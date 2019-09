Showbiz 1/9: Phạm Băng Băng lên tiếng về tin đồn bí mật sinh con

Quảng cáo

Phạm Băng Băng lên tiếng về tin đồn bí mật sinh con



Tối 30/8, trên mạng xã hội Weibo xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã bí mật sinh con tại một bệnh viện phụ sản ở Nam Kinh, Trung Quốc. Theo đó, một tài khoản Weibo cho biết, thông tin này được đồng nghiệp của mình làm trong bệnh viện đó chia sẻ trông thấy Băng Băng ở đó, bụng bầu to, dường như đi sinh con.

Tuy nhiên, ngay lập tức, Băng Băng đã lên tiếng phủ nhận. Trên trang Weibo cá nhân, cô khẳng định tin đồn trên là vô căn cứ, đồng thời kêu gọi người sử dụng mạng xã hội cần có sự tôn trọng người khác và sử dụng thông tin sau khi kiểm chứng.

Trương Ngọc Ánh trở lại làm Hương Ga 2

Năm năm sau phần 1 ra mắt, Trương Ngọc Ánh và ê kíp chuẩn bị cho phần 2 Hương Ga với phần casting diễn viên.

Trương Ngọc Ánh cho biết chị và ê kíp Hương Ga 2 chịu nhiều áp lực lớn, nhất là ở khâu tuyển chọn diễn viên. “Tôi và đạo diễn Cường Ngô và cả ekip đều ngầm hiểu rằng ngoài kịch bản, phần diễn viên sẽ phải tốt hơn phần 1 gấp nhiều lần để đáp lại sự mong đợi của khán giả”, Trương Ngọc Ánh nói. Đạo diễn Cường Ngô tự nhận rằng sau 5 năm hoàn toàn tự tin trở lại với phần 2. (XEM CHI TIẾT)

Quế Vân mặc áo lưới xuyên thấu, thả rông vòng 1 xuống phố gây ‘sốc’

Người đẹp sinh năm 1982 khiến người hâm mộ choáng váng khi diện áo lưới xuyên thấu táo bạo và thả rông vòng một xuống phố, mặc cho nhiều lần bị chỉ trích vì hở bạo.

Trước đó, Quế Vân từng chia sẻ bức ảnh thả dáng trong phòng ngủ với áo sơ mi hờ hững cùng quần hot pants 15 cm.

Thay vì nổi về chuyên môn, Quế Vân lại được biết đến là một trong những người đẹp trong showbiz “nghiện dao, kéo” và chuộng phong cách gợi cảm táo bạo. (XEM CHI TIẾT)

Đoàn Văn Hậu bất ngờ đi Hà Lan một năm và động thái của bạn gái hot girl

Mới đây, thông tin Đoàn Văn Hậu chuẩn bị đi Hà Lan để ký hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm với SC Heerenveen, trị giá 1,4 triệu USD, khiến dư luận bất ngờ. Bên cạnh những yếu tố liên quan đến chuyên môn, dân mạng cũng bày tỏ sự quan tâm đến chuyện tình yêu của hậu vệ sinh năm 1999 và bạn gái cùng tuổi Nguyễn Ngọc Anh.

Văn Hậu lần đầu công khai bạn gái vào đúng ngày sinh nhật 19/4/2018. Cặp đôi nhận được nhiều lời khen "trai tài, gái sắc". Điểm chênh lệch lớn nhất giữa hai người là so với bạn trai sở hữu chiều cao "khủng" 1m85, Hoàng Anh lại "nấm lùn". Tuy vậy, cô được nhận xét có ngoại hình ưa nhìn, nhỏ nhắn, xinh xắn và có gu thời trang.

Trên mạng xã hội, Hoàng Anh không có câu nào đề cập đến việc bạn trai sắp xuất ngoại. Cô chỉ đăng hình cá nhân, cùng những dòng chia sẻ rất "sâu": "Understanding is an art. And not everyone is an artist" (tạm dịch: Thấu hiểu là một nghệ thuật. Và không phải ai cũng là nghệ sĩ) hay "Đến thời khắc quyết định, chúng ta tự biết phải làm gì"... (XEM CHI TIẾT)

Google vinh danh cố họa sĩ Bùi Xuân Phái

Ngày 1/9, trang chủ Google treo hình vẽ cố danh họa Bùi Xuân Phái thay cho biểu tượng của công ty. Trên trang fanpage Facebook của họa sĩ, con trai ông - ông Bùi Thanh Phương - cho biết gia đình tri ân sự vinh danh.

Hình thức vinh danh các sự kiện, thành tựu và con người mang tên Google Doodle xuất hiện lần đầu vào năm 1998. Khi người dùng nhấn chuột vào bức ảnh trên trang chủ, Google sẽ đưa họ tới trang tìm kiếm thông tin về nhân vật. Trước danh họa Bùi Xuân Phái, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người Việt đầu tiên từng được công ty này vinh danh hồi tháng 2. (XEM CHI TIẾT)

