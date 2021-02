Showbiz 18/2: Vợ đại gia hơn tuổi của Quý Bình tiết lộ cuộc sống sau hôn nhân

Quảng cáo

Vợ đại gia hơn tuổi của Quý Bình tiết lộ cuộc sống sau hôn nhân



Trong bài phỏng vấn mới đây, doanh nhân Ngọc Tiền chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với diễn viên Quý Bình. “Mỗi người cũng có cách yêu và thể hiện khác nhau. Khi anh bận rộn cả ngày với các dự án phim ảnh, tôi không bao giờ nhắn tin cho anh, trừ những trường hợp khẩn cấp. Tôi cũng hạn chế hỏi những câu như: anh đang ở đâu?, anh đang làm gì?,… Vì ban đầu, đó là sự quan tâm nhưng khi hỏi quá nhiều, điều đó sẽ khiến anh cảm thấy áp lực. Thay vào đó, chúng tôi dành cho nhau những lời hỏi thăm và quan tâm nhau một cách thực tế hơn. Mỗi khi có thời gian rảnh, ông xã sẽ chủ động nhắn tin, gọi điện và tôi cũng như vậy. Khi kết thúc công việc, tôi sẽ liên lạc ngay với anh ấy. Chính sự tôn trọng và thấu hiểu giữa cả hai khiến chúng tôi vững tin vào cuộc hôn nhân này”- Ngọc Tiền tâm sự. (Theo Vietnamnet)

MC Lại Văn Sâm từng bật khóc khi nói lời chia tay chương trình 'Ai là triệu phú'

Nhắc nhớ ký ức về chương trình "Ai là triệu phú", MC, nhà báo Lại Văn Sâm không khỏi xúc động. Ông cảm thán, nhớ lại cảm xúc hỗn độn khi lần đầu tiên mua bản quyền chương trình. "Nó vừa là sự sung sướng, hạnh phúc khi lần đầu tiên mua được thương hiệu một chương trình có thương hiệu lớn như vậy trên toàn cầu. Nhưng đan xen vào đó là cảm giác rất kinh khủng vì rất khó làm. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với tổng đạo diễn của Châu Á - một người rất giỏi, tôi kính trọng vô cùng nhưng cũng là một người rất khó tính. Lần đầu gặp, ông ấy không chấp nhận cú máy của chúng ta và bắt buộc phải làm y hệt bản gốc. Thế nhưng, chúng ta không làm được, dù làm đi làm lại cũng không vừa ý. Cuối cùng chúng tôi tranh cãi khiến ông ấy tức giận và tuyên bố nếu làm như vậy thì sẽ không cho phép thực hiện ở Việt Nam".

Missosology kỳ vọng Á hậu Phương Anh mang vương miện Hoa hậu quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam

Ngay từ những ngày đầu năm mới, Á hậu Phương Anh đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng trên chuyên trang Missosology và ngay lập tức gây ấn tượng với các fans sắc đẹp quốc tế. Á hậu Phương Anh được giới thiệu là đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Quốc tế 2021. Đặc biệt chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng này còn đặt kỳ vọng "Liệu cô ấy sẽ giúp Việt Nam lần đầu tiên giành vương miện Miss International?". Bài viết về nàng Á hậu xinh đẹp, thông minh đã ngay lập tức thu hút được sự yêu mến của các fans sắc đẹp quốc tế và nhận về lượng like 'khủng'. Các fans cũng dành cho cô nhiều lời khen ngợi và bày tỏ kỳ vọng người đẹp sẽ đạt được thành tích cao tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2021.

Cô Xuyến 'Về nhà đi con' nói về việc 'tuyển phi công' sau khi ly hôn chồng thứ tư

Trên trang cá nhân, diễn viên Hoàng Yến lên tiếng về cuộc hôn nhân không trọn vẹn và chia sẻ quan điểm "tuyển phi công". Cụ thể, khi được hỏi: "Chị ơi chị nghĩ sao về việc tuyển phi công?", cô cởi mở cho biết: "Hay mà, phi công hay mà. Phải như thế nào mới được làm phi công đó: cao, to, đẹp trai, khoẻ mạnh,... Nói chung để lái máy bay thì không đơn giản đâu mọi người, nghìn người dự tuyển chỉ có một phi công đấy, Yến nghĩ hay mà". "Còn nghĩ theo nghĩa bóng thì tình cảm yêu đương nam nữ nó không giới hạn ở tuổi tác, một khi trái tim đã động đến trái tim thì chính mình cũng chẳng hiểu được, chứ nói người này giỏi thế, yêu được người này trẻ thế. Không phải đâu, tất cả là nhân duyên hết".

Diễn viên Huỳnh Anh lên tiếng sau khi bị tố gây tai nạn, lảng tránh bồi thường

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết kèm hình ảnh tố nam diễn viên Huỳnh Anh gây tai nạn do mở cửa xe ô tô sai quy định và không hợp tác đền bù thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Cụ thể, người này cho biết vào đêm mùng 4 Tết đang đi trên đường thì gặp xe ô tô của Huỳnh Anh bất ngờ mở cửa, khiến xe máy bị ngã và người ngồi sau gãy răng. Tại hiện trường, khi công an đến giải quyết thì Huỳnh Anh đề nghị hòa giải, chấp nhận thanh toán thiệt hại về xe máy và người bị gây tai nạn. Tuy nhiên, sau khi người này đi sửa xe và gửi hóa đơn thì nam diễn viên lại kì kèo, lấy lý do xe máy đi sai làn nên không thanh toán tiền sửa xe, thậm chí còn đòi ngược lại tiền sửa chữa cánh cửa ô tô.

Kết thúc điều tra vụ á hậu Philippines tử vong trong khách sạn

Inquirer đưa tin, Văn phòng công tố thành phố Makati (Philippines) đã kết thúc cuộc điều tra vụ tiếp viên hàng không/Á hậu Christine Dacera tử vong trong phòng tắm khách sạn City Garden Grand ở Makati vào ngày đầu tiên của năm mới 2021. Theo đó, các công tố viên đã đệ trình kết quả điều tra vụ việc vào hôm thứ Tư (17/2), đúng 47 ngày kể từ khi Dacera qua đời, để giải quyết đơn khiếu nại do mẹ nạn nhân, bà Sharon Dacera đệ trình. Công tố viên dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định bác đơn kiện của bà Sharon hay đưa 11 nghi phạm bị điều tra ra tòa.

Thí sinh hoa hậu Mexico tham gia băng nhóm bắt cóc, đối mặt án tù 50 năm

Daily Mail đưa tin, Laura Mojica Romero – nữ hoàng sắc đẹp 25 tuổi ở Mexico vừa bị bắt giữ với cáo buộc tham gia băng nhóm bắt cóc nguy hiểm. Romero hiện đang bị giam giữ tại Huatusco, một thành phố thuộc bang Veracruz, miền đông Mexico, trong thời gian chờ hầu tòa. Các nhà điều tra ở bang Veracruz cho biết, Romero nằm trong số 8 nghi phạm (3 phụ nữ và 5 đàn ông) bị bắt. Những kẻ bắt cóc đã bị giam 2 tháng qua trong lúc cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Nếu bị kết án, Romero phải đối mặt với mức án 50 năm tù giam.

