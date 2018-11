Showbiz 14/11:Làm dâu nhà đại gia, điều Hà Tăng hạnh phúc nhất là gì?

Làm dâu nhà đại gia, điều Tăng Thanh Hà hạnh phúc nhất là gì?

Chia sẻ mới nhất của Tăng Thanh Hà đang thu hút đông đảo sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Theo đó, Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh mặc bộ đồ đầu bếp đứng trong một gian bếp nhà hàng kèm dòng trạng thái: "And yes that's me, no beautiful dresses, no heavy make up... I do what makes me happy everyday". (Tạm dịch: "Đây chính là tôi, không diện những bộ đầm đẹp, không trang điểm cầu kỳ... Tôi làm những điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hàng ngày").

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn kết hôn vào năm 2012. Từ khi làm dâu nhà đại gia, cô rút lui khỏi các dự án nghệ thuật, toàn tâm toàn ý cho việc chăm sóc tổ ấm nhỏ và chuyển sang lĩnh vực kinh doanh.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ Mỹ Tâm đang có người yêu

Mới đây trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tiết lộ Mỹ Tâm có “người yêu bí mật”.

Cụ thể, trả lời câu hỏi vì sao không mời Mỹ Tâm tham gia MV mới, Đàm Vĩnh Hưng lý giải: “Trước đây tôi cũng từng có ý định mời Mỹ Tâm đóng clip chung, ở nước ngoài, các ca sĩ nổi tiếng xuất hiện trong MV của nhau là điều bình thường. Tuy nhiên, có lẽ giữa tôi và Mỹ Tâm vẫn chưa có duyên làm việc chung. Để mời được cô ấy, tôi phải có một kịch bản phù hợp, còn hiện tại thì chưa được. (XEM CHI TIẾT)

MC Hoàng Linh đã chia tay chồng mới?

MC Hoàng Linh vừa mới đây khiến bạn bè và người hâm mộ vô cùng bất ngờ và lo lắng khi chia sẻ đoạn status ngụ ý việc cô và hôn phu Nguyễn Mạnh Hùng đã chia tay.

Cụ thể, MC "Chúng tôi là chiến sĩ" viết: "Tôi đã luôn nghĩ chỉ có 2 thứ: sự phản bội và cái chết mới có thể chia lìa một tình yêu đích thực... Hóa ra, tôi - một người đàn bà 33 tuổi - 2 đời chồng đã nhầm! Sống cạnh một người không vì mình, không tôn trọng mình, trước sau chỉ sống cho bản thân họ và nghĩ cho người dưng nước lã... thực sự quá tồi tệ!” (XEM CHI TIẾT)

Phương Oanh tiết lộ kết phim ám ảnh của ‘Quỳnh búp bê’

Hầu hết thắc mắc của các khán giả theo dõi bộ phim “Quỳnh búp bê” là liệu Quỳnh sẽ tìm được một bến đỗ hạnh phúc hay sẽ hành nghề lại để lấy tiền chữa bệnh cho Lan? Trước những băn khoăn này của khán giả, Phương Oanh - nữ diễn viên chính của "Quỳnh búp bê" đã có những hé lộ về cái kết của bộ phim.

Không tiết lộ quá nhiều nhưng Phương Oanh khẳng định cô hài lòng vì cái kết của phim. "Chắc chắn kết thúc sẽ gây bất ngờ cho khán giả. Sau khi quay xong và xem lại phần kết thúc, tôi cũng nổi hết da gà và cảm thấy nhức nhối" - Phương Oanh nói. (XEM CHI TIẾT)

Em trai BTV Ngọc Trinh hẹn hò Diễm My 9x?

Những ngày gần đây bỗng rộ lên tin đồn Diễm My 9x đã chia tay bạn trai Việt kiều tại Úc khi cô đã xoá hết những hình ảnh từng chia sẻ về bạn trai cũng như không cập nhật thông tin gì mới về chàng trai này nữa.

Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn mau chóng phát hiện ra thời gian gần đây, thiếu gia Bảo Hưng đăng khoảnh khắc tình tứ một cô gái bí mật có nhiều chi tiết khá giống với hình ảnh được Diễm My 9x chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Quyên