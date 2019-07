Showbiz 21/7: Thu Minh tiết lộ điều ‘chán’ nhất ở chồng Tây

Quảng cáo

Thu Minh tiết lộ điều ‘chán’ nhất ở chồng Tây



Mới đây, Thu Minh chia sẻ khoảnh khắc đi ăn cùng ông xã nhưng... không trọn vẹn. "Đi ăn cua với ông Gấu trắng này chán chết. Đúng là Gấu không biết thưởng thức gì cả. Ăn được 4 cái càng rồi thôi, báo hại mình bao sân nín thở. Ước gì có đồng bọn ở đây mút mát gặm nhấm từng chi tiết mới sướng”- cô hài hước bật mí.

Từ một người lận đận tình duyên, năm 2012, người hâm mộ bất ngờ khi Thu Minh lên xe hoa với chồng ngoại quốc. Ông xã của nữ ca sĩ là Otto De Jager - một doanh nhân người Hà Lan.

Sau đám cưới, hình ảnh nữ ca sĩ được chồng chiều chuộng, yêu thương khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Hiện tại, Thu Minh đang sống trong những ngày tháng vô cùng hạnh phúc bên cạnh chồng và con trai.

BTV thời sự VTV gây tranh cãi khi tố hôn phu vô tâm, hủy cưới trên truyền hình

Tập 14 chương trình “Người ấy là ai” phát sóng trên kênh HTV2 đang trở thành chủ đề gây tranh cãi khi biên tập viên (BTV) Cẩm Tú của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đem việc bị hôn phu đối xử vô tâm, lạnh nhạt nên hủy cưới lên truyền hình.

BTV Cẩm Tú

Chia sẻ về câu chuyện của mình, nữ BTV của VTV cho biết cô có mối tình đầu năm 18 tuổi kéo dài 6 năm và tin rằng đó cũng là tình cuối của mình nên quyết định cưới sớm. “Tự tay tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của mình. Đáng lẽ ra, tháng 12 năm ngoái, đám cưới đã diễn ra. Tôi mong chờ đám cưới lắm. Nhưng khi ngày vui đến rất gần, bản thân tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên quyết định dừng lại mối tình của mình.

Một là tôi an phận, chấp nhận cuộc hôn nhân biết trước sẽ không hạnh phúc để được bình yên. Hai là tôi phải mạnh mẽ, kết thúc mối quan hệ đó để tìm hạnh phúc khác. Tôi đã chọn cách thức hai”, Cẩm Tú nói. (XEM CHI TIẾT)

Ca sĩ Hiền Thục lần đầu tiết lộ chuyện làm mẹ đơn thân ở tuổi 20

Lần đầu tiên chia sẻ cảm xúc về tuổi 18-20 của mình, ca sĩ Hiền Thục cho rằng dù đau đớn đến đâu, mọi chuyện cũng đã trở thành quá khứ.

Nói về tình yêu tuổi 18 của mình, ca sĩ Hiền Thục chia sẻ: "Một tình yêu "ngốc xít" mà vẫn cắm đầu vào". Lúc ấy, cô có tình yêu đẹp với Tuấn Thăng, cựu thành viên ban nhạc Saigonboys.

"Lúc ấy tuổi 18, ngồi sau xe tay ga của anh ấy, mái tóc sư tử tỉa kỹ của Thục bay bay trong gió. Thục rất hạnh phúc mà lại còn có phần hãnh diện. Phải rồi, bạn trai của Thục ngày đó nom như bạch mã hoàng tử, anh ấy phong độ mà lại còn nổi tiếng, nên Thục mãn nguyện cũng phải" - cô hồi tưởng.

Nhưng những hình ảnh lãng mạn, đẹp đẽ đó không kéo dài khi ở tuổi 20, ca sĩ Hiền Thục mang thai. Cô cũng ao ước về một đám cưới tưng bừng.

Hiền Thục cho biết lúc ấy, cô đã không ngớt dằn vặt rồi tự trấn an, động viên mình: "Dù sao em bé cũng chả có tội tình gì, thương nó đi Thục ạ. Mà suy nghĩ cho kỹ nhé, Thục sẽ vất vả lắm đó. Thục vẫn phải đi hát phải không? Cũng phải chuẩn bị chứ Thục nhỉ? Tã, sữa... nuôi nấng bé đều trông vào Thục hết. Quyết định của cuộc đời Thục chắc chỉ Thục quán xuyến thôi. Mong mẹ con đều khoẻ, an lành và may mắn. À Thục này, đừng sợ gì cả, đói khát gì thì cũng qua thôi....". (XEM CHI TIẾT)

Ngô Thanh Vân kể bị trộm móc mất tiền, điện thoại ở châu Âu

Ngày 21/7, diễn viên Ngô Thanh Vân đăng tải lên trang cá nhân sự cố không may khi bị móc túi tại London (Anh).

Cô viết: “Hôm qua, mình đi vô chỗ đông người chen chúc. Mấy người trùm đầu chen chen, đụng đụng, cái bóp đựng tiền của mình biến mất trong tích tắc. Xoay lại thấy nhiều người trùm đầu quá không biết ai với ai. Vậy là tiền mặt của mình và hai cái credit card (thẻ tín dụng - PV) bay mất”.

Ngay dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ gửi lời động viên tới Ngô Thanh Vân. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ: “Tôi rất buồn khi biết tin bạn bị móc túi tiền. Tháng tới, tôi cũng đi London, phải cẩn thận hơn mới được”. "Đả nữ" điện ảnh Việt trả lời đàn chị: "Chị phải cẩn thận. Những người phụ nữ đó là dân chuyên nghiệp. Phải luôn để túi tiền ở trước chứ không phải phía sau lưng như em. Đúng là bài học nhớ đời".

'Biểu tượng sex' Laetitia Casta khoả thân nóng bỏng trên tạp chí ở tuổi 41

Những hình ảnh "biểu tượng sex" một thời Laetitia Casta phô đường cong thể hình nóng bỏng trên tạp chí Elle số tháng 7/2019 khiến người xem không thể rời mắt.

Ở tuổi 41 và đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng người mẫu, diễn viên đình đám một thời Laetitia Casta vẫn giữ được vóc dáng săn chắc với những đường cong "bốc lửa".

Gương mặt dù đã có vết thời gian nhưng đường nét sắc sảo, xinh đẹp của cô vẫn còn nguyên vẹn, nhất là đôi mắt màu xanh sâu thẳm. Cô từng là "nàng thơ" của nhiều thương hiệu thời trang đình đám hồi những năm 90 và 2000, trong đó phải kể Chanel, Givenchy, Cacharel, Bulgari, Ralph Lauren, D&G, Jean-Paul Goude, Tiffany & Co, Louis Vuitton… (XEM CHI TIẾT)

