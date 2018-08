Showbiz 20/8:Liền ngày nhập viện Mai Phương tham gia chương trình nào?

Trước khi nhập viện, Mai Phương vẫn lên sóng truyền hình

Ngô Lực nói gì về thông tin không khởi tố vụ mẫu nude tố anh hiếp dâm?

Trao đổi với Tiền Phong về thông tin trên, họa sĩ Ngô Lực cho biết đến thời điểm hiện tại anh vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ phía cơ quan điều tra về vụ việc. Tuy nhiên, với tinh thần 'Thượng tôn pháp luật' trong suốt quá trình điều tra, anh tin rằng phía công an Quận 10 sẽ thông báo cho anh khi đã có đầy đủ kết luận chính xác và hợp lý nhất. Nói thêm về câu chuyện trên, Ngô Lực chia sẻ, anh sẽ phải làm việc thêm với luật sư để hoàn thành kết thúc vụ việc. Bởi vụ án đã gây nên những thiệt hại về tinh thần và vật chất vô cùng to lớn cho bản thân anh, 'Vì khi mọi chuyện chưa được ngã ngũ, không ai dám làm việc hay hợp tác với tôi' ( XEM CHI TIẾT ).

Dân mạng bức xúc khi hình ảnh bệnh tật của Mai Phương bị đem ra quảng cáo vô nhân tính

Giữa lúc người hâm mộ và bạn bè thân thiết đang nháo nhào tìm cách hỗ trợ và giúp Mai Phương qua cơn hoạn nạn, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Mai Phương với những thông tin quảng cáo gây chú ý. Cụ thể, một hãng bảo hiểm đã lấy hình ảnh cũng như tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng để Pr trắng trợn. Chưa dừng lại, thương hiệu bảo hiểm này còn sử dụng lời lẽ khó nghe mang tính sát thương, đùa cợt dù chưa được sự đồng ý của gia đình Mai Phương. "Khi người ta khỏe, người ta nói bảo hiểm lừa đảo. Khi bệnh tật, muốn mua thứ lừa đảo thì công ty không bán. Ước gì Mai Phương có được một hợp đồng bảo hiểm để có tiền chữa bệnh. Để đứa con gái không cha vẫn được đến trường và vẫn có tương lai. Mong Phương gặp may mắn, tai qua nạn khỏi và nhanh chóng bình an", thương hiệu này quảng cáo. Đính kèm đó là link bài viết: "Diễn viên Mai Phương ung thư giai đoạn cuối ở tuổi 33".

Jemma Lucy đầm nude xuyên thấu không nội y, phô 3 vòng ngoại cỡ

Ngôi sao của show truyền hình ăn khách Ex On The Beach khiến fans "đứng ngồi không yên" với thể hình quá gợi cảm và bốc lửa khi xuất hiện trên đường phố. Tên tuổi của mỹ nhân 28 tuổi lên như diều gặp gió sau khi tham gia show truyền hình thực tế hẹn hò MTV năm 2016. Tại đây, Jemma đã gặp và có mối tình lãng mạn với nam đồng nghiệp là Kirk Norcross. Trước đó, Jemma tên thật là Jemma Henley, đã bắt đầu được để ý trên truyền hình khi tham gia một chương trình của Channel 4 năm 2005 (XEM CHI TIẾT ).