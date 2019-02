Showbiz 17/2: Hình ảnh gia đình Đan Trường đoàn tụ gây ‘sốt’

Hình ảnh gia đình Đan Trường đoàn tụ gây ‘sốt’

Sau ngày lễ Valentine, ca sĩ Đan Trường bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng bà xã Thủy Tiên và con trai Thiên Từ.

Được biết năm nay là cái Tết đầu tiên vợ chồng Đan Trường đón năm mới bên nhau kể từ khi có con. Những năm trước, "anh Bo" bận chạy show nên không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, năm nay Đan Trường quyết định từ chối mọi lời mời đi diễn để sang Mỹ đoàn tụ cùng gia đình.

Đan Trường cho biết, dù gia đình ăn Tết ở Mỹ nhưng anh vẫn duy trì các thủ tục đón năm mới như ở Việt Nam.

"Con trai Đan Trường mới 2 tuổi nên Trường vẫn muốn duy trì cho cháu một ký ức về cái tết cổ truyền khi xa xứ. Vợ tôi thì khá bận rộn với việc ở công ty, nên chúng tôi cũng đã thống nhất cách dạy con ngay từ nhỏ. Con trai nghe lời mẹ hơn nhưng lại sợ bố.

Đôi lúc, tôi sợ mình thường xuyên xa con, lại khó tính với bé thì sẽ khiến hai bố con xa cách, nhưng cũng đành chịu. Thời gian không đi hát, tôi ở nhà với bé, bù đắp cho con bằng những chuyến đi chơi gần nhà. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi này, cả gia đình sẽ có những kỷ niệm khó quên khi có những chuyến đi chơi xa, sum họp gia đình", Đan Trường tâm sự.

Nam tài tử thủ vai Hitler trong phim ‘Downfall’ qua đời ở tuổi 77

The Guardian cho biết, nam diễn viên Bruno Ganz - người đã vào vai Hitler trong phim "Downfall" đã qua đời tại nhà riêng ở Zurich (Thụy Sĩ) sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư ruột.

Bruno Ganz nổi lên như một hiện tượng, được cả thế giới biết đến hồi năm 2004 khi ông vào vai trùm phát xít Đức Adolf Hitler trong bộ phim "Downfall". Ông gây ấn tượng mạnh với công chúng không chỉ ngoại hình giống Hitler mà còn cả diễn xuất ấn tượng, xuất chúng. (XEM CHI TIẾT)

Đạo diễn Lê Hoàng tranh luận với Mai Phương: Đàn ông có nên trang điểm

Xoay quanh chủ đề "Phụ nữ, đàn ông và trang điểm", đạo diễn Lê Hoàng đặt câu hỏi cho diễn viên Lê Phương: Đàn ông có nên trang điểm?

Mai Phương thẳng thắn bày tỏ cô không ủng hộ đàn ông trang điểm. “Vì bình đẳng giới, nhiều bạn nam chú trọng ngoại hình rất nhiều. Phương không đề cập tới đàn ông trang điểm trong giới showbiz vì đôi khi là bắt buộc, yêu cầu nghề nghiệp. Còn lại, những người đàn ông khác nếu make-up là Phương không có cảm tình lắm. Và thấy đàn ông trang điểm sẽ nghi ngờ chắc cũng thuộc giới tính thứ 3, đa phần là như thế. Đàn ông men thì không nên trang điểm”- Mai Phương chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

Thêm một người mẫu lên tiếng bị Tăng Nhật Tuệ động chạm, gạ tình

Sau Quốc Minh - cựu thành viên nhóm Zero 9 - mới đây, một diễn viên/ người mẫu tự do từng nhiều lần hợp tác với Tăng Nhật Tuệ chia sẻ với Zing.vn việc đàn anh có những hành động thân mật quá mức trong quá trình làm việc. Anh tham gia ê-kíp quay một số dự án cho công ty Tăng Nhật Tuệ cũng như nhóm Zero 9.

Rời nhóm Zero 9, Minkook chia sẻ việc anh bị ông bầu đánh đập vì gạ tình không thành.

Người mẫu tự do cho biết anh từng được Tăng Nhật Tuệ đề nghị gia nhập nhóm Zero 9, thậm chí đã gửi bản hợp đồng nhưng anh từ chối.

Khi nhận được câu hỏi “đã bao giờ Tăng Nhật Tuệ có hành động thân mật quá trớn trong quá trình làm việc với anh?”, người này khẳng định “Có”.

“Thậm chí thô luôn chứ không phải hành động đùa giỡn”, anh khẳng định. (XEM CHI TIẾT)

Sốc với clip vũ công nữ múa cột trên nóc tòa nhà 16 tầng

Mới đây, kênh Ruptly đăng clip một cô gái trình diễn múa cột trên nóc tòa nhà 16 tầng ở Voronezh, Nga. Cô gái trong clip là Marina Korzhenevskaya, 27 tuổi, một vũ công múa cột chuyên nghiệp. Marina đã trình diễn kỹ năng múa cột ấn tượng ở độ cao khoảng 55m.

Photo: ..

Marina đã thực hiện màn múa cột này vào tháng 8/2018 nhưng đến nay video mới được phát hành. Toàn bộ phần thể hiện được ghi lại bằng flycam.

Nữ vũ công cho biết đây là phần trình diễn múa cột nguy hiểm nhất cô từng thực hiện. Ở độ cao 55m, chiếc cột luôn bị trơn trượt do độ ẩm không khí cao. Thậm chí, một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến Marina trả giá bằng tính mạng. (XEM CLIP)

Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn bỏ vai diễn vì chê cát-xê thấp

Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn chê vai nam chính trong phim khoa học viễn tưởng "Lưu lạc địa cầu" vì cát-xê thấp. Vai diễn này sau đó được giao cho Ngô Kinh.

QQ cho hay hiện tại, suất chiếu của Lưu lạc địa cầu đã giảm 40% tại các hệ thống rạp ở Trung Quốc. Tuy nhiên, phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Quách Phàm vẫn bứt tốc về doanh thu. Thống kê đến sáng 17/2, phim đạt mốc 540 triệu USD, vượt Điệp vụ Biển đỏ để trở thành phim có doanh thu cao thứ hai lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

Trên Weibo, một nguồn tin tiết lộ đạo diễn Quách Phàm từng tìm đến Huỳnh Hiểu Minh cho vai nam chính. Tuy nhiên, ngôi sao Thần điêu đại hiệp lại không mặn mà với kịch bản này. Anh còn chê cát-xê quá thấp, không phù hợp với danh tiếng của anh.

Ngô kinh chỉ là sự lựa chọn thứ hai của đạo diễn Quách Phàm. Tin đồn này được cho là “xác tín” vì Ngô Kinh từng cho biết anh nhận lời tham gia Lưu lạc địa cầu với mức cát-xê rất khiêm tốn.

