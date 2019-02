Showbiz 21/2: Linh Miu bức xúc khi bị ‘gạ’ nhảy thoát y 100 triệu đồng

Linh Miu bức xúc khi bị ‘gạ’ nhảy thoát y giá 100 triệu đồng

Mới đây, Linh Miu bất ngờ đăng tải đoạn tin nhắn có nội dung một tài khoản cá nhân gạ cô nhảy thoát y với giá 100 triệu đồng.

Đáp lại lời gạ gẫm khiếm nhã, Linh Miu thẳng thừng từ chối: “Mang tiền đấy về cho vợ con đi anh nhé”.

“Thông thường, khi gặp phải những trường hợp như vậy, nếu đó là người đang nói chuyện trực tiếp và có mối quan hệ nhất định với tôi trong công việc, tôi sẽ từ chối khéo hoặc nói đùa để người ta nể phục mình và không nói những lời khiếm nhã như vậy nữa. Còn đối với những người sỗ sàng, không liêm sỉ tôi sẽ bật lại để tự bảo vệ bản thân”-Linh Miu chia sẻ thêm.

Cường Đô la lên tiếng về tin đồn Đàm Thu Trang mang bầu

Mới đây, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã đi du lịch đến Hội An cùng bạn bè thân thiết. Khi livestream trò chuyện trên facebook, Cường Đô la đã lên tiếng phủ nhận tin đồn vợ sắp cưới đang mang bầu. Trả lời một người bạn, Cường Đô la nói: “Đang mong có em bé lắm nhưng mà chưa, chừng nào có thì cả nước sẽ biết”.

Trước đó, cặp đôi đã tổ chức đám hỏi ở Lạng Sơn vào ngày 20/1. Theo dự kiến, đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 5 tới tại Gia Lai và Tp.HCM. (XEM CHI TIẾT)

Thành Long trở lại Dubai đóng phim

Jamal Al Sharif, Chủ tịch Uỷ ban Phim và Truyền hình Dubai, viết trên mạng xã hội Twitter: “Siêu sao Jackie Chan sắp trở lại Dubai lần thứ hai để đóng phim sau khi ‘Kung Fu Yoga’ của ông thành công rực rỡ. Phim mới tên là ‘Vanguard’ (Tiên phong) và do Stantey Tong (Đường Quý Lễ) làm đạo diễn”.

Ông Sharif thông báo, phim mới của Thành Long sẽ được quay ở khu trung tâm Dubai, khu mua sắm nổi tiếng City Walk, nhiều nơi nổi tiếng khác của Dubai và một số khu dân cư với sự ủng hộ của Uỷ ban Phim và Truyền hình Dubai. (XEM CHI TIẾT)

Kim Kardashian kiện đòi hãng thời trang hơn 10 triệu USD

Hôm thứ Tư (20/2, theo giờ địa phương), Kim Kardashian đệ đơn kiện một hãng thời trang bán lẻ trực tuyến, có tên là Missguided USA.

Trong đơn kiện, ngôi sao “Keeping Up with the Kardashians” chỉ ra, Missguided thường xuyên đăng tải hình ảnh của cô trên trang mạng xã hội của hãng này để bán hàng mà không có sự đồng ý của cô.

Kim tố hãng Missguided nhái váy cô mặc.

Không chỉ vậy, hãng này còn nhái những bộ trang phục Kim từng mặc, rồi đăng lên mạng xã hội bán online trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liền. Cô còn ghép bài đăng của cô và Missguided trên Instagram để minh chứng cho cáo buộc đưa ra. (XEM CHI TIẾT)

Ảnh ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi bên tình đầu năm 14 gây 'sốt'

Mới đây, Lâm Khánh Chi vừa đăng tải hình ảnh năm 14 tuổi kèm chia sẻ về mối tình đầu trên trang cá nhân gần nửa triệu lượt theo dõi đã lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng.

Cụ thể, trong tấm hình được chụp ở một quán đồ ăn tại Sài Gòn năm 1993, Lâm Khánh Chi lúc này vẫn là một nam thiếu niên 14 tuổi có vẻ ngoài khá “bảnh” bên cạnh hai người bạn trai trạc tuổi (trong đó có một người là bạn trai của nữ ca sĩ).

“Mối tình đầu của em đây. Tuổi mới biết yêu thế này. Kiếm được tấm hình đầy kỷ niệm, tâm hồn bỗng nhiên lại quay về quá khứ. Em đã đóng trọn vẹn 2 nhân vật với 2 cuộc đời bất hạnh và đầy may mắn. Cuối cùng em cũng đả vượt qua hết mọi thứ. Hạnh phúc đang mỉm cười với em”, cô viết. (XEM CHI TIẾT)

Tình đồng giới duy nhất Karl Lagerfeld công khai sinh tại Việt Nam

Những ngày gần đây, cả làng thời trang thế giới dường như vẫn chưa hết đau buồn khi giám đốc sáng tạo của thương hiệu Chanel, Karl Lagerfeld ra đi vào hôm 19/2. Cũng từ đây, những giai thoại về cuộc đời của huyền thoại thiết kế thời trang này được khai thác, đặc biệt là câu chuyện về người tình đồng giới duy nhất mà ông công khai, có tên là Jacques de Bascher.

Jacques de Bascher sinh năm 1951 tại Sài Gòn, Việt Nam, có nguồn gốc quý tộc Pháp và là một người lưỡng tính khá đào hoa vì thích cả nam lẫn nữ. Jacques sở hữu ngoại hình bắt mắt và quyến rũ nên đã khiến cả Karl Lagerfeld và người bạn thân của ông là nhà thiết kế Yves Saint Laurent trúng “tiếng sét ái tình” khi gặp gỡ tại một sự kiện thời trang vào những năm cuối thập niên 1970. (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Quyên

Tổng hợp