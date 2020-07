Showbiz 17/7: Nữ MC bị rụng răng khi đang lên sóng trực tiếp

Quảng cáo

Nữ MC bị rụng răng khi đang lên sóng trực tiếp



RIA đưa tin, mới đây một người dẫn chương trình trên kênh truyền hình nổi tiếng Ukraine 1 + 1 Marichka Padalko đã gặp sự cố khi bị rụng một chiếc răng trong chương trình thời sự phát sóng trực tiếp. Nữ MC bình tĩnh đưa tay lên miệng, cố giấu chiếc răng và vẫn tiếp tục chương trình như không hề có chuyện gì xảy ra. Padalko cho biết, cô bị rụng chiếc răng thật cách đây 10 năm khi bị một vật kim loại rơi vào. Theo người dẫn chương trình, sau đó cô đã được điều trị và thay bằng một chiếc răng giả. “Các nha sĩ đã lắp cho tôi một chiếc răng giả, và cấm cắn đồ ăn cứng bằng răng cửa trước khi kết thúc điều trị”, Padalko nói. Nhưng, theo Padalko, cô đã xem nhẹ lệnh cấm này và đó chính là lý do dẫn đến sự cố với chiếc răng giả. (Theo Infonet)

Danh hài Hoài Linh tái xuất sau 5 tháng ở ẩn

Mới đây, danh hài Hoài Linh bắt đầu trở lại công việc với dự án phim Tết “Sui gia khắc khẩu”. “Hôm qua em đã khóc khi nhìn tấm bảng ghi chi chít tên 6 Bảnh. Vậy mà đạo diễn không thuơng, vẫn bào em đến hơn 10h đêm. Nhưng hôm nay em đã vùng lên, không cho ghi thêm 1 phân đoạn nào vào nữa. Thế là được về sớm”- Hoài Linh hài hước chia sẻ. Sau nhiều tháng ở ẩn, sự xuất hiện của nam danh hài khiến nhiều khán giả tò mò và thích thú. Trước đó, danh hài Hoài Linh trở thành lão nông thực thụ khi trồng cây, chăn nuôi tại nhà thờ tổ nghiệp do anh xây dựng. (XEM CHI TIẾT)

Ngọc Sơn chu cấp và nuôi dưỡng đến cuối đời cho 100 trẻ em mồ côi và khuyết tật

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ngọc Sơn đăng tải video đến thăm nuôi những mảnh đời bất hạnh tại Mái ấm Thiện Duyên (xã Phú Hòa Đông , huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) của má Mười (tên thật là Trần Thị Cẩm Giang) thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tiếp xúc và chứng kiến hoàn cảnh của các em nhỏ mồ côi, bị bại não, bị bỏ rơi và người già neo đơn ở mái ấm, nam danh ca quyết định sẽ chu cấp và nuôi dưỡng tất cả các trường hợp tại đây. Theo đó, hàng tháng nam ca sĩ sẽ gửi chi phí để má Mười mua đồ ăn cho các bé, đồng thời anh cũng lo toàn bộ những khoản phát sinh trong quá trình nuôi dưỡng các em cũng như thường xuyên đến thăm nom, giao lưu với mái ấm. (XEM CHI TIẾT)

Trấn Thành khóc nức nở vì một câu nói của NSND Ngọc Giàu

Mới đây, Hari Won đăng tải một video ghi lại hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật “lần thứ n” của cô cùng với nhiều nghệ sĩ khác như Trấn Thành, NSND Ngọc Giàu, Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương, Lê Giang, gia đình hoa hậu Thu Hoài… Mở đầu video, có thể thấy Trấn Thành liên tục lấy tay lau nước mắt, thậm chí khi Hari Won hỏi sao lại khóc anh liền lấy tay chặn ống kính rồi dùng khăn che mặt và lau nước mắt. Thấy vậy NSND Ngọc Giàu ngồi bên cạnh liền giải thích rằng: “Mẹ nói với Thành là mẹ không biết có còn đi theo con thêm chuyến bay nào nữa hay không nên Thành mới vậy”. Nhiều người cho rằng câu nói của NSND Ngọc Giàu xuất phát từ việc nữ nghệ sĩ cho rằng mình đã lớn tuổi và không biết có còn cùng anh đi diễn ở những nơi xa được nữa hay không nên Trấn Thành mới xúc động mà không ngăn được nước mắt như vậy. (XEM CHI TIẾT)

Phim của Minh Hằng bị phản ứng gay gắt, bị cho là 'bôi nhọ' streamer

Vừa qua, tập 3 Web Drama "Kẻ săn tin" của Minh Hằng bị Youtube gắn mác bạo lực khiến ca sĩ Minh Hằng buộc phải thông báo gỡ tập phim này. Sau 2 ngày chỉnh sửa, ngày 12/7, Minh Hằng cùng ekip đã đăng lại bộ phim trên kênh YouTube. Ngay khi phát sóng, bộ phim nhanh chóng cán mốc 1.4 triệu view sau 14 giờ khiến công chúng khá bất ngờ. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận khen ngợi bộ phim, giọng ca "Người vô hình" tiếp tục bị nhiều khán giả phản hồi bức xúc, chê bai từ nội dung tới hình ảnh của phim. Cụ thể, trong tập 3 Minh Hằng bị khán giả thẳng tay "ném đá" vì sử dụng nhiều phân cảnh bạo lực, xây dựng hình ảnh streamer quá giả tạo, bị cho là "bôi nhọ" ngành nghề của các streamer trên mạng xã hội. Một tài khoản mạng xã hội viết: "Xây dựng một streamer giả tạo, gián tiếp khiến một con người chết để gây cười? Nếu nói chi tiết này là vô đạo đức còn hơi nhẹ". (XEM CHI TIẾT)

Thu Quỳnh công khai giá ‘đi khách’ của My Sói ở Thiên Thai

Thu Quỳnh gây bất ngờ khi chia sẻ bảng ghi chép giá đi khách của nhân vật My Sói do cô thủ vai trong phim “Quỳnh búp bê”. Thu Quỳnh viết: “Ngày xưa ở Thiên Thai em cứ nghĩ My sói là oách lắm rồi! Ai dè...". Theo ảnh chụp sổ ghi chép của ông Cấn ở động Thiên Thai, giá đi khách của nhân vật My Sói và Lan cave sẽ sự chênh lệch rõ rệt. Bức ảnh thống kê chi tiết các khoản thu chi của My Sói bao gồm: phí đầu vào, tiền ăn ở, quần áo, bảo kê, bảo lãnh công an, chi phí khám sức khoẻ, khám thai… Giá đi khách cao nhất của My Sói là 3.000 USD trong khi giá của Lan cave là 1.000 USD. (XEM CHI TIẾT)

Bức ảnh Mỹ Tâm choàng khăn tắm được Đàm Vĩnh Hưng gỡ tóc gây ‘bão’

Mới đây, Dương Triệu Vũ chia sẻ một số hình ảnh cũ của đồng nghiệp trong đó có Đàm Vĩnh Hưng, MC Thanh Bạch, ca sĩ Phương Thanh, Hồng Ngọc chụp cùng thần tượng Cổ Thiên Lạc. Đáng chú ý nhất là bức ảnh Mỹ Tâm choàng khăn tắm ngồi trên ghế còn Đàm Vĩnh Hưng đứng kế bên gỡ tóc cho “họa mi tóc nâu”. Mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm vẫn luôn là ẩn số với người hâm mộ. Đàm Vĩnh Hưng công khai anh là người yêu đơn phương Mỹ Tâm. "Đàm Vĩnh Hưng nói xưa giờ chỉ một lời. Người con gái có thể cho Hưng nhiều cảm xúc đặc biệt không ai khác đó là "họa mi tóc nâu". Dù cô ấy có chọn ai thì cảm xúc đó vẫn không thay đổi bởi bất kỳ sự ganh tị hay đố kỵ nào. Hoặc Đàm Vĩnh Hưng có lấy ai đi nữa thì chắc chắn là mỗi lần gặp cô ấy đều luôn có một cái cảm giác đó. Chẳng hiểu nổi"- Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Quyên