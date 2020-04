Showbiz 18/4: Ca sĩ nằm liệt giường vì COVID-19

Quảng cáo

Ca sĩ nằm liệt giường vì COVID-19

Ngày 17/4, giọng ca người Mỹ viết trên Twitter cá nhân: "Tôi muốn cảm ơn những lời động viên và cập nhật tình hình sức khỏe với các bạn. Sau vài tuần mắc nCoV, tôi dần hồi phục nhưng đối mặt các hệ quả của Covid-19. Các khối cơ rất yếu, hai chân tạm thời bị liệt, khiến tôi không thể đi lại".

Christopher hiện được tập các bài vật lý trị liệu để hồi phục. Trước đó, ông cho biết bị sốt cao nhưng không gặp các biểu hiện suy hô hấp hay khó thở. Ông mô tả đây là căn bệnh tồi tệ nhất từng mắc phải.

Ca sĩ 68 tuổi phát hiện nhiễm nCoV từ đầu tháng 4. Các bác sĩ nói ông không nên lo lắng và đảm bảo sẽ chữa khỏi bệnh. Ca sĩ bày tỏ lạc quan, hẹn gặp lại người hâm mộ vào tour diễn kỷ niệm 40 năm ca hát, dự kiến tổ chức sau khi dịch được kiểm soát.

Christopher Cross sinh năm 1951, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Album đầu tay Christopher Cross (1979) của ông trở thành hiện tượng khi đoạt năm giải Grammy, lập kỷ lục là người đầu tiên ẵm trọn bốn hạng mục quan trọng "Ghi âm của năm", "Bài hát của năm", "Album của năm" và "Nghệ sĩ mới xuất sắc" tại lễ trao giải năm 1981. Tính đến nay, Billie Eilish là nghệ sĩ thứ hai đạt thành tích này tại lễ trao giải tháng 1 năm nay. Sau thành công tại Grammy, Christopher tiếp tục đoạt giải Oscar "Nhạc phim hay nhất" năm 1981 với ca khúc Authur's Theme. (Theo Vnexpress)

Tiến Linh chia tay diễn viên Huỳnh Hồng Loan sau 3 tháng hẹn hò

Mới đây, chia sẻ với truyền thông, diễn viên Huỳnh Hồng Loan cho biết cô và Tiến Linh hiện giờ là bạn bè, mong khán giả đừng sốc, đồng thời không muốn chia sẻ thêm. Trong khi đó, Tiến Linh cũng xác nhận chuyện này và cho rằng việc không theo dõi trên mạng xã hội không quan trọng và không liên quan đến mối quan hệ bạn bè giữa anh và nữ diễn viên. Cặp đôi bị nghi ngờ rạn nứt tình cảm vì bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội Instagram. Đặc biệt, nam cầu thủ của tuyển Việt Nam còn đăng trạng thái có nội dung: "Quãng thời gian đó thật đẹp. Thank you for everything!". (XEM CHI TIẾT)

Cuộc sống cách ly của Vũ Thu Phương và chồng người hoàng tộc Campuchia cùng 4 con

Người ta dùng rất nhiều từ để gọi Vũ Thu Phương, như: siêu mẫu, nhà thiết kế thời trang, doanh nhân, “mẹ kế có tâm”… Và có thể, sau khi dịch COVID-19 chấm dứt, người hâm mộ sẽ được biết đến cô với một lĩnh vực mới: nhiếp ảnh gia. Giống như nhiều người, dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến công việc kinh doanh và cuộc sống của Vũ Thu Phương, tuy nhiên, cựu siêu mẫu cho biết, cũng nhờ giai đoạn cách ly nên cô đã có thời gian để học thêm mấy lớp học online mà trước đây bận rộn, cứ ước ao mãi nhưng chưa thực hiện được. Từ khi dịch bệnh bắt đầu diễn biến phức tạp, người đẹp đã lên lịch ăn uống, ngủ nghỉ, tập thể dục… cho cả nhà theo đúng giờ giấc khoa học, đặc biệt, cô dành nhiều thời gian chơi với các con. Mỗi ngày, bà mẹ của 4 nhóc tì đều đặt ra một chủ đề để các con cùng vẽ. (XEM CHI TIẾT)

Dịch vụ 'nhà cách ly' để hạn chế ly hôn vì COVID-19

Mới đây, AFP đưa tin, trước thực trạng nhiều nước báo cáo về việc tỷ lệ ly hôn tăng cao vì lệnh cách ly xã hội do đại dịch COVID-19 nhất là ở Nga, Trung Quốc và Mỹ, công ty Kasoku có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản) đã đưa ra dịch vụ cho thuê căn hộ ngắn hạn để vợ chồng tránh gặp mặt nhau, hạn chế nảy sinh mâu thuẫn. Được biết những căn hộ ngắn hạn nói trên có giá 4.400 yên (tương đương 40 USD) một ngày, kèm theo đó là dịch vụ 30 phút tư vấn ly hôn miễn phí với một quan chức pháp lý. Hiện tại, Kosuke đã có 20 khách hàng, họ quảng bá sản phẩm chủ yếu qua truyền miệng để mọi người giới thiệu cho nhau. Đồng thời dịch vụ này còn thu hút cả những phụ nữ đang bị bạo lực gia đình. (XEM CHI TIẾT)

Quản lý chia sẻ video Mai Phương chơi trò bác sĩ với con gái Lavie gây xúc động

Mới đây, quản lý của Mai Phương gây chú ý khi chia sẻ video nữ diễn viên quá cố chơi với con gái Lavie trên trang cá nhân. Trong video, bé Lavie vào vai bác sĩ, mẹ Mai Phương đóng bệnh nhân, cùng chơi trò khám bệnh với nhiều thú nhồi bông, búp bê. “Xem clip này thấy thương con nhiều nữa. Lúc mẹ Phương còn sống thì 2 mẹ con đóng vai cùng nhau, còn giờ mẹ Phương lên thiên đàng rồi, con chơi với búp bê. Con đóng vai mẹ, còn búp bê là Lavie với những câu hỏi hồn nhiên, nhưng nghe xong lại yêu con nhiều hơn Lavie à”, người quản lý viết. (XEM CHI TIẾT)

BTV Hoài Anh chia sẻ về những khó khăn, thử thách khi tác nghiệp thời điểm dịch

Trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát, các biên tập viên của Ban Thời sự được phân chia công việc theo từng kíp và làm việc liên tục trong một tuần trước khi thay ca. BTV Hoài Anh chia sẻ việc chia kíp như vậy để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm có thể xảy ra. “Vất vả nhất phải kể đến những anh chị em phóng viên, quay phim tác nghiệp tại hiện trường. Họ tiếp cận điểm nóng nhưng vẫn phải tuyệt đối an toàn, do đó, có những trường hợp ghi hình ở sân bay hay bệnh viện, toàn bộ ê-kíp mặc đồ bảo hộ theo đúng quy định phòng dịch. Máy móc thiết bị cũng được bao bọc, bảo vệ hết sức kỹ càng. Khi thực hiện những phóng sự về ổ dịch lớn như Bệnh viện Bạch Mai, hay những khu cách ly, ê-kíp còn phải ở lại 14 ngày mới được trở về. Mọi hoạt động tác nghiệp được thực hiện tại hiện trường, tin bài hình ảnh được dựng bằng máy tính cầm tay của phóng viên và gửi về Đài để phát sóng”, BTV Hoài Anh chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

Bị Võ Hoàng Yến mắng đến bật khóc, Mâu Thuỷ: 'Thà bị chê công khai còn hơn thảo mai'

Mới đây, trong tập 8 của chương trình Model Kid Vietnam, siêu mẫu Võ Hoàng Yến với vai trò giám khảo khách mời đã có màn 'đụng độ' cực kỳ gay gắt với huấn luyện viên của chương trình là Á hậu Mâu Thuỷ. Những tưởng sau màn 'đấu khẩu' vô cùng gay gắt trên truyền hình, tình chị em giữa Võ Hoàng Yến và Mâu Thuỷ sau bao nhiêu năm sẽ bị sứt mẻ nhưng cả hai đã có những chia sẻ cô cùng thẳng thắn trên trang cá nhân. Theo đó, trong phần nhận xét về đội của Mâu Thuỷ, Võ Hoàng Yến bày tỏ thái độ không hài lòng và thằng thắn cho rằng đàn em đã 'lách luật' và không tôn trọng khán giả. Liên tục đưa ra những lý do để bảo vệ các thí sinh nhí nhưng vẫn không thuyết phục được giám khảo khách mời khó tính, huấn luyện viên Mâu Thủy đã bật khóc ngay tại phòng đánh giá và loại. (XEM CHI TIẾT)

