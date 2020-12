Showbiz 15/12: Ca sĩ Minh Tuyết lý giải việc vợ muốn đưa thi hài nghệ sĩ Chí Tài về Mỹ

Quảng cáo

Ca sĩ Minh Tuyết lý giải việc vợ muốn đưa thi hài nghệ sĩ Chí Tài về Mỹ



Ca sĩ Minh Tuyết cho biết bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài không còn khóc nổi, ngất lên ngất xuống trước sự ra đi của chồng: "Tôi có nói chuyện với một số anh chị em đồng nghiệp bên Mỹ và biết được rằng chị Loan buồn tới mức khóc không nổi. Chị ấy điếng người, đứng ngồi không được, ngất lên ngất xuống". Về chuyện đưa linh cữu cố nghệ sĩ Chí Tài qua Mỹ, ca sĩ Minh Tuyết chia sẻ: "Nhiều người hỏi tại sao gia đình không để thi hài anh Tài lại Việt Nam cho người hâm mộ đến viếng. Mọi người không hiểu rằng, người ở bên anh Tài nhiều nhất, mong muốn được gặp anh Tài nhất lúc này là chị Loan. Chị Loan đến giờ phút này anh Tài mất mấy ngày rồi chị ấy vẫn chưa được gặp chồng và ở bên anh. Đó là cảm giác khủng khiếp nhất. Tôi hiểu được cảm giác đó của chị Loan. Khi mình sống cả cuộc đời với một người mà khi người đó ra đi, chỉ còn mình thì cảm giác thực sự khủng khiếp lắm. Tôi mong mọi người hiểu được cho hoàn cảnh của chị Loan". (Theo GiadinhVietNam)

Dân mạng tranh cãi vì Trường Giang bật khóc nhớ Chí Tài nhưng khán giả vẫn cố chụp hình

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ đoạn clip danh hài Trường Giang biểu diễn tại sân khấu ở tỉnh Kiên Giang. Đáng chú ý, khi nam nghệ sĩ đang hát anh đột nhiên bật khóc vì nhớ cố danh hài Chí Tài. Theo đúng lịch trình, đêm hôm đó (13/12) Trường Giang sẽ diễn cùng nghệ sĩ Chí Tài. Theo nhiều khán giả cho biết vì quá nhớ người anh cũ vừa ra đi nên Trường Giang không giữ được cảm xúc. Tuy nhiên, một bộ phận người dùng mạng cảm thấy không hài lòng khi thấy nhiều khán giả đổ dồn lên sân khấu để livestream, chụp hình mặc dù nghệ sĩ đang rất xúc động thể hiện màn trình diễn. (XEM CHI TIẾT)

Gia đình thông báo những lưu ý khi dự lễ tang nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ

Mới đây, nhạc sĩ Hoài Phương- chồng nghệ sĩ Việt Phương và nam diễn viên hài Hoài Tâm đã chia sẻ thông báo những lưu ý khi dự lễ tang cố nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ. Xin được trích nguyên văn như sau: “Kính gửi quý hội đoàn và thân hữu, anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp và khán giả của nghệ sĩ Chí Tài. Gia đình chúng tôi vô cùng xúc động nhưng an tâm là nghệ sĩ Chí Tài đã về đến Hoa Kỳ. Chúng tôi cùng nhà quàn Peek Family Funeral Home đang chuẩn bị những bước cho việc tổ chức tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài tại Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh trong hai ngày thứ sáu 18 và thứ bảy 19 tháng 12 năm 2020. Tuân theo luật lệ của tiểu bang California đang trong thời kỳ đóng cửa để phòng chống dịch bệnh cũng như để bảo đảm an toàn cho tang quyến cùng quý vị khi đến viếng thăm và tham dự tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài, chúng tôi xin phép đề nghị chúng ta hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 6 feet, tránh tiếp xúc trực tiếp như bắt tay và ôm xã giao…”. (XEM CHI TIẾT)

Bị anti-nói lời cay nghiệt 'không biết giữ nết', Hiền Thục đúc rút ra điều ý nghĩa dạy con

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Hiền Thục đã có chia sẻ khá dài về những bình luận tiêu cực nói trên, cô viết: "Lâu lâu dạo dạo bên Fanpage, xem bình luận, mọi người thương dữ lắm nên cứ nói những lời ngọt ngào. Tuy vậy, thỉnh thoảng có vài bạn không thương nên nặng lời lắm đó. Ví dụ như: Con này điệu quá, tao ghét! Liền có người trả lời lại: Chắc bạn comment vậy xong người ta thích bạn? Hoặc: U40 rồi mà ăn mặc lố lăng, phải biết giữ nết để làm gương cho con cái! Rồi có người trả lời: Bạn ơi? Khi nào bạn đẹp bằng người ta thì bạn hãy dạy người ta sống nhé! Hay thường có mấy avatar thiện lành comment hằn học, rồi có người nói: Trời ơi, để avatar thiện lành mà ăn nói như rắn độc. Mình đọc xong lặng lẽ khóc, mình biết ơn vẫn có những điều tươi đẹp trên đời, vẫn có người vì mình mà bênh vực... Rồi mình nghĩ, không lẽ lời nói buồn bã cay độc dễ buông ra như vậy sao, chứ mình mỗi lần nói điều gì đó, phải cân nhắc kĩ lắm". (XEM CHI TIẾT)

Nam vương người Mỹ gốc Việt vào vai Thúc Sinh phim 'Kiều'

Nhà sản xuất "Kiều" đã công bố poster tạo hình của nhân vật Thúc Sinh với một gương mặt khá mới mẻ trong làng điện ảnh. Thúc Sinh trong phim điện ảnh "Kiều" sẽ do Lê Anh Huy - chàng trai người Mỹ gốc Việt thủ vai. Anh Huy từng giành giải Nam vương tại cuộc thi “Mr.American International” năm 2019. Anh Huy đã có thời gian khá dài hoạt động nghệ thuật tại Mỹ. Tuy nhiên, anh vẫn là gương mặt khá mới mẻ với khán giả Việt. Phim điện ảnh Kiều thuộc thể loại cổ trang - kỳ ảo, được lấy cảm hứng từ truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, dự kiến khởi chiếu vào năm 2021. Hiện tại, phía nhà sản xuất đã công bố 3 diễn viên chính của phim bao gồm: Trình Mỹ Duyên trong vai Kiều, Cao Thái Hà trong vai Hoạn Thư và Lê Anh Huy trong vai Thúc Sinh. (XEM CHI TIẾT)

Cụ ông ở Tiền Giang có mái tóc dài 5 mét là hình ảnh gây sửng sốt nhất thế giới năm 2020

Đến hẹn lại lên, hãng tin Reuters mới đây lại đăng tải những bức ảnh kỳ lạ nhất năm 2020 do các phóng viên ảnh của họ bấm máy. Điều đặc biệt là năm nay, trong số 25 bức ảnh được lựa chọn, tấm hình cụ Nguyễn Văn Chiến (92 tuổi) ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang với bộ tóc dài 5 mét đã 8 thập kỉ không cắt khiến nhiều người sửng sốt. Hồi cuối tháng 8 năm nay, Reuters đã đăng tải bộ ảnh về cụ Chiến, trong đó hãng tin này miêu tả rằng cụ ông có niềm tin tâm linh vào mái tóc của mình và cho biết tóc là những thứ mẹ cha ban cho, không phải muốn mà tự ý cắt đi được. Do đó, sau khi học hết lớp ba, cụ Chiến quyết định không bao giờ cắt tóc nữa. (XEM CHI TIẾT)

Tiết lộ bí mật từng khiến Phạm Băng Băng suýt mất đi khuôn mặt

Mới đây, Trang HK01 đăng tải bài viết chia sẻ lại bí mật về tai nạn nghiêm trọng trước khi ra mắt của Phạm Băng Băng vào năm 1995, khi nữ diễn viên chỉ mới 14 tuổi. Theo đó, khi vừa tan học cô được bố đến đón thì bất ngờ một chiếc xe Jeep đâm tới và kéo lê cả hai người đến tận 20m mới dừng lại. Phạm Băng Băng bị cuốn vào gầm xe, toàn cơ thể bị thương, chảy máu đầu và không thể cử động. May mắn là gầm xe Jeep khá cao nên cả hai bố con đều không bị thương quá nghiêm trọng. Sau khi được những phụ huynh và học sinh xung quanh giúp đỡ, dù bị bầm dập toàn thân nhưng điều bất ngờ là gương mặt cô lại không có bất cứ vết thương nào. Bố của nữ diễn viên đã ôm con gái bật khóc rất lâu. Trong quá trình phục hồi sức khỏe, Phạm Băng Băng trúng tuyển trong một cuộc thi tại học viện nghệ thuật. Sau đó, cô được đạo diễn Lưu Tuyết Hoa tiến cử và tham gia vào bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách”, kể từ đó sự nghiệp và tên tuổi của Phạm Băng Băng bước sang một trang mới, trở thành một biểu tượng về nhan sắc và quyền lực của làng giải trí Hoa Ngữ. (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Quyên

Tổng hợp