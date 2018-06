Showbiz 13/6: Triển lãm ảnh nude 18+ được cấp phép

Thực hư cuộc đối chất giữa mẫu nữ và họa sĩ Ngô Lực

Trao đổi với PV, người mẫu Kim Phượng cho biết, sáng 12/6 cô đã lên cơ quan công an quận 10 để yêu cầu giám định ADN. Không có màn đối chứng, chỉ khi ra về, cô gặp họa sĩ Ngô Lực trước cổng. "Anh ấy không nói gì với tôi và vẫn bình thản quá đỗi như không có việc gì xảy ra", Kim Phượng nói. Người mẫu nude cũng cho biết, công an hẹn cô và Ngô Lực tuần sau cùng đối chất. Hiện tại, theo mẫu nữ, cô phải chuẩn bị tinh thần, cần phải mạnh mẽ hơn và để cơ quan công an điều tra làm rõ sự việc và trả lại danh dự cho mình (XEM CHI TIẾT ).