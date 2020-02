Showbiz 14/2: Ngọc Lan làm điều bất ngờ với chồng cũ ngày Valentine

Quảng cáo

Ngọc Lan gây ‘sốc’ khi chúc chồng cũ sớm lấy vợ mới dịp Valentine

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan gây “sốc” khi đăng tải khoảnh khắc bé Louis nằm ngủ ngon trong vòng tay của Thanh Bình; bên cạnh đó, nữ diễn viên viết: “Chúc 2 bạn valentine vui vẻ không quạo, hạnh phúc với nhau đến suốt cuộc đời. Chúc Ba Bình mau mau lấy vợ để Louis có thêm được 1 tình yêu thương và 1 sự chăm sóc nữa, để Mẹ Lan được rảnh rang có thêm thời gian đi chơi tung tăng mà không lo lắng gì nữa. Em trai tui ngủ điệu quá điệu rồi”.

Bài đăng của Ngọc Lan nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trong phần bình luận, nhiều người khen ngợi hành động đầy tình cảm và văn minh của cô dành cho chồng cũ. Trước đó, nữ diễn viên phim “Bán chồng” cũng gây “sốt” khi đăng tải video ảnh ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của chồng cũ với con trai trong ngày sinh nhật bé trên trang cá nhân.

Ngọc Lan - Thanh Bình làm lễ đính hôn tháng 7/2016, đến năm 2017, họ đón con trai đầu lòng- bé Louis tại Mỹ. Trước khi gắn bó với Thanh Bình, Ngọc Lan đã từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Tuy nhiên vào giữa tháng 11/2019, cặp đôi xác nhận việc đường ai nấy đi.

Cảnh gợi dục phản cảm trong show hẹn hò gây ‘sốc’

Khán giả Anh đang tranh cãi gay gắt về phân cảnh nhạy cảm giữa hai người chơi Mike Boateng và Priscilla Anyabu trong tập phát sóng gần nhất của “Love Island” trên kênh ITV2 (Anh) vào tối 12/2 vừa qua. Cụ thể, sau thời gian phải lòng nhau, chàng cảnh sát 24 tuổi và nữ người mẫu 25 tuổi có cơ hội ở cùng nhau trong phòng riêng. Cặp đôi rất cởi mở, chỉ mặc đồ lót, vui vẻ nói chuyện trên giường. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Mike đã xịt kem bánh ngọt lên đùi bạn gái rồi vừa nhìn vừa liếm đầy khiêu khích. Anh còn nhảy điệu lắc hông như một cách tán tỉnh đối tác nữ. (XEM CHI TIẾT)

'Sốc' với ngoại hình của Phương Anh Idol sau khi giảm gần 20 kg trong 1,5 tháng

Trong tập phát sóng mới nhất của gameshow, Phương Anh Idol đồng hành cùng bạn thân là ca sĩ Đại Nhân trong vai trò đội khách, đối đầu với đội nhà gồm 2 bé là Minh Đăng và Ngân Chi. Trên sân khấu chương trình, Phương Anh khiến MC Quốc Bảo lẫn khán giả vô cùng “sốc” với ngoại hình hiện tại. “Phương Anh hình như dạo này ăn uống điều độ, tập luyện thể thao nên thon gọn hơn phải không?”Quốc Bảo hỏi. Nghe vậy, nữ ca sĩ trả lời: “Hiện tại thì Phương Anh đã giảm được 19 ký trong vòng 50 ngày”. (XEM CHI TIẾT)

Justin Bieber góp tiền cho Vũ Hán

Mới đây, Justin Bieber đăng tải một đoạn video ngắn lên Instagram để gửi lời ủng hộ tinh thần đến Trung Quốc. Nam ca sĩ chia sẻ anh biết tình hình diễn biến của dịch Covid - 19 qua cuộc nói chuyện với diễn viên Ngô Diệc Phàm. "Xin chào Trung Quốc, các bạn đã ổn hơn chưa? Tôi biết rằng đất nước Trung Quốc đang phải trải qua một khoảng thời gian thật khó khăn. Nhưng hãy dũng cảm vượt qua nhé. Các bạn thật tuyệt vời", Justin Bieber nhắn nhủ.

Đồng thời, nam ca sĩ cũng đăng tải giấy chứng nhận làm từ thiện do Quỹ từ thiện Xuân Miêu Bắc Kinh cấp. Theo đó, giấy chứng nhận ghi rõ: "Chân thành gửi lời cảm ơn tới ông Justin Bieber vì đã quyên góp 200.000 NDT cho Quỹ từ thiện Xuân Miêu vào ngày 13/2, nhằm giúp đỡ việc đẩy lùi dịch bệnh. Chúng tôi xin vinh dự trao tặng ông danh hiệu "người có trái tim yêu thương". Hành động của Justin Bieber nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen và cảm ơn từ người hâm mộ Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung. "Cảm ơn Bieber vì đã nghĩ đến Vũ Hán", "Thật tự hào khi là fan của anh. Anh thật tốt bụng",..là hai trong số hàng ngàn bình luận của các fans.

Diễn viên Phương Trang qua đời ở tuổi 24

Tối 13/2, thông tin diễn viên Phương Trang qua đời ở tuổi 24 được một số bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ trên mạng xã hội. Sự ra đi của nữ diễn viên 9X khiến mọi người xót xa. Theo thông tin được chia sẻ, Phương Trang qua đời vào ngày 12/2 sau một thời gian chiến đấu với bệnh lupus ban đỏ. Đạo diễn Thanh Hiệp - người từng dạy nữ diễn viên tại lớp kịch của sân khấu Hồng Vân xót xa: "Từ lúc sinh, em đã bị bệnh liên tục, phải uống thuốc. Nhưng em rất lạc quan, say mê nghệ thuật. Em tham gia dạy múa cho nhà thờ Tân Định, được các cha xứ và ca đoàn yêu thương". (XEM CHI TIẾT)

Vợ cũ Huy Khánh phải làm việc trực tiếp với Sở TT&TT vụ tỏi Lý Sơn

Sáng ngày 14/2, theo lịch mời làm việc, bà Lương Hoàng Anh - Chủ trang facebooks có tên Lương Hoàng Anh sẽ phải làm việc với Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM về việc phát ngôn “Tỏi Lý Sơn bị nhiễm thuốc trừ sâu”. Tuy nhiên bà Hoàng Anh đã không có mặt và chỉ cử đại diện tới gặp Thanh tra sở. Theo ông Nguyễn Đức Thọ- Chánh Tranh tra sở TT&TT bà Hoàng Anh đã uỷ quyền cho người đại diện tới làm việc với Thanh tra. Sau khi trao đổi với người đại diện, Thanh tra sở đã thống nhất sẽ làm việc trực tiếp với bà Hoàng Anh. “Chúng tôi thấy cần thiết phải xác định ý kiến từ chính bà Lương Hoàng Anh nên sẽ làm việc trực tiếp với bà Lương Hoàng Anh vào tuần tới”- Ông Thọ cho biết. (XEM CHI TIẾT)

Những bộ phim Valentine kinh điển, cho bài học quý giá về tình yêu

"Titanic", "“Me Before You", "One day",.. không chỉ mang đến cho người xem những giây phút thư giãn mà còn cho họ nhận ra nhiều bài học quý giá về tình yêu. Trong khi “Titanic” là một trong những bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh thế giới khi giành được tới 11 giải Oscar trong tổng số 14 đề cử và chiếm trọn trái tim của nhiều thế hệ khán giả, trở thành biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Còn “La La Land” là bộ phim theo thể loại nhạc kịch lãng mạn, sản xuất năm 2016 do Damien Chazelle biên soạn và đạo diễn. Phim nhận được 11 đề cử Oscar và chiến thắng ở 6 hạng mục. (XEM CHI TIẾT)

