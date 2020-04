Showbiz 19/4: Sao Việt tưởng nhớ nghệ sĩ Lê Bình trong ngày giỗ đầu

Quảng cáo

Đồng nghiệp nhớ nghệ sĩ Lê Bình trong ngày giỗ đầu

Hôm 18/4, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Mỹ Uyên đăng tải loạt ảnh và clip ghi lại những hình ảnh trong quá khứ của cố diễn viên Lê Bình nhân dịp giỗ đầu của ông. Cô chia sẻ: "Hôm nay là ngày giỗ đầu của người anh đáng kính. Em luôn nhớ anh. Cầu nguyện cho anh luôn nhẹ nhàng nơi cõi thiêng".

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ cũng tỏ ra xúc động khi nhớ về những kỷ niệm bên người diễn viên quá cố. Diễn viên Trương Nam Thành bộc bạch: "Ngày em vào thăm, chú Bình có nói điều này: 'Có những chuyến đi ngắn mình biết phải chuẩn bị gì, nhưng có những chuyến đi dài mình không biết phải chuẩn bị gì cả con à. Ngày giỗ đầu của chú, mong chú yên nghỉ, phù hộ cho gia đình và các anh chị em đồng nghiệp được bình an". "Thời gian trôi qua nhanh thật", MC Cát Tường, diễn viên Ốc Thanh Vân chia sẻ.

Chia sẻ với Zing, Khả Hân - con gái nuôi của cố nghệ sĩ - cho biết cô đã làm mâm cơm cúng tại nhà trong ngày giỗ đầu của cha theo lịch âm. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên ngày giỗ chỉ diễn ra trong phạm vi gia đình và không mời bạn bè, nghệ sĩ.

Lê Bình qua đời ngày 1/5/2019 sau hơn 1 năm chiến đấu với bệnh ung thư phổi. Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953 trong một gia đình gốc miền Tây. Từ một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, ông trở thành diễn viên, soạn giả, đạo diễn nhiều vở kịch. Trong sự nghiệp của mình, ông đã giành được ba huy chương vàng, ba huy chương bạc tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và một bằng khen của Bộ Quốc phòng. Hơn 10 vở kịch của Lê Bình được dàn dựng ở các sân khấu IDECAF, 5B, kịch Phú Nhuận...

Ngoài ra ông là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu và màn ảnh miền Nam. Ông chưa từng đóng vai chính nhưng những vai phụ của Lê Bình luôn được đánh giá cao. Trong hơn 30 năm theo nghề, Lê Bình đã có hơn 200 vai diễn trong “Mùa len trâu”, “Đất phương Nam””, Cô gái xấu xí”, “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa”,...(THEO ZING)

