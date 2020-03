Showbiz 22/3: Phi Nhung tiết lộ câu chuyện làm từ thiện âm thầm của Trấn Thành

Quảng cáo

Trấn Thành bị trách không làm từ thiện, Phi Nhung lên tiếng bênh vực

Mới đây, Phi Nhung thu hút sự quan tâm của nhiều người khi có bài chia sẻ dài về việc nghệ sĩ quyên góp tiền, làm từ thiện trên trang cá nhân. Cô viết: "Tôi rất vui khi thấy các bạn nghệ sĩ đi làm từ thiện dù là việc nhỏ. Tôi mừng vì các em đã biết thương người nghèo. Dù các em lên báo để đánh bóng tên tuổi cũng được, miễn là có lòng thương bà con. Nhưng tôi cũng thấy buồn khi khán giả chưa hiểu hết đồng nghiệp của tôi, có nhiều người đi làm từ thiện nhưng không muốn ai biết".

Cũng tại đây, nói về việc Trấn Thành bị khán giả thắc mắc khi chưa quyên góp tiền chống dịch Covid-19, Phi Nhung bênh vực đàn em. Nữ ca sĩ tiết lộ ông xã của Hari Won là một trong số những nghệ sĩ thường xuyên làm từ thiện nhưng hạn chế công khai. "Những lúc đi làm về khuya, tôi chứng kiến cảnh Trấn Thành dừng lại cho bà cụ đi nhặt rác tiền. Khi nghe bà hứa không đi nhặt rác ban đêm nữa, tôi thấy anh chùi nước mắt vì xúc động", Phi Nhung nói. Dòng chia sẻ của Phi Nhung gây chú ý đối với công chúng. Dưới bình luận, khán giả khen ngợi lòng tốt, sự giúp đỡ đối với người nghèo của các nghệ sĩ Việt.

Trước đó, hôm 20/3, trên trang cá nhân, Trấn Thành lên tiếng về việc khán giả thắc mắc khi chưa thấy nam MC quyên góp, ủng hộ chống dịch Covid-19 như nhiều nghệ sĩ khác. Theo đó, anh khẳng định làm từ thiện là tình nguyện, không nên ép nhau. “Tùy khả năng, ai có bao nhiêu giúp bấy nhiêu. Đừng so sánh. Giúp ít giúp nhiều gì cũng là tấm lòng. Đáng quý hết. Nghệ sĩ làm từ thiện nên làm từ tâm, đừng chỉ để đối phó với dư luận. Hãy đóng góp, giúp đỡ. Bớt chỉ trích, phán xét. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?”, anh nhấn mạnh.

Lời nhắn nhủ cố nghệ sĩ Anh Vũ giữa đại dịch Covid -19 của Hồng Vân gây xúc động

Theo đó, Hồng Vân viết: “Thương gửi Anh Vũ. Một năm trôi qua thật nhanh, hôm qua là giỗ đầu của em tính theo ngày âm nhưng đối với chị và anh em trong nghề cũng như khán giả của Vũ thì 1/4 mới là ngày Vũ xa mọi người vĩnh viễn, mọi người đã hẹn nhau 1/4 sẽ làm mấy bàn trên mộ cho Vũ nhưng dịch bệnh thế này chả biết phải làm sao. Hôm qua em có giận chị không mà cả ngày chị bị nhức đầu, uống thuốc không hết mà cạo gió cũng không xong, không thể đến thắp nhang cho em vì đang ở xa, cũng không ghi nổi một status cho em để mỗi năm Facebook còn nhắc lại. Em biết không hiện giờ cả thế giới đang oằn mình để chống lại Covid -19, Việt Nam mình dù nghèo nhưng bằng hết sức có thể đã và đang lo cho tất cả công dân Việt Nam được an toàn nhất để vượt qua đại dịch này. Trong đó việc hạn chế ra khỏi nhà và tránh tụ tập đông người là vô cùng quan trọng, nên em đừng buồn mọi người và hãy phù hộ cho cơn ác mộng này qua nhanh em nhé…” (XEM CHI TIẾT)

Angelina Jolie tức giận khi Brad Pitt giới thiệu vợ cũ Jennifer Aniston với các con

Theo tờ Mirror, ngôi sao của phim "Maleficent" một lần nữa đã đệ đơn lên tòa án để bảo đảm quyền nuôi dưỡng 6 người con của cô. Một số tờ báo ở Anh con chắc chắn rằng nữ diễn viên đã có dự định ngăn Brad Pitt giới thiệu các con với diễn viên Jennifer Aniston. Trước đó, theo tạp chí The Sun, nam tài tử Brad Pitt từng có dịp hội ngộ thân mật với vợ cũ Jennifer Aniston tại Lễ trao giải "Screen Actors' Guild Awards" hồi đầu năm 2020. Sự kiện này được cho là nguyên nhân khiến Angelina Jolie "nổi điên" và mạnh tay hơn trong việc giành nuôi con. Một số nguồn tin còn khẳng định Brad Pitt và Jennifer Aniston đang cố gắng quay trở lại với nhau. Điều này càng thôi thúc Angelina muốn tìm cách đưa con ra khỏi mối quan hệ mới của chồng cũ. "Việc này quả là cú sốc lớn của nhiều bên liên quan, trong đó có cả đám trẻ", tờ UK News bình luận. (XEM CHI TIẾT)

Vợ cũ Bằng Kiều đóng cửa club ở Mỹ, đi giao trà sữa kiếm sống vì Covid-19

Do dịch Covid-19 bùng phát khó kiểm soát, Club iTango của vợ cũ Bằng Kiều, Trizzie Phương Trinh, cùng chung số phận với các tụ điểm vui chơi, giải trí khác phải đóng cửa để tránh lây lan virus. Vì mưu sinh, nữ ca sĩ U55 chuyển sang bán trà sữa. Cô còn kiêm luôn vai trò giao hàng cho khách mua từ 5 ly trở lên vì khó thuê shipper trong mùa dịch, đồng thời để tiết kiệm chi tiêu. Tuy nhiên, công việc này gần đây cũng không thể duy trì sau khi Thống đốc bang California yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà từ hôm 19/3. Trước đó, Trizzie Phương Trinh đã tranh thủ đi mua giấy vệ sinh, đồ ăn tích trữ. (XEM CHI TIẾT)

Thông điệp 'Chúng tôi đi làm vì bạn, bạn ở nhà vì chúng tôi' gây xúc động toàn cầu

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19, đội ngũ y, bác sĩ trên thế giới đã lan truyền thông điệp "We stay at work for you. Please stay at home for us" (Chúng tôi đi làm vì bạn, bạn ở nhà vì chúng tôi” và lập tức nhận được làn sóng hưởng ứng tích cực từ cộng đồng mạng – như một cách tri ân nỗ lực hạn chế sự lây lan virus corona, đồng thời giảm gánh nặng cho ngành y tế toàn cầu. (XEM CHI TIẾT)

Nghệ sĩ đổ xô làm vlog: Vui thôi, đừng lố!

Nghệ sĩ làm vlog (một dạng nhật ký được ghi lại bằng các đoạn quay ngắn) đã không lạ. Thời gian này, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình trạng ế show bao phủ showbiz, càng khiến “làng vlog” Việt thêm xôm tụ. Hay ho có, bổ ích có, mà lố cũng có. Ngoài số tiền kiếm được từ Youtube thông qua lượt view để chạy quảng cáo, các vlog ngắn cũng là cách để nghệ sĩ “hâm nóng” tên tuổi của mình trong thời gian các sân khấu, nhà hát tạm “đóng băng” vì dịch Covid-19. Đây cũng là một kênh để họ khoe với khán giả những tài lẻ khác của mình, ví như khả năng nấu nướng, gu thời trang, thẩm mỹ, khả năng chuyên gia tư vấn tâm lý… Chưa kể, đây cũng là cách nghệ sĩ kiếm thêm nguồn thu từ các doanh nghiệp khi gián tiếp giới thiệu sản phẩm, nhà hàng, cảnh đẹp, resort sang trọng… hiện diện trong vlog của họ. (XEM CHI TIẾT)

Bà xã DJ của Khắc Việt khoe bụng bầu với áo tắm, nhưng vòng 1 'ngoại cỡ' mới gây chú ý

Mới đây, Thảo Bebe (Thanh Thảo) gây chú ý với bức ảnh gợi cảm trên Instagram cá nhân. Trong ảnh, bà xã Khắc Việt mặc đồ bơi một mảnh đen chụp ảnh selfie trước gương. Bộ đồ bơi cắt khoét táo bạo giúp nữ DJ khoe thân hình nóng bỏng, hút mắt nhất là vòng một “khủng”. Bên cạnh đó, vòng 2 hơi nhô lên cùng dòng chú thích “Nằm chờ sung rụng” được cho là người đẹp đang “úp mở” về việc chuẩn bị đón con đầu lòng. Bức ảnh nhận được hàng ngàn lượt thả tim và hàng chục bình luận từ cư dân mạng. Đa số dành lời khen cho vóc dáng quyến rũ, “bốc lửa” của bà xã Khắc Việt. Tuy vậy, cũng có một số nhận xét khiếm nhã về vòng một của Thảo Bebe. (XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp