Showbiz 13/4: Châu Khải Phong lần đầu lên tiếng về scandal đánh đập, bỏ rơi vợ con

Châu Khải Phong lần đầu lên tiếng về scandal đánh đập, bỏ rơi vợ con

Những ngày qua, thông tin về chuyện tình cảm của Châu Khải Phong nhận được sự quan tâm của dư luận. Cụ thể, một số thông tin cho rằng nam ca sĩ đánh đập, bỏ rơi thậm chí dồn vợ con vào đường cùng khiến người hâm mộ hoang mang.

Sau thời gian im lặng, giọng ca “Ngắm hoa lệ rơi” chính thức lên tiếng về những tin đồn thất thiệt liên quan đến mình. Cụ thể, nam ca sĩ cho biết những thông tin mà mọi người đọc được chỉ mang tính chất một chiều, không đúng sự thật và ảnh hưởng nhiều đến bản thân anh. Sau khi nhận được nguồn tin này, Châu Khải Phong đã làm việc với những người trong cuộc để giải quyết mọi chuyện. Sau khi xử lý mọi thứ, nam ca sĩ nói dám chia sẻ để tránh dẫn đến những hiểu lầm những hiểu lầm không hay.

Châu Khải Phong cho biết sự việc khiến anh bị "sốc" và stress trong những ngày qua. Tuy nhiên, được sự động viên của người thân, giọng ca “Ngắm hoa lệ rơi” quyết định giải quyết và lên tiếng đính chính để sự việc không đi quá xa trước những thông tin và lời đồn đoán một chiều. “Bản thân tôi gặp không ít áp lực, thậm chí là rơi vào khủng hoảng khi phải đối mặt với những thông tin không đúng sự thật này. Tôi biết thời điểm đó, dù có lên tiếng đính chính thì mọi người cũng sẽ không tin nên phải chọn cách im lặng, tự mình giải quyết mọi thứ. Và giờ, tôi mong mọi chuyện kết thúc tại đây”, anh chia sẻ.

Đồng thời, nam ca sĩ cho biết anh biết ơn người hâm mộ vì đã luôn bên cạnh động viên anh khi xảy ra câu chuyện này. Về không ít ý kiến cho rằng Châu Khải Phong đang cố tình tạo scandal để gây chú ý, nam ca sĩ phủ nhận và cho biết đó chỉ là một tai nạn không đáng có. "Nếu tôi tạo scandal để PR tên tuổi lúc này thì tôi dại quá. Vì trong giai đoạn dịch Covid-19 hiện nay, scandal này chỉ làm ảnh hưởng đến tên tuổi của tôi chứ đâu thể giúp tôi có thêm show diễn. Những ai từng theo dõi con đường hoạt động nghệ thuật của tôi thì sẽ biết tôi không bao giờ muốn được chú ý bằng câu chuyện đời tư. Tôi chỉ muốn được làm nghề, được cống hiến nghệ thuật và gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả", nam ca sĩ khẳng định. (THEO VIETNAMNET)

Nghề thoát y trực tuyến ở Mỹ phát triển 'chóng mặt' giữa đại dịch COVID-19

Kelpie Heart, một vũ nữ thoát y ở bang Oregon (Mỹ) từ lâu đã suy nghĩ đến chuyện đưa công việc của mình lên mạng. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu và nhất là ở Mỹ - với số ca mắc nhiều nhất thế giới, cô bị thất nghiệp vì quán bar mình làm việc đóng cửa bởi lệnh cách ly xã hội. Vì vậy trong tháng vừa qua, Heart đã bắt đầu phát trực tiếp các buổi biểu diễn tại nhà trên CamSoda – một trong số nhiều trang web về webcam hoặc camming phát trực tuyến. Do đó, những người như Heart được gọi là camgirl (người mẫu trên webcam). Theo Daryn Parker, Phó chủ tịch Công ty CamSoda, lượng camgirl đăng ký tham gia trong tháng 3 vừa qua tăng 37% so với cùng kỳ năm trước và số người truy cập web camming tăng gấp đôi so với đầu năm 2019. Còn Bella French, một cựu camgirl, nhà đồng sáng lập và CEO của ManyVids - một web camming khác ghi nhận lượng người mẫu mới tham gia tăng tới 69%. Trong khi đó, một trang web về ứng dụng tình dục trực tuyến cho biết, số người đăng ký trong tháng 3 tăng 75% (tương đương với 3.7 triệu người).

Hoàng Thùy Linh lộ bằng chứng đã dọn về sống chung với Gil Lê?

Mới đây, khi khoe không gian nhà ở sang trọng như "trung tâm thương mại" trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh lại khiến nhiều người nghi ngờ rằng cô và Gil Lê đã về sống chung. Cụ thể, khi ống kính quay lại khu vực nữ ca sĩ trưng bày các cúp, giải thưởng âm nhạc cùng nhiều chứng nhận danh giá, các fans phát hiện ra bức tranh lấp ló trên kệ từng được Gil Lê đăng tải trước đó. Điều này càng khiến cho nghi vấn hai nữ nghệ sĩ hẹn hò và đã dọn về sống chung được chia sẻ cách đây ít lâu có cơ sở hơn. Cách đây không lâu, một nguồn tin trên mạng xã hội cũng khẳng định đã tận mắt thấy mẹ Gil Lê đi mua đồ nội thất cho cả hai. "Gil với Linh đi mua nhà rồi ạ. Hôm bữa mới gặp đi mua đồ nội thất. Mẹ Gil cưng Linh thôi rồi, mua gì cũng nói là "thôi để hỏi coi bé Linh nó chịu không" ", người này nói. Không chỉ vậy, Hoàng Thùy Linh và Gil Lê cũng bị cho là đã về sống chung khi đăng ảnh check in đón bình minh ở cùng một nơi, trong cùng một khoảng thời gian.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine và những 'thông điệp' chống dịch Covid vô cùng lạc quan

Chung tay cùng cộng đồng phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời – Sun Symphony Orchestra (SSO) đã quyết định tạm ngừng biểu diễn trong thời gian này. Theo đó, mọi hoạt động tập luyện cũng như tất cả các chương trình hòa nhạc của SSO sẽ được tạm ngừng từ ngày 01/4/2020 đến hết tháng 8/2021- tức hết mùa diễn 2020-2021. Thông báo trên được SSO chính thức đưa ra trong một video clip dễ thương, trong đó nhạc trưởng và các nhạc công của dàn nhạc đã cùng nhau gửi tới khán giả lời chia tay tạm thời để đón chờ ngày trở lại thật "bùng nổ" với những buổi hòa nhạc hứa hẹn sẽ làm nên dấu ấn khó quên.

Đại sứ Anh vừa đàn vừa hát ca khúc Việt ngày cách ly gây ‘bão’ mạng

Mới đây, Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Gareth Ward, chia sẻ lên trang cá nhân đoạn video ngắn ghi lại cảnh ông vừa đàn, vừa hát ca khúc "Khắp xung quanh" của ban nhạc Ngọt. Trong video, ông mặc trang phục ở nhà thoải mái, với áo phông trắng và quần đùi xanh, ngồi trong vườn nhà, vừa đàn guitar, vừa nghêu ngao hát bằng tiếng Việt. "Chúng ta tiếp tục cách ly ở nhà. Không muốn xem ti vi nữa. Không muốn đọc sách. Lần thứ hai tôi mời các bạn nghe một bài hát Việt Nam mà tôi rất thích. Xin lỗi ban nhạc Ngọt - hy vọng tôi có thể được xem biểu diễn trực tiếp bài hát này trong tương lai", ông viết kèm video.

Phi Nhung tuyên bố sẽ không lấy chồng

Mới đây, ca sĩ Phi Nhung tự tin khoe ảnh mặt mộc ở tuổi 48 kèm chia sẻ sẽ không lấy chồng tới cuối đời. Cô viết: "Sao rồi các gà con. Chị lớn, chị nhỏ, sau cuộc nói chuyện có vui vẻ không nè. Phi Nhung vẫn đứng hát, vẫn đứng đó nhìn từng đám gà con lặng lẽ đi lấy chồng hoặc đi xa, còn Phi Nhung vẫn là Phi Nhung- một ca sĩ mãi mãi cuối đời. An tâm, Phi Nhung không lấy chồng gì đâu. Mãi mãi là của FC đội áo Xanh bềnh vững". Nhiều khán giả cho rằng lý do Phi Nhung không lấy chồng vì từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình thương của mẹ do bà "đi bước nữa". Cách đây không lâu trong chương trình "Ký ức vui vẻ", Phi Nhung nói trong nước mắt: "Tôi không muốn mọi người tội nghiệp cho mình. Nhiều chuyện buồn đã qua, tôi cũng không muốn kể lại. Tuy nhiên, hôm nay tôi xin chia sẻ rằng tôi vốn thiếu tình thương của cha mẹ. Tôi ở với ông bà ngoại vì mẹ đi lấy chồng". Phi Nhung thổ lộ vì cô là con lai do đó không được theo mẹ bởi lẽ thời điểm đó nhà nào mà có con lai sẽ bị chê cười, ảnh hưởng đến gia đình.

Bị đồn hôn nhân rạn nứt, Lâm Khánh Chi có động thái gây bất ngờ

Ngày 12/3, nhiều trang tin và diễn đàn mạng xã hội liên tục đăng tải thông tin về nghi vấn Lâm Khánh Chi rạn nứt hôn nhân với ông xã kém tuổi thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Theo đó, nữ ca sĩ chuyển giới mượn lời bài hát "Em phải sống một mình" để viết trên trang cá nhân rằng: "Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy". Đáng chú ý là trong lịch sử chỉnh sửa bài viết, Lâm Khánh Chi từng bày tỏ: "Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy, Khánh Chi dọn đồ về nhà ba mẹ ở đây". Những động thái trên của ca sĩ chuyển giới khiến nhiều người đặt ra nghi vấn rằng cuộc hôn nhân giữa cô và Phi Hùng bị rạn nứt.

