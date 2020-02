Showbiz 17/2: Lời cuối đẫm nước mắt của đạo diễn ở Hồ Bắc qua đời vì Covid – 19

Quảng cáo

Lời cuối đẫm nước mắt của đạo diễn qua đời vì virus corona

Bức thư trăng trối đẫm nước mắt của đạo diễn Thường Khải thuộc Hãng phim Hồ Bắc – người vừa mới qua đời cùng với bố, mẹ và chị gái của anh vì Covid – 19 vào hôm 14/2, bỏ lại vợ và con trai đã nhiễm virus corona đang được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt.

Theo đó, Thường Khải viết: Đêm Giao thừa tại Vũ Hán, tất cả bữa tiệc tất niên tại các nhà hàng, khách sạn đều bị hủy bỏ theo yêu cầu của chính quyền thành phố. Bất chấp lệnh cấm, gia đình chúng tôi vẫn tụ tập, vui chơi và cùng mong ước về một năm mới an lành, hạnh phúc. Đâu ai biết rằng đó là khởi đầu cho một chuỗi ngày bi kịch và tuyệt vọng sau đó.

Bởi ngày đầu tiên của năm mới, cha tôi bắt đầu bị sốt, ho, khó thở. Ngay lập tức, ông được đưa đến bệnh viện điều trị. Nhưng các trung tâm y tế đã quá tải và không có đủ giường để nằm, tôi buộc phải đưa ông về nhà trong sự thất vọng tột cùng.

Vài ngày sau, cha ra đi. Người mẹ yêu thương của tôi cũng bị nhiễm virus. Cú sốc vì việc cha tôi qua đời khiến bà kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Một tuần sau ngày cha mất, mẹ cũng bỏ lại chúng tôi. Nhưng con virus quái ác đó nào chịu buông tha cho gia đình bất hạnh này, sau cha mẹ đến lượt vợ chồng tôi và chị gái bị nhiễm bệnh.

Trong giây phút hấp hối, tôi muốn nói với con trai của mình rằng: Thường Khải cả một đời làm con luôn tận hiếu với phụ mẫu, làm chồng luôn thương yêu vợ con, làm người luôn tận tâm với đời'. Xin cáo biệt những người tôi yêu và những người yêu tôi.

Thanh Bạch lần đầu nói về tính cách của 'bà trùm' Thúy Nga và 10 lần đám cưới

Mới đây, khi đảm nhận vai trò giám khảo của chương trình Cặp Đôi Hài Hước mùa 3, MC Thanh Bạch gây bất ngờ khi chia sẻ những điều ít người biết về vợ mình - "bà trùm" Thúy Nga. Cụ thể, nam MC cho biết: "Nhìn mặt Thúy Nga nghiêm nên nhiều người sợ, nhưng thực ra chị ấy rất vui tính. Ai nói chuyện với chị ấy chỉ cần 3 phút thôi là có thể cười không nhịn nổi rồi. Tất nhiên, vẫn phải có một chút duyên nợ...thì mới giúp chúng tôi gắn bó được với nhau như vậy".

Nữ phát thanh viên Hàn Quốc tiết lộ ‘thả rông’ trên sóng trực tiếp gây sốc

Mới đây, dư luận Hàn Quốc xôn xao trước việc nữ phát thanh viên tên Im Hyun Joo của đài MBC "thả rông" khi lên sóng trực tiếp chương trình tin tức thời sự. Đây là hành động chưa từng có tiền lệ tại xứ kim chi. Đáng nói hơn, chính Im Hyun Joo là người tiết lộ điều này thông qua một bài đăng, bao gồm ảnh, video và cả "tâm thư" dài", trên Instagram. Trong bài viết, Im Hyun Joo khẳng định, cảm thấy thoải mái khi không mặc áo ngực và điều đó không ảnh hưởng đến việc lên sóng như bình thường. Theo nữ phát thanh viên, cô đã chọn trang phục tối màu để không ai nhận ra liệu cô có mặc áo ngực hay không.

BB Trần lên tiếng ủng hộ Lynk Lee 'come out', tự tin sống đúng với giới tính thật

Mới đây, trên trang cá nhân, BB Trần vừa đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự ủng hộ đối Lynk Lee sống thật với giới tính của mình. Đi kèm là link chia sẻ ca khúc mới ra mắt của nam ca sĩ. Anh viết: “Thích giọng hát và gu âm nhạc của bạn, giờ lại thích hình ảnh mới này của bạn, xinh đẹp và tự tin sống thật với con người của mình. Không hiểu sao đến năm 2020 rồi mà vẫn còn những người có tư tưởng kỳ thị, chỉ trích, châm chọc người khác…

Bài đăng của BB Trần nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Bởi theo nhiều người, BB Trần cũng thuộc cộng đồng LGBT nên hơn ai hết anh hiểu được sự cảm giác của một người dám đối diện với dư luận để “come out” sống thật với giới tính của bản thân. Do đó, các fans tin rằng, với sự ủng hộ của BB Trần sẽ giúp Lynk Lee trở nên tự tin hơn với bản thân của mình ở hiện tại.

Sở VH Lâm Đồng vào cuộc vụ du khách Thái Lan bị đánh ở Đà Lạt

Khoảng 11 giờ ngày 11/2, đoàn du khách Thái Lan đang xếp hàng để chụp ảnh tại hồ Vô cực trong KDL Đường hầm điêu khắc đất sét thì nữ du khách Việt Nam tên là N.T.T. (42 tuổi, trú quận Bình Thạnh - TP.HCM) cùng 1 người đàn ông lấn vào chụp hình trước. Cô P (29 tuổi, du khách Thái Lan) không đồng ý và đã xảy ra tranh cãi giữa hai bên. Lực lượng bảo vệ KDL đến can ngăn. 2 du khách Việt Nam lên bờ trước và đứng phía cuối hồ. Đến khi đoàn du khách Thái Lan bước lên thì bất ngờ bà N.T.T. lao đến giật tóc chị P dẫn đến xô xát. Hậu quả chị bị P bị đứt một nhúm tóc, trầy mũi và gãy kính. Bảo vệ của KDL đã can ngăn và mời Công an Phường 4 (TP.Đà Lạt) đến giải quyết.

'Ký sinh trùng' bị nhà làm phim Ấn Độ tố đạo kịch bản

Trang The Sun Daily đưa tin, P. L. Thenappan, nhà làm phim người Tamil, người giữ bản quyền phim Minsara Kanna, cho biết sẽ kiện nhà sản xuất phim Parasite (Ký sinh trùng) về hành vi đạo nhái ý tưởng, kịch bản từ phim của ông. "Vào ngày 17 hoặc 18/2, tôi sẽ nhờ các luật sư quốc tế hoàn tất thủ tục kiện họ (nhà sản xuất phim Parasite - PV). Họ đã lấy cốt truyện từ bộ phim của tôi. Trước đây, họ từng kiện một số phim của chúng tôi lấy cảm hứng từ phim của họ. Như vậy, sẽ là công bằng nếu chúng tôi làm điều tương tự", Thenappan cho biết.

Người mẫu hoá khỉ trên sàn diễn thời trang gây 'sốc'

Lefevre, người mẫu Mỹ gốc Phi 25 tuổi, là một trong những người tham gia trình diễn thời trang trong sự kiện do Viện Công nghệ Thời trang (FIT) tổ chức, ở Pier59 Studios (Manhattan, New York, Mỹ) vào hôm 7/2. Tại đây, Lefevre và những người mẫu khác được yêu cầu đeo thêm phụ kiện trên mặt, bao gồm đôi tai và môi giả cỡ bự, để biến thành tạo hình giống như khỉ. "Chân dài" 9x không thoải mái điều này. Ban đầu Lefevre dự tính cố gắng chịu đựng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng rồi cô quyết định từ chối mang phụ kiện trên và sải bước trên đường băng với tạo hình khác các đồng nghiệp.

Lộc Liên

Tổng hợp