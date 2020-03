Showbiz 15/3: Hoàng Thùy Linh và Gil Lê bị nghi 'lộ' bằng chứng hẹn hò đồng giới

Quảng cáo

Hoàng Thùy Linh và Gil Lê lại 'lộ' bằng chứng hẹn hò đồng giới

Mới đây, một nhà tạo mẫu tóc chia sẻ hình ảnh Hoàng Thùy Linh mặc t-shirt màu vàng có thiết kế giống hệt trang phục Gil Lê từng mặc trong một sự kiện hồi cuối năm 2019 khiến nhiều người hâm mộ cho rằng hai người mặc đồ đôi hoặc thậm chí dùng chung trang phục. Trước đó, vào đầu tháng 2, khi ca sĩ Trọng Hiếu khoe ảnh chụp tại thành phố Miami, tiểu bang Floria, Mỹ cũng đã vô tình để lộ cảnh Gil Lê đang chăm chú chụp hình cho Hoàng Thùy Linh.

Tin đồn Hoàng Thùy Linh và Gil Lê hẹn hò đồng giới xuất hiện vào tháng 9/2019 khi cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại sự kiện và nhiều lần đi chơi chung. Thậm chí Hoàng Thùy Linh còn đến tham dự tiệc sinh nhật của mẹ Gil Lê và mang lẵng hoa với dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật má". Hay hồi tháng 11/2019, một khán giả còn bắt gặp cặp đôi đi du lịch chung tại Shibuya (Tokyo, Nhật Bản).

Nhiều người cũng “soi” ra việc hai nữ nghệ sĩ đeo nhẫn đôi và dành những ký tự đặc biệt cho nhau trên mạng xã hội, không những vậy, Gil Lê còn tháp tùng Hoàng Thùy Linh đến tập luyện cho lễ trao giải VTV Awards. Tuy nhiên, trước những đồn đoán của người hâm mộ cả Hoàng Thùy Linh và Gil Lê chưa bao giờ chính thức lên tiếng.

Nhóm nhạc Mỹ hát 'Ghen Cô Vy', nâng cao nhận thức chống Covid-19 tại quê nhà

Một phiên bản hoàn toàn khác của Ghen Cô Vy bằng tiếng Anh vừa được ban nhạc The Good Morning Nags tung lên YouTube ngày 11/3. Tới nay đã có gần 59 ngàn lượt xem và 4000 lượt thích bài hát theo phong cách nhạc folk đặc sệt Mỹ. Bài hát được hòa âm và chơi lại theo thể loại nhạc đồng quê, dân gian Mỹ bằng nhạc cụ thật nên phải nghe kỹ mới nhận ra những nét tương đồng với Ghen Cô Vy. Cả 4 thành viên của nhóm đều vừa hát vừa chơi nhạc cụ rất say sưa. Ở giữa bài họ còn nhảy theo vũ điệu rửa tay của Quang Đăng. (XEM CHI TIẾT)

Quỳnh Anh Shyn bị cách ly tập trung khi vừa hạ cánh xuống sân bay

Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh Shyn kể hôm thứ 6 vừa qua, cô di chuyển trên chuyến bay hạ cánh lúc 15 giờ hơn tại sân bay Tân Sơn Nhất. "Lúc hạ cánh tất cả hành khách phải đợi trên máy bay 1 tiếng." Hotgirl nanfy cho biết cô được thông báo do trên chuyến bay có người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19, sẽ có xe của từng quận đưa hành khách về nhà hoặc trạm y tế quận để chờ thông tin xét nghiệm của hành khách kia. Quỳnh Anh Shyn chia sẻ lúc đầu khóc nhẹ vì nhớ nhà nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lạc quan hơn khi được nhân viên ở trạm y tế tặng trà sữa và đồ ăn. (XEM CHI TIẾT)

Để khách mời khoả thân trên sóng truyền hình ITV khiến khán giả bức xúc

Tập phát sóng mới nhất chương trình This Morning của kênh ITV nước Anh đang vấp phải nhiều chỉ trích khi để khách mời khỏa thân trên truyền hình. Cụ thể, hai khách mời là Pam Fraser và Mark Bass xuất hiện không mảnh vải che thân trên sóng truyền hình cạnh MC Rochelle Humes và Eamonn Holmes để tranh luận về chuyện những người theo "trường phái nguyên thủy" có được quyền khỏa thân nơi công cộng hay không? Và pháp luật có nên công nhận chuyện này như một “tín ngưỡng của triết học”. (XEM CHI TIẾT)

'Uống đi cho khỏe': Gợi cảnh phòng the, coi thường người dân tộc thiểu số?

Quảng cáo về một loại nước tăng lực được phát trên sóng truyền hình quốc gia đang bị chỉ trích phản cảm dù không có một cảnh hớ hênh. Vấn đề nằm ở mấy lời thoại của hai nhân vật, một nam, một nữ: “Mình đi đâu đấy?”; “Lên núi”; “Mình uống đi cho khỏe”… Kết quảng cáo, nhân vật nữ lặp lại câu hỏi, nhân vật nam trả lời: “Lên giường”. Nhân vật nữ lại cất điệp khúc: “Uống đi cho khỏe”. Quảng cáo gợi liên tưởng “phòng the” bị nhiều người “ném đá” cũng không có gì ngạc nhiên. Lại nhớ đến quảng cáo của Coca Cola “Mở lon Việt Nam” ầm ĩ một dạo. Quảng cáo bấu víu yếu tố tục dù hết lần này đến lần kia gặp “nạn” nhưng xem ra chẳng khiến ai muốn rút kinh nghiệm? (XEM CHI TIẾT)

Sao Việt ở Mỹ lao đao vì dịch Covid-19

Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ đang ngày càng nghiêm trọng, khi 49/50 bang ghi nhận ca nhiễm bệnh, với hơn 2.000 ca nhiễm và hàng chục người tử vong. Ngày 14/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với dịch bệnh do chủng virus corona mới (Sars-CoV-2) gây ra. Trong bối cảnh chung này, các sao Việt ở Mỹ bị ảnh hưởng không nhỏ về cả sinh hoạt, công việc và tâm lý. Chia sẻ trên trang cá nhân, Thanh Thảo tỏ ra bất an trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Mỹ. “Trời California mưa buồn ảm đạm quá! Lại còn những thông tin về Coronavirus thật sự đáng lo lắng, trường học thì thông báo đóng cửa, các siêu thị thì khan hiếm đồ dùng gia đình, show hát thì hủy bỏ hết... Tình hình rất tình hình. Chúc mọi người cuối tuần nhiều sức khoẻ, cẩn thận tránh virus đang hoành hành khắp nơi và bình an nha!”, nữ ca sĩ viết. (XEM CHI TIẾT)

Quá nhiều nút thắt cần tháo gỡ chỉ trong 45' tập cuối ‘Cô gái nhà người ta’

Tập cuối phim “Cô gái nhà người ta” sẽ được phát sóng vào 21h30 tối 18/3. Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ lo lắng không biết với 40-50 phút của tập cuối, biên kịch và ê-kip sẽ xử lý như thế nào để “vẹn cả đôi đường” khi mà vẫn còn rất nhiều nút thắt rối ren. Đó là những bi kịch của tuyến nhân vật chính, phụ; Khoa và giấc mơ homestay; Ông Tài và Cường sẽ phải trả giá như thế nào? Với rất nhiều tình tiết còn chưa được tháo gỡ, khán giả đang rất nóng lòng chờ đợi tập cuối của "Cô gái nhà người ta", cùng với hy vọng biên kịch sẽ để người xem "hạ cánh" nhẹ nhàng chứ không phải "chuyện 3 năm giải quyết trong 3 giây hình". (XEM CHI TIẾT)

