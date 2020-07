Showbiz 21/7: H’Hen Niê lên tiếng về chuyện người đẹp bán dâm

Quảng cáo

H’Hen Niê lên tiếng về chuyện người đẹp bán dâm



Mới đây, hoa hậu H’Hen Niê đã có mặt tại một sự kiện và lên tiếng trước báo giới cũng như công chúng khi được hỏi về chuyện người đẹp bán dâm này. Cô nói: "Về chuyện hoa hậu bán dâm, tôi nghĩ đây là vấn đề của xã hội và mỗi người đều có một ý kiến riêng. Tôi nghĩ, cứ để cho mọi người lên tiếng bày tỏ ý kiến, còn tôi thì chưa có ý kiến gì. Tôi vẫn đang theo dõi tin tức. Thực sự, vấn đề này rất khó để trả lời nên tôi không biết phải trả lời như thế nào, cũng không biết nói gì về chuyện hoa hậu bán dâm. Tôi chỉ hi vọng không bị mọi người bình luận theo kiểu đồn thổi như vậy. Tôi muốn mọi người nhìn ra được những hình ảnh tích cực trong mọi hoạt động của tôi, hơn là việc nghi vấn hay vu khống theo kiểu như thế. Tôi chỉ muốn nói như vậy, ngoài ra, tôi không bình luận hay nhận xét gì về chuyện hoa hậu bán dâm".

Sau ồn ào rạn nứt với chồng trẻ, Lâm Khánh Chi nói lý do gắn bó 4 năm qua

Mới đây, Lâm Khánh Chi gửi tới ông xã những lời ngọt ngào nhân kỉ niệm 4 năm yêu nhau và nhắn nhủ cùng gìn giữ để trở thành cặp đôi vàng trong cộng đồng LGBT. Lâm Khánh Chi viết: "Kỷ niệm ngày mới yêu nhau. Mới đây đã gần 4 năm rồi thời gian trôi qua rất nhanh. Mới quen 2 tuần anh Ken đi theo Khánh Chi lên Đà Lạt quay phim ca nhạc Hồi tưởng cho anh Chế Thanh, bỗng nhiên kỷ niệm ùa về thật sự đây mới là tình yêu đích thực. Thời gian này, Khánh Chi khó khăn về kinh tế lắm. Hình như đã sụp đổ, buồn tan nát cõi lòng mà anh Ken yêu Khánh Chi lúc Chi khổ nên mình rất trân trọng người đàn ông này. Cám ơn ông trời đã se duyên cho anh đến bên cuộc đời em trong lúc em bế tắc tuyệt vọng. Cám ơn ba mẹ 2 bên đã tạo điều kiện cho 2 con được đến gần bên nhau. Tụi con cám ơn rất nhiều. Hãy nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại để trở thành cập đôi vàng trong cộng đồng LGBT và truyền cảm hứng cho mọi người có động lực để yêu. Hãy tin tình yêu là có thật các bạn nhé. Hãy yêu một cách chân thành thì mình sẽ hái được trái ngọt trong tình yêu. Lỡ mai mình đặt tình yêu không đúng chỗ thì xem như trả nợ ân tình mà mình đã thiếu người ta ở kiếp trước. Hãy tôn trọng quyền quyết định của họ bạn nhé. Nhớ lại kỉ niệm muốn rớt nước mắt. Cũng may là anh đến kịp lúc. Không thì không biết đời em sẽ ra sao?". (XEM CHI TIẾT)

Thực hư tin đồn Quách Ngọc Ngoan được bạn gái đại gia hơn 9 tuổi mua giải 'Tình Bolero'

Trên trang YouTube và những forum của nhóm fan Bolero, tin đồn Quách Ngọc Ngoan “dàn xếp bình chọn” rộ lên mấy ngày gần đây. Rất nhiều bình luận cho rằng “Trung Dũng xứng đáng giành quán quân hơn Quách Ngọc Ngoan”, có người thẳng thắn nghi vấn: “Ngọc Ngoan dùng tiền mua khán giả để được quán quân? Trung Dũng quá tội”,... Cũng chính trong các diễn đàn này, một số khán giả bỏ qua yếu tố đời tư, nhận xét về giọng hát của hai đối thủ: “Trung Dũng nghe hay hơn. Nhưng giống nhạc trẻ. Quách Ngọc Ngoan giống bolero hơn”. Khán giả Thúy Nguyễn bày tỏ: “Phải công bằng mà nói Quách Ngọc Ngoan hát hay hơn hẳn Trung Dũng dù mình không ưa người này cho lắm”. Trong đêm trao giải chung kết, khi Quách Ngọc Ngoan nói rằng mình sẽ tặng lại giải thưởng cho người yêu là Phượng Chanel, có khán giả bình luận đầy ẩn ý: “Giải thưởng về đúng chủ của nó. Chúc mừng”. (XEM CHI TIẾT)

Vợ diễn viên Thành Được tuyên bố đang giữ đoạn chat 'gọi gái' của nhiều sao Việt

Mới đây, Vân Anh - vợ diễn viên Thành Được bất ngờ chia sẻ thông tin cô đang nắm giữ đoạn chat "gọi gái" của nhiều sao Việt. Vân Anh hé lộ: "Đang giữ trong tay một đoạn chat giữa những người nổi tiếng với nhau, rủ rê nhau về nhà ăn nhậu và kêu gái về vừa rót rượu vừa quất (quan hệ-pv) tập thể. Nếu công bố đoạn chat này ra chắc sẽ rất nhiều người thất vọng về hành động của họ, vì trong đây có một số idol của nhiều người lắm. Chỉ biết chửi một câu dơ bẩn". Dòng trạng thái úp mở của bà xã Thành Được một lần nữa khiến giới showbiz dậy sóng. Nhiều người tò mò về danh sách các sao nam mà Vân Anh đang ẩn ý. Một số người đề nghị Vân Anh nên công bố rõ ràng để tránh sự hiểu lầm và bàn tán không đáng có. Tuy nhiên, không ít người cho rằng bà xã Thành Được đang chiêu trò đê thu hút sự chú ý, bán hàng online. (XEM CHI TIẾT)

Tuấn Hưng khiến fan rơi nước mắt với lý do giải nghệ sau 20 năm làm nghề

Cụ thể, tại đêm nhạc ở TP. HCM mới đây, khán giả có cơ hội được gặp lại ca sĩ Tuấn Hưng cùng nhiều bản hit "đi cùng năm tháng". Đồng thời, trong không khí náo nhiệt của đêm nhạc, Tuấn Hưng bất ngờ tuyên bố sẽ giải nghệ trong thời gian tới. Tuấn Hưng chia sẻ anh biết là tin này làm mọi người buồn và quá đột ngột, nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định. "Với những tràng pháo tay không ngớt của quý vị, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ được chỗ đứng của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn phải làm tròn vai trò của một người làm bố, làm chồng. Tôi là bố của 3 đứa trẻ, ai mà không muốn được khán giả yêu mến, được khán giả vỗ tay, khi đi hát lại kiếm được nhiều tiền - nhưng tất cả mọi thứ có thể sẽ dừng lại vì lẽ sống của gia đình tôi thấy mình cần làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Biết đâu vài năm sau, khi con của tôi ổn hơn rồi, mình được may mắn quay lại sân khấu thì đó là một điều tốt. (XEM CHI TIẾT)

Trải qua nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Thuý Nga đồng cảm với Hoài Lâm

Danh hài Thuý Nga mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi cover ca khúc gây chú ý ‘Hoa nở không màu’, bản gốc do Hoài Lâm thể hiện. Chia sẻ lý do chọn “Hoa nở không màu” để cover, Thuý Nga cho biết, cô vốn không hay nghe nhạc trẻ và chỉ ham mê nhạc Bolero, nhạc xưa và nhạc Trịnh Công Sơn. Cô đặc biệt bị thu hút bởi những bản nhạc buồn và tâm trạng. Thế nhưng, không thể đi diễn vì ảnh hưởng của Covid-19 khiến cô có nhiều thời gian hơn để mày mò Youtube rồi tình cờ nghe được ca khúc “Hoa nở không màu” do Hoài Lâm hát. Tìm thấy sự đồng cảm với nỗi buồn mà ca khúc thể hiện, cô nghe say sưa. Giai điệu và lời ca cứ thế ngấm vào não lúc nào không hay. Vì quá thích nhạc phẩm này, cô đã quyết định thực hiện một MV cover ca khúc. Nữ diễn viên hài may mắn tìm được một nhạc công ở Mỹ để đệm đàn cho mình. Cả hai mất một buổi sáng ở công viên để ghi hình cho MV. Bạn diễn cùng giúp Thuý Nga có thêm cảm xúc, dễ dàng truyền tải nỗi buồn của sự chia ly, tan vỡ của ca khúc. (XEM CHI TIẾT)

Nicki Minaj gây 'bão' khi đăng ảnh sắp hạ sinh con đầu lòng

Tối ngày 20/7, Nicki Minaj khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng 3 tấm hình thông báo đang mang thai và sắp hạ sinh con đầu lòng. Với phong cách thường thấy, nữ rapper mặc bộ bikini đính hoa và trang sức lấp lánh, sặc sỡ cùng đôi guốc cao khoe bụng bầu. Nhìn những hình ảnh này, có vẻ như ngày sinh nở đang sắp đến gần. Tin tức Nicki Minaj mang thai đã gây bùng nổ mạng xã hội và “hạ cánh” trên mục trending toàn cầu của Twitter. Người hâm mộ để ý cô nàng đã chỉnh sửa sticker hình công chúa trong bài đăng, rất có thể cô sẽ sinh một bé gái. (XEM CHI TIẾT)

