thời gian quá nhanh, vẫn nhớ live show cuối cùng ấy, anh nén cơn đau trong mình và hát đầy nhiệt và tình. Chưa bao giờ nghe rock mà rơi nước mắt. Cám ơn anh, cám ơn ban nhạc Bức Tường vì cả một thời tuổi trẻ", một tài khoản bình luận.

Trước đó, nhạc sĩ/ca sĩ Trần Lập qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội vào một ngày giữa tháng 3/2016, sau gần 5 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư trực tràng. Anh ra đi ở tuổi 42 khi sự nghiệp đang dang dở.

Thu Quỳnh lần đầu kể giai đoạn khủng khiếp sau khi ly hôn Chí Nhân

Thu Quỳnh là khách mời tập mới nhất show Người phụ nữ hạnh phúc vừa lên sóng VTV3 do host Thái Tuấn dẫn dắt. Tại đây, cô lần đầu kể về 3 năm khó khăn sau khi ly hôn diễn viên Chí Nhân. Thu Quỳnh nói quãng thời gian làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng. Cô từng nghĩ rằng mình không cần đàn ông, có thể tự làm mọi thứ cho đến vào một buổi sáng mùa đông. Hôm đó trời rất lạnh, lại mưa nhưng Thu Quỳnh phải đi làm sớm từ 6h. Diễn viên xuống lấy ô tô phát hiện một bên lốp bị xịt. Lúc đó, cô không thể gọi ai tới giúp hay tìm chỗ sửa xe. Sự cố tưởng chừng rất bình thường, có thể xảy ra với bao người nhưng Thu Quỳnh phút chốc thấy như trời đất sụp đổ, mọi thứ thật khủng khiếp. Cô liền chui vào xe, đóng cửa lại và hét như người điên. Sau đó, diễn viên khóc xối xả, cảm thấy không thở được. (XEM CHI TIẾT)

Phim mới của Kim Tae Hee tạm ngừng quay vì nhân viên nghi nhiễm Covid-19

“Chào, tạm biệt mẹ” đang trong Top 10 phim ăn khách mới phát sóng tập 3 ngày 29/2, tuy nhiên đoàn làm phim phải tạm dừng quay vì nhân viên tự cách ly do nghi nhiễm Covid-19. “Một nhân viên trong đoàn làm phim bị cách ly từ 1/3, đoàn làm phim phải tạm dừng quay cho tới khi an toàn, chờ tới khi có kết quả xét nghiệm vào ngày mai 2/3. Chúng tôi sẽ cẩn trọng hết sức vì sự an toàn của đoàn phim”, đại diện đoàn làm phim cho biết trên Edaily. Đại diện của đoàn làm phim nói thêm, nếu nhân viên này có kết quả âm tính, đoàn làm phim có thể tính tới chuyện tiếp tục quay. Tuy nhiên việc nối lại lịch trình quay phim khá khó khăn, bởi nhân viên này tiếp xúc với đoàn phim nên khiến ê kíp lo lắng. (XEM CHI TIẾT)

Khán giả yêu cầu Song Hye Kyo cách ly, 2 trợ lý của ca sĩ Chungha nhiễm Covid-19

Sáng 1/3, Osen đưa tin một nghệ sĩ vừa trở về từ Tuần lễ thời trang Milan, Italy bị chẩn đoán nhiễm nCoV. Song Hye Kyo là cái tên được nhắc đến nhiều nhất do vừa tham dự show thời trang Bottega Veneta tại Milan ngày 22/2. Diễn viên không đeo khẩu trang và có biện pháp bảo vệ nơi đông người tại sự kiện. Trên Naver, khán giả nói: "Yêu cầu Song Hye Kyo phải cách ly, cô ấy đi từ vùng dịch về nên tránh lây nhiễm cho người khác". "Italy là ổ dịch lớn nên Song Hye Kyo hay bất kỳ nghệ sĩ nào tới Milan đều phải cách ly"... Không chỉ bị yêu cầu cách ly, Song Hye Kyo còn chịu chỉ trích khi không quyên góp cho quê nhà Daegu dù trước đó ủng hộ Vũ Hán - Trung Quốc vì dịch. (XEM CHI TIẾT)

Danh họa cuối cùng của bộ tứ khóa mỹ thuật kháng chiến ra đi

Danh họa Trần Lưu Hậu, sinh năm 1928, đã qua đời vào tối 29/2. Ông là một người thầy lớn, một tài năng lớn của mỹ thuật Việt Nam. Bộ tứ “Nhân, Hòa, Hậu, Kiệm” (Lưu Công Nhân, Lê Huy Hòa, Trần Lưu Hậu, Nguyễn Trọng Kiệm) có tầm ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ họa sỹ sau này. Họa sỹ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ: “Từ năm ngoái sức khỏe của họa sỹ Trần Lưu Hậu đã giảm sút, chân yếu, không đứng được. Sang năm nay, diễn biến sức khỏe xấu hơn. Nhưng họa sỹ vẫn cố gắng chống chọi với bệnh tật để vẽ bằng cách di chuyển bằng xe lăn”. (XEM CHI TIẾT)

Nhà hát Giao hưởng vũ kịch TPHCM đóng cửa tới hết tháng 3/2020 vì Covid-19

Nhà hát Giao hưởng vũ kịch vừa (HBSO) ra thông báo hoãn các buổi biểu diễn âm nhạc thính phòng, trong đó có chương trình BEETHOVEN 250. Thông báo của nhà hát HBSO cho biết: "Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp và để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh, chúng tôi tạm hoãn biểu diễn hòa nhạc thính phòng ngày 14/3/2020 và chương trình BEETHOVEN 250 ngày 28/3/2020 tại Nhà hát Thành phố và sẽ sắp xếp lại lịch diễn 2020". Chương trình BEETHOVEN 250 rất được trông đợi với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có NSND Cello nổi tiếng Trần Thị Mơ đến từ Hà Nội. Tuy nhiên, chương trình này bị hoãn lại và hiện chưa có lịch diễn trong năm 2020. (XEM CHI TIẾT)

Điều ít biết về cuộc sống hiện tại của bạn gái cũ Trấn Thành

Mới đây, Mai Hồ đã chia sẻ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè cùng người hâm mộ. Năm 2015, nữ người mẫu sinh năm 1987 quen biết ông xã hiện tại là Việt kiều Đức tên Nam Bùi, kém cô 4 tuổi, anh được nhiều người nhận xét là có vẻ ngoài điển trai, cao ráo. Đến tháng 2/2018, cả hai quyết định tổ chức đám hỏi tại tư gia ở TP.HCM. Sau khi kết hôn, Mai Hồ cùng con trai riêng sang Đức định cư cùng chồng và đến tháng 9/2018 cô sinh con gái Mai Vi. Kể từ khi sang Đức, Mai Hồ tập trung hầu hết thời gian để chăm sóc hai con, cô cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh bên ông xã và các con trên mạng xã hội. Qua những hình ảnh và chia sẻ của Mai Hồ, nhiều người hâm mộ cho rằng cô được chồng và gia đình anh hết mực yêu thương, chiều chuộng. (XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp