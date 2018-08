Showbiz 14/8: Thông tin mới về tin đồn Kim Ah Joong qua đời

Dư luận xôn xao trước thông tin ngôi sao 'Sắc đẹp ngàn cân' - Kim Ah Joong qua đời

Quyết không im lặng, Đàm Vĩnh Hưng báo công an trừng trị kẻ giả mạo mình

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng vừa bức xúc lên tiếng về việc một kẻ xấu đang cố giả mạo trang Facebook cá nhân của anh nhằm trục lợi cá nhân, đăng tải nội dung không hay ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ. Theo nội dung được đăng tải, Đàm Vĩnh Hưng biết rõ người này và sẽ báo công an xử lý: "Lúc đầu hắn tự nhận là fan cuồng của Hưng và sau đó bắt đầu trở mặt khi bị Hưng huỷ kết bạn vì nhận thấy người này quá nguy hiểm. Hưng viết dòng trạng thái này là để thông báo cho các fans và khán giả ở xa xôi không bị hắn lừa đảo và hiểu lầm. Ngày 19 sau khi hát ở Hà Tĩnh xong, sáng 20 Hưng sẽ có mặt tại phòng Công an hình sự thành phố Vinh để trình bày sự việc và chính thức tố cáo kẻ này. Vì hắn đã rất nhiều lần cố ý làm ra những điều như trên không rõ với mục đích gì. Các fans của Hưng có rất nhiều bằng chứng vì họ đã chụp màn hình lại những nội dung xấu và mang tính đe dọa về sinh mạng của Hưng! Hẹn gặp mày 20.9 tại Vinh", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Cười ngất với clip Đường Tăng nhí khóc ngằn ngặt vì bị cướp sữa, Trư Bát Giới thản nhiên gặm "móng giò"

Theo đoạn clip, trong khi sư phụ Đường Huyền Trang khóc ngằn ngặt không rõ lý do thì nhị đồ đệ Trư Bát Giới bụng bự, ngân ngấn mỡ vẫn thản nhiên ngồi đưa tay lên miệng gặm mút. Đoạn clip ngắn được đăng tải từ một group đông đảo thành viên sau đó được nhiều trang Facebook lớn nhỏ re-up lại nhận về hàng chục nghìn lượt like, hàng trăm nghìn lượt xem.

Theo đoạn clip, trong khi sư phụ Đường Huyền Trang khóc ngằn ngặt không rõ lý do thì nhị đồ đệ Trư Bát Giới bụng bự, ngân ngấn mỡ vẫn thản nhiên ngồi đưa tay lên miệng gặm mút. Đoạn clip ngắn được đăng tải từ một group đông đảo thành viên sau đó được nhiều trang Facebook lớn nhỏ re-up lại nhận về hàng chục nghìn lượt like, hàng trăm nghìn lượt xem.

Nữ ca sĩ chia sẻ, sau khi cưới nhau, mỗi khi giọng ca 'Để ta say' muốn về thăm gia đình là bị chồng đánh. Nguyên nhân là bởi nhạc sĩ P nhiều lần bị người trong gia đình Hồ Lệ Thu bắt gặp ngoại tình và nếu nữ ca sĩ về thăm nhà thì mọi chuyện sẽ vỡ lẽ. 'Thậm chí, tới ngày tôi gần sinh con, anh P vẫn đánh tôi. Lý do chỉ vì tôi về nhà báo cho mẹ biết ngày mình ở cữ. Anh P bảo "con tôi thì chỉ cần biết tôi thôi, không cần biết bên ngoại làm gì. Ngày giỗ của ba tôi, anh P cũng không cho tôi về. Hai vợ chồng cãi nhau, anh P đánh tôi mặt mũi sưng phù, tôi bị té trật chân, bầm đen. Chân tôi sưng to tới mức xỏ tông không được, ngón út bị trật ngang", Hồ Lệ Thu tâm sự ( XEM CHI TIẾT).