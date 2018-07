Showbiz 16/7: Đã có trailer tập mới của 'Quỳnh búp bê'

Xôn xao clip Quỳnh búp bê chửa vượt mặt, vẫn sợ đến cứng lưỡi khi gặp lại người bán mình cho nhà chứa Mới đây, một đoạn clip hậu trường cảnh quay Quỳnh (Phương Oanh) đang mang bầu ở những tháng cuối đã được hé lộ. Theo đó, Quỳnh cùng Cảnh (Doãn Quốc Đam) đang đi dạo chợ vùng cao vào dịp sát Tết. Tại đây, cô vô tình gặp lại người phụ nữ đã bắt cóc và bán mình cho động quỷ. Sau nhiều ngày bị tạm hoãn phát sóng, "Quỳnh búp bê" đang có những dấu hiệu "hồi sinh" trở lại khi mới đây đạo diễn của bộ phim này cũng đã tung ra những hình ảnh trailer cho tập mới của bộ phim này khiến nhiều khán giả mong chờ về các diễn biến tiếp theo. Quỳnh đã tỏ ra khá sợ hãi đến mức không thể nói nên lời vì nhìn thấy người đã từng bắt mình bán cho động quỷ, khiến cuộc đời của cô như lâm vào địa ngục và bị đẩy đến mức như thế này trong những ngày ở Thiên Thai.

Tân Hoa hậu Hòa bình Thái Lan quỳ lạy ba mẹ tỏ lòng biết ơn sau khi đăng quang

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan (Miss Grand Thailand) vừa diễn ra, thí sinh Namoey Chanapan đại diện tỉnh Phuket đã vinh dự đăng quang ngôi vị cao nhất. Tân Hoa hậu khi vừa đăng quang đã nhận nhiều lời khen về nhan sắc lộng lẫy như nữ hoàng. Người đẹp này năm nay 24 tuổi, sở hữu chiều cao chuẩn siêu mẫu 1m80.

Ngay sau khi đăng quang, Namoey đã nhận nhiều lời khen cho nhan sắc vô cùng lộng lẫy. Nhưng một điều nữa càng khiến cho khán giả quý mến Namoey là hình ảnh cô quỳ rạp người dưới chân cha mẹ sau khi đăng quang, để bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính hai đấng sinh thành.

Namoey là một sinh viên của trường đại học Chaiyaphum Rajabhat University, sở hữu chiều cao 1m80, cân nặng 57 kg. Chiến thắng này mang về cho cô một chiếc vương miện trị giá 1,2 triệu baht (830 triệu đồng), một chiếc xe hơi và một ngôi nhà. Namoey cũng sẽ đại diện Thái Lan tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tại Myanmar vào tháng 10 tới.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thu An qua đời tại Mỹ

Sau một thời gian lâm trọng bệnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thu An đã qua đời vào ngày 15.7 tại Mỹ, hưởng thọ 74 tuổi.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thu An tên thật là Nguyễn Văn An, sinh ngày 7.5.1944 tại Nha Trang. Ông đến với nhiếp ảnh từ năm 1963 khi 21 tuổi. Năm 1970, ông được HCĐ của VAA Photo Club với tác phẩm Lãng tử. Sau năm 1975, ông là phóng viên ảnh của báo Tuổi Trẻ.

Năm 1979 ông kết hôn với một đồng nghiệp tên Thu từ đó ông ký tên Thu An ở các tác phẩm của mình,

Cuối năm 2000, cả hai vợ chồng Thu- An cùng nhận một vinh dự: Tước hiệu E.FIAP (Nghệ sĩ xuất sắc FIAP).

Năm 2014, bộ ảnh Da cam/Dioxin - Thông điệp trái tim của ông được trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh TP.HCM đã nhận được sự quan tâm của công chúng. Với hơn 13 năm liên tục sáng tác, bộ ảnh trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của ông.

Đến nay ông đã giành được 29 giải thưởng quốc tế, 52 giải thưởng trong nước. Những tác phẩm của ông được nhiều người biết là Thiên nga vỗ cánh (HCV ảnh TP HCM, 1984), Người chị nội trợ (Giải nhất hội NSNAVN, 1985), Theo anh vào đời (Giải thưởng lớn ACCU, 1989), Ngày đầu xuất giá (HCV FIAP, 1995). Năm 1996, Thu An được phong tước hiệu A.FIAP (Nghệ sĩ Liên đoàn Nhiếp ảnh Quốc tế).

Hôn phu Tú Anh phủ nhận mời Văn Mai Hương dự đám cưới

Hôm 14/7, Á hậu Tú Anh viết trên trang cá nhân dòng trạng thái: "Sáng mùng 2 đọc bài báo mà khó chịu thật sự", đính kèm hashtag "ngưng sân si", khiến nhiều người cho rằng, cô đánh tiếng "dằn mặt" Văn Mai Hương - tình cũ của chồng sắp cưới. Vì trước đó, một số nguồn tin đồn đoán, Văn Mai Hương cũng nhận được thiệp mời dự đám cưới của Phạm Lộc và Tú Anh.

Trả lời bình luận của người hâm mộ bên dưới bài viết, Tú Anh còn không ngần ngại "đá xéo" Văn Mai Hương: "Người ta không được mặt phải được cái nết, đằng này xấu cả hai! Chỉ khổ anh bạn trai phải chịu đựng những thứ thế này!".

Bên cạnh đó, cô cũng hứng chịu không ít phản hồi ác ý của anti-fan: "Chị đẹp đẽ gì đâu mà sân si thế. Á hậu cơ mà, sang lên. Người ta có đến cướp chồng chị đâu. Người ta có xin được đến đám cưới chị đâu. Là bố mẹ chồng nhà chị mời đấy. Mà chắc gì người ta đã đến".

Đáp trả câu nói này, á hậu khẳng định, giọng ca 'Một ngày hay trăm năm' không có tên trong danh sách khách mời đám cưới.

Là một người kín tiếng trên mạng xã hội, song Phạm Lộc không thể tiếp tục im lặng khi chứng kiến vợ sắp cưới chịu điều tiếng từ dư luận. Anh lên tiếng bênh vực Tú Anh và phủ nhận việc gia đình mình mời Văn Mai Hương dự tiệc cưới. Phạm Lộc viết:

"Phía nhà mình không ai mời Hương, đây là lời đính chính của mình và thay mặt gia đình mình. Còn nếu Hương luôn lôi mình ra làm công cụ PR sản phẩm mình không biết nói gì hơn, vì cũng từng một lần rồi. Nếu nhà mình mời Hương đi ăn cưới chắc chắn mình sẽ xin lỗi vì làm người yêu và là vợ tương lai của mình tổn thương.

Nhưng không phải trong trường hợp Hương được lòng gia đình mình hoàn toàn và mời người yêu cũ đi đám cưới là điều không hay. Tại sao mọi người không hiểu là chuyện đó không thể xảy ra? Nếu có mời, Hương cứ đăng ảnh thiệp cưới mình sẽ có lời giải thích, không để vợ mình bị nói mãi như vậy được".

Trà My "siêu vòng 3" lo vì lỡ hứa "sẽ cởi" khi Pháp vô địch

Trận đấu giữa Pháp và Croatia khép lại với tỷ số 4-2 nghiêng về Pháp đã giúp đội tuyển này lần thứ 2 vô địch World Cup.

Với những người hâm mộ là nghệ sĩ Việt, họ trải qua cảm xúc khác biệt sau một đêm mất ngủ khi chứng kiến trận đấu lịch sử, khép lại một mùa World Cup nhiều bất ngờ.

Trong khi đó, nữ diễn viên Trà My của phim Thương nhớ ở ai hào hứng với việc Pháp vô địch nhưng cùng lúc lại tỏ ra lo lắng. Cô viết trên trang cá nhân: "Thôi xong! Vô tình mặc cái áo của đội Pháp để chụp hình cho báo, và hứa nếu đội Pháp vô địch tôi sẽ chụp một bộ vô cùng sexy! Cuối cùng mang hoạ (cười). Giờ tính sao đây? Nhẽ phải chụp hình như đã hứa thật sao".

Còn nhớ vào đầu mùa giải, Trà My tung ra bộ ảnh sexy cổ vũ tuyển Pháp. Loạt ảnh khiến cư dân mạng "xịt máu mũi" vì Trà My chỉ mặc nội y dưới và diện áo crop-top (áo lửng hở eo) in hình gà trống Gô-loa, biểu tượng của nước Pháp.

Liên hệ với Trà My để hỏi rõ về lời hứa chụp hình sexy khi Pháp vô địch, nữ diễn viên cho hay: "Tôi thực sự nghĩ mặc áo đội Pháp chụp hình cho báo vì tình cờ thôi. Tôi thích nước Pháp như tôi đã từng nói trên một bài phỏng vấn rằng:

“Pháp nổi tiếng với những bài tình ca, ngôn ngữ và văn chương lãng mạn, từ đó tôi để ý tới bóng đá của họ thì được biết Pháp là một trong 4 đội Châu Âu tham dự kỳ World Cup đầu tiên tổ chức năm 1930. Dù tôi cổ vũ cho tuyển Pháp nhưng cũng không dám chắc đội này thắng do yếu tố bất ngờ của bóng đá". Nào ngờ đội mình mặc áo lại được hẳn cúp vàng luôn, không chỉ tôi mà bạn bè tôi cũng quá sốc".

Ngọc Trinh lại tung ảnh nội y đẹp mơ màng và quyến rũ

Mới đây 'nữ hoàng nội y' vừa chia sẻ bài viết về đoạn clip nội y của người đẹp khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên' bởi vẻ đẹp nóng bỏng của chân dài sinh năm 1989 theo thời gian ngày càng thăng hoa. uy nhiên có thể thấy, thời gian gần đây trong những bộ hình bikini, Ngọc Trinh không còn theo đuổi phong cách vòng 1 'khủng' như trước nữa ( XEM CHI TIẾT ).

NXB Văn học tạm dừng phát hành sách Gạc Ma và xin lỗi bạn đọc

Như thông tin trước, một trong những chi tiết sai sót trong cuốn Gạc Ma-Vòng tròn bất tử là sự nhầm lẫn về hai nhân vật trùng tên Xuân Hải, đều quê Quảng Bình. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thống có phần trả lời gây hiểu nhầm là nhân vật Mai Xuân Hải đã chết, trong khi phần sau của sách vẫn có bài phỏng vấn ông Hải ( XEM CHI TIẾT)

